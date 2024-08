Lorde elimina sus publicaciones de Instagram: ¿Se acerca un nuevo álbum?

Lorde ha dejado a sus fans en vilo al borrar todas sus publicaciones en redes sociales, lo que ha generado especulaciones sobre el lanzamiento de su cuarto álbum. La cantante neozelandesa, conocida por éxitos como Green Light, eliminó todo el contenido de su Instagram, dejando solo un mensaje críptico: “THE THEMES ARE ALWAYS THE SAME— A RETURN TO INNOCENCE— THE MYSTERIES OF THE BLOOD— AN ITCH FOR THE TRANSCENDENTAL.”

Este movimiento llega semanas después de que Lorde compartiera un breve fragmento de nueva música, aumentando la expectación y rumorología entre sus seguidores. En junio, publicó una serie de imágenes enigmáticas con símbolos y mensajes crípticos, lo que ha llevado a los fans a especular sobre el significado detrás de estas pistas.

A pesar de la falta de detalles concretos sobre el lanzamiento de su próximo álbum, Lorde ha sido vista recientemente en eventos sociales con otros músicos, como Marina y Charli XCX, lo que sugiere que está activa en la escena musical. Los fans esperan con ansias más información sobre el esperado seguimiento de Solar Power de 2021.