Mumford & Sons regresa con su nuevo disco «Rushmere» tras siete años de espera

Mumford & Sons ha anunciado su primer álbum en siete años, Rushmere, que saldrá a la venta el 28 de marzo a través de Island/Glassnote. La banda londinense, ahora un trío compuesto por Marcus Mumford, Ted Dwane y Ben Lovett, lanzará el primer sencillo del álbum mañana, 17 de enero. Este nuevo trabajo marca un hito importante para la banda, ya que es su primer álbum desde la salida de Winston Marshall en 2021.

El álbum ha sido coproducido por su «legendario amigo» Dave Cobb, conocido por su trabajo con Brandi Carlile, Chris Stapleton y Slash. Entre las canciones que formarán parte de Rushmere se encuentran Malibu, Monochrome, Truth y Blood On The Page, esta última con la colaboración de la cantautora californiana Madison Cunningham.

En una entrevista reciente, Ben Lovett expresó su entusiasmo por compartir nueva música después de tantos años. Marcus Mumford añadió que siempre supieron que lanzarían más música, pero esperaron el momento adecuado. Ted Dwane comentó que tenían muchas canciones listas y que estaban muy emocionados por este nuevo proyecto.

Este anuncio ha sido muy bien recibido por los fans de Mumford & Sons, quienes han estado esperando pacientemente por nueva música. La banda ha demostrado una vez más su capacidad para reinventarse y evolucionar, manteniendo su esencia mientras exploran nuevos sonidos y colaboraciones.

Desde su formación en 2007, Mumford & Sons ha destacado con su estilo único que combina folk, rock y elementos indie. Su álbum debut, Sigh No More (2009), los catapultó a la fama con éxitos como Little Lion Man y The Cave. En 2012, lanzaron Babel, que ganó el premio Grammy al Álbum del Año, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de la década.

En 2015, la banda sorprendió a sus fans con Wilder Mind, un álbum que marcó un cambio significativo en su sonido, alejándose del folk tradicional para adoptar un enfoque más eléctrico y rockero. Tres años después, lanzaron Delta, un álbum introspectivo y experimental que exploró nuevos territorios sonoros.

La salida de Winston Marshall en 2021 fue un punto de inflexión para la banda, que decidió continuar como trío. Ahora, con Rushmere, Mumford & Sons está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia.

