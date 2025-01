Sobre Die Antwoord

Die Antwoord es un grupo de hip-hop alternativo sudafricano formado en Ciudad del Cabo en 2008. El grupo está compuesto por los raperos Ninja (Watkin Tudor Jones) y Yolandi Visser (Anri du Toit), junto con los productores HITEK5000 y Lil2Hood. Su música y estilo visual están influenciados por la cultura zef, una subcultura sudafricana que mezcla elementos modernos y «trashy». Su álbum debut, $O$ (2009), fue lanzado de manera gratuita y llamó la atención por su video musical para la canción Enter the Ninja. Después de firmar brevemente con Interscope Records, fundaron su propia discográfica, Zef Records, con la cual lanzaron sus siguientes álbumes, Ten$ion (2012) y Donker Mag (2014). En 2016, lanzaron Mount Ninji and da Nice Time Kid, seguido por House of Zef en 2020. Die Antwoord ha sido conocido por sus controvertidos videos musicales y su estilo provocador, lo que les ha ganado una base de seguidores de culto.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Die Antwoord

$O$ (2009)

Ten$ion (2012)

Donker Mag (2014)

Mount Ninji And Da Nice Time Kid (2016)

House Of Zef (2020)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de Die Antwoord con nuestra playlist seleccionada. Desde la provocadora I Fink U Freeky hasta la energética Banana Brain, esta lista captura la esencia de su estilo único. No te pierdas Ugly Boy, una canción que destaca por su letra impactante y su ritmo pegajoso. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

No te pierdas el icónico videoclip de Enter the Ninja, que catapultó a Die Antwoord a la fama mundial. ¡No te lo pierdas aquí!

