Lindsey Buckingham insinúa una posible reunión con Stevie Nicks tras su reconciliación: “Algo está en el aire”

Después de años de distancias, declaraciones cruzadas y heridas abiertas, Lindsey Buckingham ha dejado caer que su relación con Stevie Nicks podría estar entrando en una nueva etapa… y quizá también su música. En un vídeo reciente compartido en Instagram, el guitarrista reflexiona sobre lo que espera de 2026 —incluido un nuevo disco en solitario y el documental de Fleetwood Mac—, pero lo más llamativo llega cuando habla del impacto que ha tenido la reedición de Buckingham Nicks, el álbum que ambos publicaron en 1973 y que el año pasado volvió a ver la luz por primera vez desde su lanzamiento original.

Buckingham reconoce que ese gesto ha reactivado algo entre ellos: “La energía de lo que Buckingham Nicks hizo para crear un resurgimiento de conexión entre Stevie y yo… creo que, a una escala mayor, es algo que está en el aire”. Y aunque evita concretar, deja la puerta abierta de par en par: “Lo que eso signifique exactamente no quiero especularlo aún, pero creo con todo mi corazón que se traducirá en algo bueno, maravilloso, necesario y extremadamente apropiado”.

La posibilidad de una reunión parecía impensable hace apenas unos años. Tras su despido de Fleetwood Mac en 2018, Buckingham aseguró que fue “todo cosa de Stevie”, mientras que Nicks negó haber exigido su salida y afirmó que simplemente se apartó de una situación que consideraba tóxica. En 2024, ella misma dijo a Rolling Stone que solo pudo hablar con él “unos tres minutos” en el homenaje a Christine McVie, y que había llegado a su límite: “Le di más de 300 millones de oportunidades”.

Por eso sorprendió tanto que, con la reedición de Buckingham Nicks, Nicks confirmara que ambos habían vuelto a hablar: “Lindsey y yo empezamos a hablar del álbum anoche. Todo ello parece como si hubiera sido ayer”. Y ahora, con Buckingham insinuando que algo más podría estar gestándose, el clima alrededor de la pareja creativa más turbulenta del rock vuelve a cargarse de expectativas.

Aun así, Nicks ha sido clara en repetidas ocasiones: sin Christine McVie, “no hay posibilidad de reunir a Fleetwood Mac”. Buckingham, por su parte, dijo en 2024 que volvería “en un segundo” si surgiera la oportunidad. Entre nostalgia, heridas y reconciliaciones parciales, lo único seguro es que el vínculo entre ambos sigue vivo… y que podría estar a punto de escribir un nuevo capítulo.

Lindsey Buckingham, una trayectoria que convirtió la ambición artística en una de las firmas más influyentes del rock estadounidense

Desde su llegada a Fleetwood Mac en 1974 junto a Stevie Nicks, Lindsey Buckingham se convirtió en el arquitecto sonoro de una de las etapas más exitosas de la banda. Su trabajo en discos como Fleetwood Mac, Rumours o Tusk definió un estilo que combinaba experimentación, melodías pop y una producción minuciosa que marcó a generaciones enteras. Paralelamente, su carrera en solitario ha explorado un territorio más íntimo y arriesgado, con álbumes como Law and Order, Out of the Cradle o Gift of Screws. A lo largo de los años, su relación creativa —y personal— con Nicks ha sido tan explosiva como fructífera, alimentando una narrativa que forma parte esencial del mito de Fleetwood Mac. Hoy, con nuevos proyectos en camino y una inesperada reconciliación, Buckingham sigue demostrando que su historia está lejos de terminar.

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