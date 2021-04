The Offspring publican ‘We Never Have Sex Anymore’, el segundo sencillo de su próximo álbum

La banda californiana de punk, The Offspring, ha sacado la luz un nuevo adelanto de su próximo álbum en forma de sencillo. Se trata del séptimo corte del disco y se recoge bajo el nombre We Never Have Sex Anymore. La canción habla, en el habitual tono humorístico de la banda, sobre la falta de pasión en la pareja (“We never roll around on the floor like we did so long ago”).

Este nuevo adelanto destaca por tener un aire swing gracias a una percusión acompasada y aderezada por una sección de vientos. Para este sencillo The Offspring se ha rodeado de músicos asociados, como Phil Jordan, Jason Powell y Eric Marbauch a los vientos, y el habitual batería de estudio de la banda, Josh Freese, entre otros.

Hace un mes y medio los veteranos californianos estrenaron el primer sencillo, homónimo, de su próximo trabajo: Let The Bad Times Roll. Con un segundo sencillo en sus espaldas, The Offspring está allanando el terreno para la llegada de su nuevo disco el próximo 16 de abril. Éste será el décimo álbum de la banda y el primero desde hace casi una década. Así, el nuevo disco supone el fin a un largo silencio de los californianos, desde Days Go By (2012).