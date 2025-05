Lorde desvela «Virgin»: un viaje visceral y transparente hacia su cuarto álbum

La superestrella neozelandesa Lorde ha revolucionado el panorama musical con el anuncio de su cuarto álbum de estudio, Virgin, programado para el 27 de junio de 2025 a través de Republic Records. Este lanzamiento, que llega tras cuatro años desde Solar Power (2021), promete ser su trabajo más personal y crudo hasta la fecha. En un correo a sus fans, Lorde describió Virgin como “100% escrito con sangre”, destacando su transparencia emocional con metáforas como “agua de baño, ventanas, hielo, saliva”. La portada, una radiografía de una pelvis con un DIU, una cremallera y una hebilla, refuerza esta vulnerabilidad corporal y ha generado revuelo en redes sociales por su audacia.

Virgin cuenta con 11 pistas, lideradas por el sencillo What Was That, lanzado el 24 de abril. Este tema, coproducido por Lorde, Jim-E Stack y Dan Nigro, retoma el synth-pop confesional de Melodrama (2017), con referencias a MDMA y una estética de luces azules. Su estreno en un evento sorpresa en Washington Square Park, Nueva York, atrajo multitudes, aunque la policía intervino; horas después, Lorde interpretó la canción en directo, y el videoclip incorpora imágenes de este momento. El sencillo alcanzó el primer puesto en Spotify Estados Unidos con 1.5 millones de reproducciones el 25 de abril.

Producido por Lorde y Jim-E Stack, Virgin incluye colaboraciones con Fabiana Palladino, Andrew Aged, Buddy Ross, Dan Nigro y Devonté Hynes (Blood Orange). La mezcla corrió a cargo de Spike Stent y Tom Elmhirst, con masterización de Chris Gehringer. Lorde ha enfatizado la simplicidad del lenguaje y la consistencia sonora, buscando reflejar una feminidad “cruda, primal, inocente, elegante y espiritual”. La edición física incluirá un libreto de ocho páginas y está disponible ya en reserva, con una versión en vinilo de radiografía y tarjeta firmada.

Los fans han reaccionado con entusiasmo y sorpresa, celebrando la valentía de Lorde y especulando sobre mensajes políticos en la inclusión del DIU. Virgin se perfila como un hito en su carrera, un testimonio de su evolución artística y su compromiso con la autenticidad.

Lorde: una voz única en el indie pop

Lorde, nacida como Ella Yelich-O’Connor en 1996 en Auckland, Nueva Zelanda, irrumpió en la escena musical a los 16 años con su EP The Love Club (2012), lanzado gratis en SoundCloud. Su sencillo Royals se convirtió en un fenómeno global, liderando el Billboard Hot 100 y convirtiéndola en la artista más joven en lograrlo desde 1987, además de ser la primera neozelandesa en alcanzar el número uno como solista en Estados Unidos. Su álbum debut, Pure Heroine (2013), con éxitos como Tennis Court y Team, vendió más de seis millones de copias y consolidó su estilo indie pop con letras introspectivas.

En 2017, Melodrama marcó un giro hacia sonidos más electrónicos y narrativas emocionales, recibiendo aclamación crítica y encabezando listas en varios países. Solar Power (2021) exploró un enfoque minimalista y soleado, inspirado en la naturaleza, aunque dividió opiniones. Además, Lorde ha contribuido a bandas sonoras como Los juegos del hambre con Yellow Flicker Beat y ha colaborado con artistas como Charli XCX y Marlon Williams.

Con tres álbumes de estudio, cuatro EPs, 13 sencillos y múltiples premios, incluyendo dos Grammys, Lorde se mantiene como una figura influyente, conocida por su autenticidad y evolución constante. Su próximo lanzamiento, Virgin, promete continuar este legado de innovación.

