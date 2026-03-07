Sienna convierte la rabia en motor creativo con “Garra”, un nuevo single que reivindica la fuerza de romper el molde

El nuevo lanzamiento de SIENNA, “Garra”, llega como un estallido emocional que transforma la frustración en impulso y la incomodidad en una forma de liberación. El artista valenciano firma una canción directa, visceral y sin artificios, construida desde esa tensión interna que aparece cuando uno decide cuestionar la narrativa que otros han construido sobre quién debe ser. El tema nace de ese momento en el que lo que antes te retenía ahora te empuja hacia adelante, convirtiéndose en un himno para quienes ya no aceptan vivir desde la inercia. El estribillo —“Más garra pa’ hablar, más garra pa’ caminar”— funciona como un mantra generacional que reclama nervio, intuición y libertad.

“Garra” reafirma la identidad artística de SIENNA, marcada por la honestidad emocional, la intensidad sonora y unas letras que funcionan tanto como espejo como detonante. El single se presenta como una pieza que conecta con una generación que ha decidido dejar de pedir permiso para existir y que entiende la rabia no como un peso, sino como una herramienta para avanzar. El videoclip oficial acompaña esta energía con una estética cruda y directa que amplifica el mensaje del tema.

El lanzamiento llega tras un recorrido en el que SIENNA ha demostrado una evolución constante. Desde su debut con Trágico y fugaz hasta su reciente Trance, el artista ha explorado la crítica social, la vulnerabilidad y la experimentación sonora, consolidándose como una de las voces más personales del pop alternativo español. “Garra” encaja en esa trayectoria como un nuevo capítulo que apuesta por la intensidad y la autoafirmación, y que anticipa una etapa aún más contundente en su propuesta artística.

Sienna: Entre la intensidad emocional y la búsqueda de identidad

El proyecto SIENNA, liderado por un artista valenciano, irrumpió en 2017 con Trágico y fugaz, un debut cargado de crítica social y una lírica afilada que llamó la atención de la escena independiente. Con Tiempos de Impacto (2019) y el EP Melancolic (2021), consolidó un sonido que combina pop alternativo, sensibilidad emocional y una puesta en escena intensa que lo ha llevado a festivales como Sonorama Ribera o Cruïlla. En 2024 publicó Trance, un álbum conceptual que explora la enajenación y el estado mental sobre el escenario, ampliando su paleta sonora hacia terrenos más experimentales. Su música ha aparecido en sincronizaciones como la renovada Física o Química, y su directo se ha convertido en uno de sus mayores sellos de identidad. Con “Garra”, SIENNA reafirma su compromiso con una expresión artística honesta, visceral y profundamente generacional.

