La banda murciana ha anunciado que Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo producirán su noveno disco, con el que buscan una evolución en su sonido y que está previsto para antes de verano de 2022.

Second habla de esta elección: «Pensamos en Víctor y Manuel por el tipo de canciones que teníamos compuestas para este disco. Intuíamos que eran las personas idóneas para llevarlas y llevarnos a otra dimensión. Los admiramos como músicos y productores desde hace tiempo, y además, sabíamos que íbamos a congeniar también a nivel de energía, por lo que nos habíamos cruzado en distintos conciertos. La preproducción está siendo una experiencia muy enriquecedora. Al final se trata de hacer equipo, y lo estamos disfrutando, que es esencial. Ya deseando entrar al estudio y, sobre todo, que escuchéis las canciones».

Es difícil que, a estas alturas, no les conozcáis, pero por si acaso, repasemos sus carreras. Manuel Cabezalí es compositor, instrumentista, ingeniero y productor musical. Es fundador de la banda Havalina y ha colaborado como guitarrista junto a Christina Rosenvinge, Zahara, Russian Red, La Bien Querida, The Cabriolets, Alex Ferreira y Anni B Sweet, entre otros. Paralelamente a esto, Manuel ha ido desarrollando su carrera como productor artístico e ingeniero de sonido para otros artistas como María de Juan, Melifluo, Zahara, Maga o Rufus T. Firefly. Por otro lado, Víctor Cabezuelo es voz y guitarrista de Rufus T. Firefly y también ha colaborado como músico con Mucho, Zahara, María de Juan o Mikel Erentxun y puesto su firma como arreglista en trabajos de Iván Ferreiro, Rayden, Grises o Miss Caffeina.

Aunque ganaron el concurso Battle of the Bands al principio de su carrera, Second pasaron varios años caminando por tierra de nadie, entre la escena independiente y la mainstream, sin llegar a pertenecer ni a la una ni a la otra. Con esta selección podrás descubrir cómo fue el camino recorrido por esta banda, que hoy es una de las más reconocibles y aclamadas del panorama alternativo español.

