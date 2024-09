Maya Hawke presentará su nuevo álbum “Chaos Angel” con un concierto en Barcelona

Maya Hawke, la talentosa actriz y música conocida por su papel de Robin en Stranger Things, visitará España para un único concierto en 2025. El 8 de julio, se presentará en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona para promocionar su tercer álbum de estudio, Chaos Angel, y su próximo EP, Clipped Wings, que se lanzará este viernes. El primer sencillo, Kamikaze Comic, ya está disponible.

Hawke, además de ser actriz, es compositora y productora. Ha lanzado tres álbumes: Moss (2022), Blush (2020) y el reciente Chaos Angel (2024), en los que también participó en el diseño creativo de las portadas. Su canción Thérèse, del álbum Moss, se hizo mundialmente famosa gracias a su videoclip dirigido por Brady Corbet, acumulando millones de reproducciones y llevándola a debutar en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Sus conciertos han sido aclamados, con entradas agotadas en EE. UU. y Europa, y ha sido telonera de Bright Eyes y Faye Webster.

En su gira actual, Maya presenta Chaos Angel, un álbum que lleva su estilo honesto y directo a un nivel más profundo y atrevido. Este trabajo es su obra más producida y rica en temas, explorando experiencias de transformación, descubrimientos y promesas incumplidas. Aunque mantiene su estilo acústico y vocal elegante, los arreglos son más detallados y envolventes.

En su carrera como actriz, ha participado en películas como Asteroid City de Wes Anderson, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino y Maestro de Bradley Cooper. Además, protagoniza y coproduce Wildcat, dirigida por su padre, Ethan Hawke, presentada en los festivales de Telluride y Toronto en 2023.