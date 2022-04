Después de 15 años desde el debut de The Wombats, sin duda han sido muchas las cosas que el trío ha aprendido y una de esas es darle la importancia necesaria a los tiempos. Y es que pareciera que escogieron con pinzas cuándo era el momento correcto para volver a lanzar un disco, ya que este quinto álbum de estudio Fix Yourself, Not The World llega después de que la banda volviera a estallar a la fama por su canción Greek Tragedy que tan viral se hizo en la plataforma de Tik Tok, alcanzando la gran cifra de 175 millones de reproducciones.

Dejando de lado Joy Division y abrazando nuevas influencias que van desde Talking Heads a The Cure o LCD Soundsystem, la banda compuesta por Matthew Murphy, Daniel Haggis y Tord Øverland-Knudsen marca un nuevo inicio que dió rienda suelta con If You Ever Leave, I’m Coming With You, This Car Drives All By Itself, Method to the Madness y Ready for the High, los cuatro singles lanzados para promocionar su más reciente trabajo.

En estos casi 41 minutos que dura el disco, The Wombats entregan la energía y emoción suficiente para alzar las revoluciones de quién sea, algo que se agradece teniendo en cuenta los últimos años en los que hemos estado inmersos donde distintas circunstancias (especialmente la pandemia) nos quitaron más de una sonrisa. Y es aferrados a coros pegadizos, letras ingeniosas y pistas con arreglos hechos a medida que logran hacer de este disco uno de los mejores y más populares lanzamientos del trío inglés. Pero ninguna de las decisiones tomadas para llegar a este resultado fue al azar, sobre todo porque contaron con el apoyo en producción de Mark Crew, Paul Meany y Jacknife Lee, quienes han trabajado codo a codo con bandas como The Killers y Twenty One Pilots.

Y si hablamos de pistas que no se deben saltar, hay que mencionar en específico Everything I Love Is Going to Die y Method to the Madness, dos piezas que más allá de compartir sonoridades e interpretaciones oscuras (no por ello carentes de energía), al final del día simplemente quieren entregar un mensaje sobre vivir el momento, que sí, puede traer sus consecuencias, pero es mejor apreciar lo que tenemos en frente y dejarse llevar. Canciones que beben fuertemente de la premisa principal del disco: en un mundo de caos, es importante centrarse en uno mismo más que en lo que sucede a nuestro alrededor, ya que esto probablemente nunca vaya a mejorar.

Es entonces correcto decir, y con justa razón, que esta banda ha reafirmado el por qué merecen estar clavados dentro de las listas de bandas relevantes de Liverpool, como portadores innegables del estandarte del indie británico y un britpop que se ha mantenido intacto por casi 20 años. Considerando que son pocas las bandas de la época que siguen en pie, el mérito de The Wombats es doble y no queda nada más que levantarse y aplaudir, más aún por seguir compartiendo música de calidad, bailable y divertida con el resto del mundo, esta vez con un disco que desde los fans más acérrimos hasta los nuevos oyentes sin duda alguna disfrutarán.

Escucha aquí lo nuevo de The Wombats