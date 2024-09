SanSan Festival 2025: Un cartel de lujo para los amantes del indie

El SanSan Festival 2025 se celebrará los días 17, 18 y 19 de abril de 2025 en Benicàssim, consolidándose como uno de los eventos más esperados para los amantes de la música indie. Este año, el festival contará con un cartel impresionante, encabezado por Franz Ferdinand, Los Planetas, Zahara, Lori Meyers y Amaia.

Franz Ferdinand traerá su energía habitual y repasará sus más de 20 años de carrera, presentando su nuevo disco y haciendo vibrar al público con éxitos como Take Me Out y No You Girls. Los Planetas, considerados pioneros del indie español, celebrarán el 30º aniversario de su álbum Super 8. Zahara ofrecerá un concierto en su formato más íntimo, mientras que Amaia presentará su esperado nuevo disco.

El festival también contará con actuaciones de Dani Fernández, Carolina Durante, Sen Senra, Lori Meyers, Sidonie, Carlos Sadness y Dorian, entre otros. Además, habrá espacio para artistas emergentes como Alcalá Norte, Niña Polaca y Carlos Ares.

Los abonos estarán disponibles a partir del 10 de septiembre a las 12:00 en sansanfestival.com y seetickets.com. El SanSan Festival 2025 promete ser una edición inolvidable, ofreciendo una experiencia musical completa en un entorno privilegiado, con la posibilidad de disfrutar de la playa, la gastronomía local y el clima mediterráneo.