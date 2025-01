Sobre IDLES

IDLES es una banda de rock británica-irlandesa formada en Bristol en 2009. Su estilo musical abarca géneros como el post-punk, indie rock, post-hardcore y art punk. La banda está compuesta por Joe Talbot (vocalista), Mark Bowen (guitarra), Lee Kiernan (guitarra), Adam Devonshire (bajo) y Jon Beavis (batería). Su álbum debut, Brutalism, lanzado en 2017, recibió elogios de la crítica y les estableció como una de las bandas más emocionantes del momento. En 2018, lanzaron su segundo álbum, Joy as an Act of Resistance, que consolidó su reputación con su sonido abrasivo y letras combativas.

En 2020, iDLES lanzó Ultra Mono, un álbum que exploró una variedad de géneros y mantuvo su enfoque sonoro contundente. En 2021, continuaron con Crawler, un disco que profundizó en temas personales y sociales hasta llegar a su último lanzamiento hasta la fecha, Tangk en 2024. La banda ha sido reconocida por sus enérgicos y apasionados conciertos, que han llevado su mensaje político y social a audiencias de todo el mundo.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de IDLES

Brutalism (2017)

Joy as an Act of Resistance (2018)

Ultra Mono (2020)

Crawler (2021)

Tangk (2024)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en la energía y la pasión de iDLES con su playlist de canciones imprescindibles. Desde los himnos abrasivos de Brutalism hasta las reflexiones personales de Crawler, esta playlist captura la esencia de la banda. No te pierdas temas como Mother, Danny Nedelko y Colossus, que han definido su carrera y resultado irresistibles para sus fans de todo el mundo. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más conocido de iDLES, Colossus. Con una estética cruda y poderosa, el video muestra al vocalista Joe Talbot en una serie de escenas impactantes que simbolizan la lucha y la resistencia. La combinación de imágenes oscuras y la música contundente crea una experiencia visceral que captura la esencia del mensaje de la canción: enfrentar y superar los desafíos con fuerza y determinación. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

