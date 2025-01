Sobre Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon es una banda británica de rock formada en Sheffield en 2004. Con Oliver Sykes como vocalista, Lee Malia en la guitarra, Matt Kean en el bajo y Matt Nicholls en la batería, la banda ha evolucionado desde sus inicios en el deathcore hasta un sonido más ecléctico que abarca el metalcore, el pop rock y la electrónica. Su primer álbum, Count Your Blessings (2006), recibió críticas mixtas, pero fue con Suicide Season (2008) que comenzaron a ganar reconocimiento internacional. En 2010, lanzaron There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret, consolidando su fama global. Con Sempiternal (2013), alcanzaron el éxito comercial, seguido por That’s The Spirit (2015), Amo (2019) y Post Human: Nex Gen (2024), donde experimentaron con nuevos sonidos. La banda sigue innovando y sorprendiendo a sus fans con cada lanzamiento.

Discografía de Bring Me The Horizon

Count Your Blessings (2006)

Suicide Season (2008)

There Is a Hell, Believe Me I’ve Seen It. There Is a Heaven, Let’s Keep It a Secret (2010)

Sempiternal (2013)

That’s The Spirit (2015)

Amo (2019)

Post Human: Nex Gen (2024)

