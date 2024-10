Sobre Happy Mondays

Happy Mondays es una banda de rock alternativo formada en 1980 en Salford, Inglaterra. La formación original incluía a los hermanos Shaun Ryder (vocalista) y Paul Ryder (bajista), Gary Whelan (batería), Paul Davis (teclados) y Mark Day (guitarra). Más tarde, se unió Mark “Bez” Berry como bailarín y percusionista, y Rowetta como segunda vocalista en 1990. La banda se destacó por su fusión de rock indie con ritmos de house, funk y psicodelia, contribuyendo significativamente al sonido “Madchester” de finales de los 80 y principios de los 90. Su primer álbum, Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out), fue lanzado en 1987, seguido por Bummed en 1988. Alcanzaron su mayor éxito comercial con Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches en 1990, que incluyó los sencillos Step On y Kinky Afro. La banda se disolvió en 1993, pero se ha reunido en varias ocasiones desde entonces, lanzando nuevos álbumes y realizando diversas giras.

Discografía de Happy Mondays

Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out) (1987)

Bummed (1988)

Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches (1990)

Yes Please! (1992)

Uncle Dysfunktional (2007)

