Tyler, The Creator es un rapero, productor, diseñador y director estadounidense, conocido por su estilo único y su influencia en la cultura pop. Nacido como Tyler Gregory Okonma en 1991, se dio a conocer como el líder del colectivo Odd Future, que también incluía a artistas como Frank Ocean y Earl Sweatshirt. Su primer álbum, Bastard, lanzado en 2009, fue seguido por Goblin en 2011, que incluía el exitoso sencillo Yonkers. Con Wolf en 2013, Tyler mostró su versatilidad musical, y en 2015, Cherry Bomb destacó por su producción experimental. En 2017, Flower Boy marcó un punto de inflexión en su carrera, mostrando un lado más introspectivo y melódico. Igor (2019) y Call Me If You Get Lost (2021) consolidaron su estatus como uno de los artistas más innovadores de su generación. Su último álbum, Chromakopia (2024), ha sido aclamado por la crítica.

Discografía de Tyler The Creator

Bastard (2009)

Goblin (2011)

Wolf (2013)

Cherry Bomb (2015)

Flower Boy (2017)

Igor (2019)

Call Me If You Get Lost (2021)

Chromakopia (2024)

