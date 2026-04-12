Shinova convierte el desgarro emocional en un nuevo punto de inflexión con “El día que murieron las canciones”

El tercer capítulo de La Tormenta Perfecta ya está aquí, y Shinova vuelve a demostrar que su proyecto más narrativo hasta la fecha no solo avanza, sino que se intensifica. En El día que murieron las canciones, la banda vizcaína lleva la historia al momento en que todo se quiebra: la relación que venían dibujando en los capítulos anteriores se apaga, la casa se vacía y el silencio —ese que antes parecía imposible— se convierte en protagonista absoluto. Un giro emocional que marca el punto de no retorno en esta serie de lanzamientos, según se desprende de la información oficial.

El EP mantiene la arquitectura sonora que ha definido este proyecto desde el inicio: una producción de Erlantz Prieto y Pablo Pulido que apuesta por la continuidad, con todas las canciones en la misma tonalidad y un tejido de motivos melódicos que reaparecen, se transforman y dialogan entre sí. En este nuevo capítulo, esas melodías cambian de intención, se vuelven más sombrías y anticipan el desenlace que llegará en el cierre de La Tormenta Perfecta. La banda juega con esa sensación de tránsito emocional, como si cada arreglo fuese una grieta más en una historia que ya no puede sostenerse.

Además, este lanzamiento llega justo antes de una gira muy especial: Shinova recorrerá en 2026 algunos de los principales escenarios y festivales del país con un número limitado de fechas y una sección de cuerdas en directo, planteando un espectáculo concebido como una experiencia única, tanto en lo sonoro como en lo visual. Una apuesta que encaja perfectamente con la ambición conceptual de este proyecto y que promete elevar aún más la narrativa emocional que están construyendo.

Shinova, la banda que convirtió la emoción en una forma de avanzar sin mirar atrás

Con más de una década de carrera, Shinova se ha consolidado como una de las bandas más sólidas del indie rock nacional gracias a una evolución constante que les ha llevado desde sus inicios más cercanos al rock alternativo hasta un sonido cada vez más melódico, expansivo y emocional. Su discografía incluye trabajos como Latidos, Volver, Cartas de navegación o La buena suerte, álbumes que han ido ampliando su público y afinando una identidad propia basada en letras introspectivas, arreglos luminosos y una sensibilidad que conecta con varias generaciones. A lo largo de los años, la banda ha demostrado una capacidad única para convertir vivencias personales en himnos colectivos, y con La Tormenta Perfecta están llevando esa narrativa a un nuevo nivel conceptual, reafirmando su posición como uno de los proyectos más interesantes y en constante crecimiento dentro de la escena española.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.