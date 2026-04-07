Offset, hospitalizado tras recibir un disparo a las puertas de un casino en Florida

El rapero Offset se encuentra hospitalizado después de resultar herido por un disparo en la zona de aparcamiento del Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida, un suceso que tuvo lugar en la noche del 6 de abril y que ha encendido todas las alarmas en la escena del hip hop estadounidense. Según la información confirmada por su equipo, el artista —cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus— está estable y bajo observación médica mientras avanza la investigación policial del incidente.

Un portavoz del músico explicó en un comunicado difundido por Variety que “podemos confirmar que Offset recibió un disparo y actualmente está en el hospital recibiendo atención médica. Se encuentra estable y siendo monitorizado de cerca”. Por su parte, la policía tribal Seminole detalló que dos personas han sido detenidas y que no existe amenaza para el público, asegurando que la situación quedó “contenida rápidamente” y que el recinto continúa operando con normalidad.

El suceso llega en un momento especialmente sensible para el entorno del artista, todavía marcado por la muerte de Takeoff en 2022, cuando el también miembro de Migos fue asesinado a tiros en Houston durante una partida de dados que terminó de forma trágica. Aquel episodio dejó una herida profunda en el grupo y en la comunidad rap, y su sombra vuelve inevitablemente a sobrevolar este nuevo ataque contra uno de sus integrantes.

En lo personal, Offset también ha vivido meses convulsos tras la separación de Cardi B, quien presentó la demanda de divorcio en 2024 después de años de relación marcada por altibajos públicos. Todo ello dibuja un contexto complejo para un artista que, pese a las turbulencias, ha seguido defendiendo su carrera en solitario con determinación y una propuesta cada vez más personal.

Mientras se esclarecen los motivos del tiroteo, la prioridad es la recuperación del rapero y la resolución de un caso que, una vez más, pone el foco en la violencia que rodea a demasiadas figuras del hip hop estadounidense.

Offset, un arquitecto del trap moderno que sigue ampliando sus fronteras

A lo largo de más de una década, Offset ha pasado de ser uno de los motores creativos de Migos a consolidarse como una voz propia dentro del rap mainstream. Con el trío de Atlanta, firmó discos clave como Culture y Culture II, que redefinieron el sonido trap a escala global. En solitario, ha explorado una faceta más introspectiva y emocional, especialmente visible en Father of 4 y en Set It Off, donde combina ambición comercial con una narrativa más personal. Su estilo, siempre atento al detalle rítmico y a la cadencia vocal, lo ha convertido en una figura influyente tanto dentro como fuera del estudio. Pese a los golpes —personales, profesionales y ahora físicos—, su trayectoria demuestra una capacidad de adaptación que lo mantiene en primera línea de la cultura urbana.

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