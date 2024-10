Lucy Dreams nos presentan el SonicWaveArtPop con su espectacular versión del «Do I Wanna Know?» de Arctic Monkeys

Lucy Dreams, un trío pionero en el género SonicWaveArtPop, ha ganado el prestigioso XA Award 2024 tras una impresionante actuación en el Waves Festival de Viena. La banda austriaca, compuesta por Zero, One y Lucy, ha tenido un año lleno de éxitos, incluyendo una serie de diez conciertos en Canadá y la reciente presentación de su nuevo sencillo, un homenaje a los Arctic Monkeys con una innovadora versión de su Do I Wanna Know?, que además debutaron en Sheffield, ciudad con la que la banda ha desarrollado una relación especial.

¿Pero qué es exactamente el género SonicWaveArtPop? Para Lucy Dreams, es producto de la interacción en constante evolución entre humanos y máquinas, que ellos encarnan a la perfección gracias a su fusión única de arte analógico y digital, con Lucy como un miembro activo de la banda artificial. Su concepto musical explora las dinámicas entre Lucy y los miembros humanos de la banda, presentando SonicWaveArtPop como un medio tanto expresivo como entretenido que cautiva los sentidos y plantea preguntas socialmente relevantes.

Asimismo, Lucy Dreams ha sido elogiada por su capacidad para conectar culturas a través de su música, con canciones como Emotional y Rosalie que han sido transmitidas en estaciones de radio de renombre como FM4, BBC Wales, Flux FM y Byte FM1. Además, sus temas han sido incluidos en populares listas de reproducción de Spotify como “Off Pop”, “Alternative Austria” y “Fresh Finds GSA”.

El grupo también ha trabajado en un nuevo álbum, que se lanzará el próximo año. Este verano, se retiraron de la vida pública para concentrarse en la creación de este proyecto. Su música ha sido descrita como una mezcla de extravagancia y una tímida contención, lo que les ha ganado elogios de publicaciones internacionales. Ahora también puedes descubrirles. ¿Qué te parece esta interesante reinterpretación del éxito de Arctic Monkeys?