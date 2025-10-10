Sugar vuelve a agitar las redes: ¿reunión a la vista?

Treinta años después de su disolución, el trío alternativo Sugar podría estar preparando su regreso. Aunque no hay anuncio oficial, las pistas son cada vez más evidentes: una nueva cuenta en redes sociales bajo el nombre @sugarcopperblue ha comenzado a publicar clips de archivo sin texto, seguida por los tres miembros originales, Bob Mould, David Barbe y Malcolm Travis. Medios como Brooklyn Vegan y Stereogum han recogido la especulación creciente entre fans: ¿Gira de reunión?, ¿reediciones?, ¿nuevo material?

La actividad coincide con el lanzamiento de un boxset especial de Copper Blue en formato vinilo de 7 pulgadas, previsto para el Record Store Day Black Friday. Este álbum debut, publicado en 1992, fue un éxito inmediato en EE. UU. y Reino Unido, con himnos como If I Can’t Change Your Mind, Changes y Helpless. Tras ese impacto, Sugar lanzó el EP Beaster en 1993 y el segundo LP File Under: Easy Listening en 1994, antes de separarse en enero de 1995.

El posible regreso cobra fuerza por la presencia de David Barbe como telonero en la actual gira de otoño de Bob Mould, lo que sugiere una reactivación del vínculo creativo. En 2012, Mould ya había interpretado Copper Blue en su totalidad junto a su banda actual, pero esta vez el reencuentro parece más auténtico. Si se confirma, sería uno de los retornos más celebrados del indie rock noventero, con una base de fans lista para revivir la intensidad melódica que definió a Sugar.

Bob Mould: del ruido de Hüsker Dü al poder melódico de Sugar

Bob Mould es una figura esencial del punk y el indie rock estadounidense. Su carrera comenzó como guitarrista y vocalista de Hüsker Dü, banda pionera del hardcore melódico que marcó los años 80 con discos como Zen Arcade y New Day Rising. Tras la ruptura del grupo, Mould lanzó dos álbumes en solitario —Workbook (1989) y Black Sheets of Rain (1990)— que mostraban una faceta más introspectiva y melódica, aunque con menor impacto comercial.

En 1992, decidió formar Sugar junto a David Barbe (ex Mercyland) y Malcolm Travis (ex Human Sexual Response), dando vida a un proyecto que fusionaba la energía del punk con melodías pop cristalinas. El debut Copper Blue fue nombrado “Álbum del Año” por NME y se convirtió en un clásico del rock alternativo. El EP Beaster, más oscuro y agresivo, llegó en 1993, seguido por File Under: Easy Listening en 1994, que incluía el hit Your Favorite Thing. En 1995, lanzaron la recopilación Besides y se despidieron con un último concierto en Japón.

Desde entonces, Bob Mould ha mantenido una carrera prolífica en solitario, con más de quince álbumes, incluyendo Silver Age (2012), Patch the Sky (2016) y Blue Hearts (2020). Su influencia se extiende a bandas como Pixies, Dinosaur Jr. y The Lemonheads, con quienes compartió época y espíritu. Si Sugar vuelve, no será solo una celebración nostálgica, sino una reivindicación de su legado: ruidoso, melódico y emocionalmente devastador.

