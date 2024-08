Post Malone sorprende con una edición extendida de su recién estrenado nuevo álbum country

Hace solo unos días que Post Malone publicó su sexto álbum de estudio, F-1 Trillion, concretamente el 16 de agosto. Este álbum marca su transición del rap al country, contando con colaboraciones de artistas destacados como Dolly Parton, Tim McGraw, Blake Shelton, Brad Paisley y Luke Combs.

Ahora, para completar este lanzamiento, nos llega la versión deluxe del álbum, titulada F-1 Trillion: Long Bed, que incluye nueve canciones adicionales en solitario, entre ellas Fallin’ In Love, Killed a Man y Back to Texas.

En su cuenta de Instagram, Post Malone expresó su gratitud hacia sus colaboradores y compartió su entusiasmo por este proyecto, destacando que ha sido un sueño hecho realidad. El álbum incluye temas como Wrong Ones (con Tim McGraw), Finer Things (con Hank Williams Jr.), Pour Me A Drink (con Blake Shelton) y Have The Heart (con Dolly Parton).

F-1 Trillion sigue a su quinto álbum de estudio, Austin, lanzado el año pasado, donde Malone ya había mostrado su nueva dirección creativa tocando la guitarra en todas las canciones. La crítica ha elogiado esta evolución musical, destacando que el cambio hacia un sonido más pop le sienta bien a Malone. Ahora, podemos descubrirlo con aún más canciones.