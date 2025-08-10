Sobre C. Tangana

Antón Álvarez Alfaro, conocido artísticamente como C. Tangana, nacido el 16 de julio de 1990 en Madrid, es un rapero, cantante y compositor que ha transformado el panorama musical español con su versatilidad y visión artística. Inició su carrera en 2005 bajo el seudónimo Crema, lanzando el EP Él Es Crema, pero alcanzó notoriedad como parte del colectivo Agorazein con el álbum Kind of Red (2011). Su salto al estrellato llegó con el sencillo Mala Mujer (2017), incluido en su debut en solitario, Ídolo, que lo consolidó como una figura clave del hip-hop y trap español. En 2021, su segundo álbum, El Madrileño, marcó un punto de inflexión al fusionar flamenco, pop y ritmos latinos, convirtiéndose en el álbum más vendido en España ese año y el primero de un artista español en liderar la lista global de nuevos discos en streaming, con todas sus canciones en el top 25 de España. Con nueve premios Latin Grammy, un Goya por su documental La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés (2024), y colaboraciones con artistas como Rosalía, Becky G y Nathy Peluso, C. Tangana combina letras introspectivas y sátira social con una producción innovadora, a menudo junto a Alizzz. Su impacto trasciende la música, con incursiones en cine y un himno para el centenario del Celta de Vigo en 2023.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de C. Tangana

Ídolo (2017)

Avida Dollars (2018)

El Madrileño (2021)

El Madrileño (La Sobremesa) (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Adéntrate en el universo sonoro de C. Tangana, donde el rap callejero se encuentra con el flamenco y el pop global en una mezcla explosiva. Desde el éxito viral de Mala Mujer hasta la emotiva Tú Me Dejaste de Querer y la introspectiva Nunca Estoy, sus canciones destilan autenticidad y una narrativa que captura el alma madrileña con un toque universal. Esta playlist reúne sus temas más icónicos, perfectos para explorar su evolución desde el underground hasta la cima de la música latina. ¡Prepárate para vibrar con el estilo único de Puchito!

Videoclip Destacado

El videoclip de Tú Me Dejaste de Querer, dirigido por Little Spain, es una joya visual que encapsula la esencia de C. Tangana en El Madrileño. Con la colaboración de Niño de Elche y La Húngara, el video combina estética retro con elementos flamencos y urbanos, mostrando a C. Tangana en un viaje emocional por paisajes españoles. Su narrativa melancólica y su cuidada cinematografía lo convierten en una obra imprescindible para entender su reinvención artística. ¡Dale play y déjate llevar por esta experiencia audiovisual!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

