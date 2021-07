León Benavente homenajea a Rafael Berrio con una versión de “Niño futuro”

León Benavente publica hoy en todas las plataformas digitales una versión de Niño futuro, una de las canciones más emblemáticas de Rafael Berrio. Así cuentan ellos mismos la relación del grupo con el cantante y la canción y cómo fue el proceso de grabación: “Cuando escuchamos por primera vez Niño futuro pensamos en lo que nos habría gustado escribir una canción así, hacer una canción así. Rafa solía venir a nuestros conciertos en Donosti, así que la última vez que subimos al escenario del C.C. Intxaurrondo, a finales de 2019, le propusimos tocarla con él. Al final, por varias y diversas circunstancias, no pudimos hacerlo. Eso sí, nos vimos tras el concierto, brindamos y le comentamos que en algún momento nos encantaría grabar nuestra versión de su maravillosa canción.





Un año y medio después, han pasado muchas, muchas cosas. El mundo, además de extraño, se ha hecho un poco más artificial desde que él no está.





Hace poco nos reunimos en el estudio para grabar nuevas canciones. Durante esas sesiones hicimos nuestra versión de Niño futuro. La grabamos en directo y pedimos a nuestra querida y admirada Sara Fontán que se nos uniese con su violín y efectos varios. Y este es el resultado. No es una canción para corear, ni siquiera para cantar. Es, simplemente, una de las mejores canciones que, a nuestro juicio, se han escrito en este país en las últimas décadas. Gracias, Rafa.”

Ya puedes escuchar este particular homenaje en todas las plataformas digitales y a continuación: