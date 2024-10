GHOST anuncia su esperada gira mundial y Madrid está en la lista de conciertos

La icónica banda sueca de rock teatral GHOST ha anunciado su mayor gira mundial hasta la fecha, y Madrid será un concierto clave. Con más de 55 actuaciones programadas en Norteamérica, Europa, Reino Unido y América Latina, la banda promete un espectáculo inolvidable. La gira comenzará el 15 de abril en el AO Arena en Mánchester, Reino Unido, y culminará el 24 de septiembre en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

GHOST ofrecerá una única actuación en España el 30 de abril de 2025 en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 31 de octubre a las 10h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. La preventa comenzará el 29 de octubre para los miembros de Live Nation-S.SMusic y el 30 de octubre para los miembros de Live Nation.

La gira mundial de 2025 será la primera de GHOST desde que su RE-IMPERATOUR 2023 culminó con dos conciertos agotados en el Kia Forum de Los Ángeles. Estas actuaciones fueron inmortalizadas en su debut cinematográfico RITE HERE RITE NOW y en su álbum de banda sonora, que encabezó las listas de éxitos. Con casi 10 mil millones de reproducciones, GHOST sigue cautivando a un público cada vez mayor.

El quinto álbum de la banda, IMPERA, debutó en el puesto número 1 en varias listas de álbumes de EE. UU. y en el número 2 del BILLBOARD 200. Con éxitos como Spillways y Call Me Little Sunshine, GHOST ha consolidado su lugar en la cima del rock activo. La canción Mary on a Cross también ha sido un gran éxito, entrando en el Billboard Hot 100 y siendo certificada platino por la RIAA.

No te pierdas la oportunidad de ver a GHOST en vivo en su concierto de Madrid. ¡Prepárate para una noche de rock teatral y eufórico que promete ser inolvidable!