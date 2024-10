Pete Townshend confirma que The Who regresará en 2025

Los legendarios The Who están listos para regresar en 2025, según ha confirmado el guitarrista Pete Townshend en una reciente entrevista con The Standard. Aunque no se han revelado detalles específicos, Townshend insinuó que la banda podría estar planeando una nueva gira. “Nos reunimos con Roger [Daltrey] hace un par de semanas y estamos en buena forma. Nos amamos, ambos estamos un poco llenos de achaques, pero definitivamente haremos algo el próximo año”, comentó Townshend.

El guitarrista también expresó su deseo de grabar un nuevo álbum, aunque Roger Daltrey no parece estar tan entusiasmado con la idea. “El lado del álbum… a Roger no le entusiasma. Pero me encantaría hacer otro álbum y puede que intente convencerlo. Las últimas grandes giras que hemos hecho han sido con una orquesta completa, lo cual fue glorioso, pero ahora estamos ansiosos por hacer ruido, hacer un desastre y cometer errores”, explicó Townshend.

En junio, Townshend ya había mencionado la posibilidad de nuevos conciertos de The Who en 2025, afirmando que “la historia del final de The Who será cuando Roger o yo caigamos muertos o no podamos funcionar más en el escenario”. A pesar de las dudas de Daltrey sobre la grabación de un nuevo álbum, Townshend sigue optimista: “Si hubiera una necesidad o un lugar para un álbum de The Who, ¿podría escribir las canciones en seis semanas? Por supuesto que sí, es pan comido”.

En marzo, Townshend había insinuado que la banda tenía una última cosa por hacer antes de “arrastrarse a morir” y mencionó una gira de despedida, aunque luego aclaró que estaba siendo sarcástico. Por su parte, Daltrey ha sido más realista sobre el futuro, admitiendo que está “en camino de salida” y cuestionando el valor de lanzar nuevos discos en la era actual. “Lanzamos un álbum hace cuatro años, WHO, y no tuvo impacto. Es un gran álbum, pero no hay interés en la nueva música hoy en día. La gente quiere escuchar la música antigua”, reflexionó Daltrey.

