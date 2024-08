Directo: Todos los detalles y novedades sobre el posible retorno de Oasis

En las últimas 48 horas, los rumores e informaciones sobre el esperado retorno de Oasis, 15 años después de su sonada separación en 2009, han ido cogiendo forma, y cada vez parece más seguro que el anuncio oficial está a punto, especialmente después de que las cuentas en redes sociales de la banda, de Liam Gallagher y de Noel Gallagher compartieran un video con una fecha y una hora: Martes 27 de agosto a las 8am (9am en España). En este directo, os contaremos todas las novedades, reacciones y rumores, así como, por supuesto, las noticias confirmadas una vez se produzcan. ¡Arrancamos!

14:44: La reunión de Oasis no incluirá a otros miembros de las distintas etapas de la banda

Si pensabas que verías a Guigsy, Bonehead, Tony McCarroll, Paul White, Gem Archer, Andy Bell o Chris Sharrock en el escenario si finalmente se confirma la reunión de Oasis, todo parece indicar que no será así.

Según los medios británicos, uno de los puntos que hizo que Noel y Liam Gallagher llegasen a un acuerdo para el retorno de la banda fue que la banda en directo que les acompañase estuviese formada por los actuales compañeros de Noel Gallagher en High Flying Birds.

Quizá, de este modo, Noel Gallagher sienta un poco más de seguridad con un entorno favorable con el que tener un poco más controlada su habitualmente tumultuosa relación con su hermano pequeño.

12:45: The Sun afirma que los hermanos Gallagher hicieron las paces en varias conversaciones telefónicas

Según las informaciones del diario The Sun, los hermanos hicieron las paces progresivamente tras una serie de conversaciones telefónicas en las que fueron acercando posturas.

Los cálculos del diario y varios expertos consultados calculan que la gira generará más de 400 millones de libras.

Además, sugieren que, si la gira resulta el éxito que todo el mundo espera (y la paz entre hermanos se mantiene), podría extenderse, al menos, al resto de Europa.

12:39 – Liam Gallagher dedica Half The World Away a Noel en Reading

«Quiero dedicar esta próxima canción a Noel fucking Gallagher». Esa fue la dedicatoria durante su actuación en el festival de Reading que convenció al público de que el anuncio del martes a las 8am (9am en España) será el retorno del grupo. ¿Por qué si no iba a dedicarle Half The World Away, cantada normalmente por Noel, justo antes de interpretarla él? Una prueba más de que el hacha de guerra parece estar enterrada.