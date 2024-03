Blondie: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de peor a mejor

«Somos parte del futuro y del pasado. Hacer música nueva es muy importante para mí y para la banda. Cuando volvimos a estar juntos en 1997, una de las estipulaciones que tenía era que no fuera sólo para realizar una revisión de los grandes éxitos de Blondie. Realmente me sentí convencida y dedicada a la idea de que teníamos que seguir adelante y hacer música diferente» DEBBIE HARRY, BLONDIE

No había nadie en la escena del mundo del rock que no quisiera seducir a Debbie Harry, la rubia platino de la new wave norteamericana que arrasaba con su voz especial, su estilo atrevido y su atractivo inusual. Encandilaba tanto a hombres como para mujeres, hasta tal punto que se convirtió en un símbolo y en el nombre de su propia banda: Blondie.

Existen muchas historias en torno a esta atractiva mujer de ojos felinos. Una de ellas hace referencia a la que se publicó en el diario británico The Sun, cuando la propia Debbie reveló que en los años 70 sufrió una traumática agresión sexual en su propia casa. Un intruso penetró fortuitamente en su apartamento y tras tumbarla sobre la cama la violó y después le robó sus guitarras.

Pero este no fue el único suceso traumático que sufrió la propia cantante. Durante el verano de 1972 mientras se encontraba en Manhattan haciendo auto stop, Debbie confesó que Ted Bundy, el célebre asesino en serie estadounidense, había intentado secuestrarla. Por suerte pudo escapar y todo quedó en un susto.

Estas y otras experiencias forman parte de Face it, el libro de memorias que Debbie Harry publicó en 2022. En ellas se narran aspectos insólitos de su vida, de sus amantes (hombres y mujeres), de su éxito profesional, de su adicción a la heroína, de la casi muerte de su socio y novio Chris Stein, de la bancarrota que sufrió, de la ruptura de su banda, hasta de su polifacética carrera como actriz (más de treinta películas), de su impresionante carrera en solitario como musico, del regreso triunfal de Blondie, y de su incansable defensa del medio ambiente y de los derechos LGBTQ.

DEBBIE HARRY, LA Rubia surgida inicialmente del punk y convertida posteriormente en la reina de la new wave neoyorquina

Incansable y siempre al pie del cañón, Debbie siempre ha sido la búsqueda constante de la creatividad y de los cambios. Ella misma se auto confiesa: «Tengo la abrumadora necesidad de que toda mi vida debe ser una experiencia extracorporal imaginativa». Este tipo de personas son extremadamente inquietas. Su mente siempre las pone de que en la constante necesidad de estar haciendo cosas diferentes. De ahí que antes de decidirse por la música, Debbie posó como modelo, hizo de secretaria en la oficina de la BBC en New York, trabajó como camarera y posteriormente de conejita para Playboy. La cuestión era no parar y adquirir distintas experiencias. Asimismo, se unió y dejó diversas bandas, entre ellas una denominada The Stillettos. Ahí es donde conoció a Chris Stein quien sería su guitarrista en Blondie, su novio durante 13 años y, tras su separación, se convertiría en su mejor amigo.

Pero su verdadero nombre no era originalmente Debbie Harry sino Ángela Trimble. Nació en Miami (1945) pero fue posteriormente adoptada. Sus padres adoptivos eran de New Jersey, estado donde realmente se crio. Ya desde pequeña mostró obsesión por el color rubio y a temprana edad empezó a teñirse el cabello con agua oxigenada y tintes que encontraba. Tal era su fascinación por las rubias que la actriz Marilyn Monroe se convirtió en uno de sus ídolos. En algunas entrevistas incluso fantaseaba de que Marilyn Monroe debería haber sido su verdadera madre.

Aparte de la música, otra de las pasiones de Debbie era la moda. Desde muy jovencita confeccionaba su propia vestimenta con cosas que encontraba. Gracias a esa pasión y creatividad se convirtió en un icono del estilismo y de la ropa de su tiempo, logrando incluso colaborar con grandes diseñadores como Stephen Sprouse y Andy Warhol. Las fotografías que a continuación se detallan fueron tomadas durante 1980 en la Factory de Andy Warhol, Nueva York...

Aunque Blondie como banda tuvo una trayectoria relativamente corta, siempre ha ocupado un espacio clave en la historia de la música, sobre todo por su valentía al mezclar estilos eclécticos y mantenerse fiel a su visión artística, obviando las tendencias dominantes. Sin embargo, los problemas insalvables de la banda y la caída de ventas de sus discos, propiciaron la disolución del grupo en 1982 tras la publicación de su disco Hunter. A partir de entonces, Blondie solo estuvo presente a través de discos recopilatorios, remezclas y en los coqueteos solitarios de Debbie Harry (Kookoo, 1981, Rockbird, 1986), Def. Dumb & Blondie, 1989, Debravation, 1993, Necessary Evil, 2007). Sigue en activo haciendo colaboraciones con distintos artistas e incluso tiene planes de hacer una gira. Actualmente (2024) tiene 78 años, vive a tiempo parcial entre New York y el condado de Monmouth (New Jersey), lugar donde convive con sus cuatro perros. Nunca se casó ni tiene hijos.

Como punto a aparte, hay que citar Call Me, la célebre canción que no pertenece a ningún álbum y que Blondie lanzó en 1980 convirtiéndose en número uno en el Reino Unido y los EE.UU. Asimismo, batió récords de ventas en todo el mundo. La canción fue el tema principal de la película American Gigolo, que supuso el lanzamiento como estrella del actor Richard Gere. En 2001 una versión de Call Me apareció como pista adicional en el álbum Autoamerican de Blondie.

SELECCIONANDO LO MEJOR…

Blondie, ha publicado un total de 11 álbumes de estudio, 4 en vivo, 14 recopilatorios y 38 sencillos. La banda ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. Escoger el Top 5 para Blondie ha supuesto sangre, sudor y lágrimas. En primer lugar, porque todos los discos elegidos contienen éxitos y brillantes canciones, aunque difieran en cuanto a estilos y gustos. Y en segundo legar, como suele ocurrir en muchos grupos, la gran mayoría de discos de cualquier banda pecan de irregularidad. Hay muy pocos discos en la historia de la música que sean y 100×100 merecedores de matrícula de honor. Elegir los cinco mejores de Blondie ha sido dificil, sin embargo, ahí va esta selección aunque probablemente puede que sea contraria a otros criterios.

POSICIÓN NÚMERO 5: «THE COURSE OF BLONDIE» (2003) Temas Estrella: Shakedown, Good Boys, Undone, Golden Rod, Magic (Asadoya Yunta), End to End, The Tingler, Las One in the World, Diamond Bridge

Se trata de un disco maldito. Algunos incluso dicen que es el peor de la formación. Personalmente discrepo. Considero que es un disco sorprendente, incomprendido, contrario, que traza una línea totalmente ajena a lo esperado. Es el toque maestro de esa capacidad intencionada que tenia Blondie, el hecho de saber tocar muchos ‘palos’ a fin de crear una música distinta cada vez. Esto es una cualidad que pocas bandas poseen, y es justamente lo que más me gusta de Blondie: ser capaz de hacer que cada álbum suene desigual, independientemente de si gusta o no.

The Course of Blondie es un trabajo dispar, anodino y completo. A veces suena como línea Madonna y similares, en otras a múltiples capas diferenciales de Blondie. Ser tan versátil es un don pero para quien no lo entienda puede resultar una debilidad. De ahí que el álbum recibiera opiniones muy contrastadas. Por ejemplo, Rolling Stone le dio dos estrellas por atreverse a experimentar con géneros disimiles. La revista Uncut, por su parte, consideró a The Course of Blondie es una clase magistral de buen pop. Otras criticas fueron más negativas acusando incluso a la banda de perder su identidad inicial y de caer en la comercialidad popera, ambas apreciaciones que no comparto. The Course of Blondie es un muy buen disco ya que de lo contrario no estaría en mi pole poisition. Simplemente hay que olvidarse del Blondie inicial, afinar el oído y escuchar el disco con un buen equipo de sonido.

Rock, dance-pop, reggae, rap, jazz se tejen en este asombroso plástico de catorce piezas maestras. Por ejemplo, Shakedown es puro misterio, potencia y sensualidad a la vez. Desata energía y street urban bajo una explosión de rapeo, guitarras y electrónica. Good Boys es otro temazo que fue lanzado como sencillo, el único lamentablemente. Undone rompe toda expectativa. Golden Rot es otra maravilla a ritmo más rocker. Magic, por el contrario, es una inmersión de una tradicional canción japonesa. Otros temas como End to End, The Tingler, Last One in the World o Diamond Bridge, son aportaciones de lujo. En definitiva, es un plástico que hay que escucharlo como mínimo un par de veces para saborear su calidad y desquitarse mentalmente a ese Blondie de los 70/80.

POSICIÓN NÚMERO 4: «EAT TO THE BEAT» (1979) Temas Estrella: Dreaming, Union City Blue, Shayla, Eat to the Beat, Accidents Never Happen, Slow Motion, Atomic, Living in the Real World

Para algunos críticos es el álbum que compite posicionalmente el puesto número uno con Parallel Lines. Contiene los sencillos Dreaming y Atomic, siendo este último número uno y disco de oro en el Reino Unido, y disco de platino en EE.UU con más de un millón de copias vendidas. Atomic, además, fue la canción oficial de Coca Cola para el Mundial de Fútbol de Francia. Eat to the Beat es un buen álbum, más acorde a ese estilo Blondie que algunos adoran, pero también es un trabajo de rasgos diversos y combinados, es decir, agita el pop junto a las connotaciones rock, las reminiscencias punk y los aportes new wave. Su productor Michael Chapman comentó un dato relevante sobre el disco: «La música de este álbum es muy buena pero el grupo estaba mostrando ya signos de deterioro. Las reuniones, las drogas, las fiestas y las discusiones nos habían dado una paliza a todos». Como complemento al álbum, Blondie grabó videoclips para las 12 canciones bajo la dirección de David Mallet. Fue el primer proyecto de este estilo dentro de la música rock. Personalmente me fascina Accidents Never Happen y el mensaje que transmite: «No creo en las circunstancias. Los accidentes nunca suceden en un mundo perfecto».

POSICIÓN NÚMERO 3: «POLLINATOR» (2017) Temas Estrella: Doom or Destinity, Long Time, Already Naked, Fun, My Monster, Gravity, When I Gave Up on You, Too Much

Es otro de los títulos poco valorados pero, sin lugar a dudas, un gran disco, a pesar de que la portada marque una diferencia muy alejada al espíritu Blondie que nos tenía acostumbrados. Pollinator es una astuta incorporación a la diversidad sonora y estilística, una especie de polinización simbólica, entendida ésta como un proceso de transferencia para generar nuevos resultados. Las letras del álbum ensalzan la sensibilidad del grupo. En Gravity, por ejemplo, se canta: «Dime qué es lo que hace que el mundo gire. ¿Es el amor o es la gravedad?». En Love Level, sin embargo, Debbie se muestra más irónica: «Todos pueden ver que tienes unos centímetros más que yo, pero cuando estamos acostados la diferencia disminuye».

Con Pollinator la formación deja constancia de que siguen siendo tan relevantes como lo eran en la década de los 70, pero lo hacen desde otra perspectiva, más adaptada a los tiempos actuales. No muestran signos de agotamiento, como alguien se atrevió a decir, y una vez más se demuestra que la banda es capaz de experimentar con nuevos estilos. Incluso invitan a otros músicos como Charlie XCX, Sia, The Strokes, Laurie Anderson, Dave Sitek, Joan Jett, Johnny Marr y Nick Valensi. Pollinator, por consiguiente, no es el mejor álbum de Blondie pero si es una hábil experiencia que combina las nuevas resonancias con el fin de tejer un álbum sobresaliente.

POSICIÓN NÚMERO 2:«NO EXIT» (1999) Temas Estrella: Screaming Skin, Forgive and Forget (Pull Down the Night), Maria, No Exit, Nothing is Real but the Girl, Boom Boom in the Zoom Zoom Room, Night Wind Sent, Under the Gun

Con este disco entramos en un dilema que me ha costando solucionar. Es otros disco infravalorado pero en realidad es un discazo. Contiene canciones maravillosas, con detalles de sonido únicos, que demuestran una excelente composición y madurez estilística. Casi estuve a punto de colocarlo en la posición uno, pero me decanté por otro dado sus grandes éxitos y por la fama internacional del plástico. No Exit es uno de esos discos que marcan las diferencias y van a contracorriente. Al mismo tiempo, fue el primer álbum de la banda en 17 años tras el fiasco con The Hunter (1989). Como disco alcanzó ser el número tres en el Reino Unido y por ventas superiores a 100.000 copias logró el certificado de oro de la Industria Fonográfica Británica (BPI). En marzo de 2006 había vendido dos millones de copias en todo el mundo. Su sencillo María llegó a ser número uno en el Reino Unido. Una de las pistas que más me emocionan de este disco es Boom Boom in the Zoom Zoom Room, su combinación de jazz swing junto a la voz sensual de Debbie, es una pasada. Es difícil entender, por tanto, cómo Blondie no logró volver a la cima con este discazo de altos quilates. Probablemente fue debido a un marketing ineficaz y a una percepción pública defectuosa, dos realidades que dieron como resultado una pésima recepción para un album que podría haber sido el mejor regreso de una banda tras su separación.

POSICIÓN NÚMERO 1:«PARALLEL LINES» (1978) Temas estrella: Hanging on the Telephone, One Way or Another, I Know but I Don’t Know, Will Anything Happen, Sunday Girl, Heart of Glass

Parallel Lines fue número uno de popularidad en Reino Unido y número seis de Estados Unidos por varios meses. Es un gran disco y contiene temazos como Hanging on the Telephone, One Way or Another, Heart of Glass y otros. Solo por eso ya conquista la cima. Fue universalmente aclamado por la crítica en su momento y en la posteridad, convirtiéndose en el disco más importante de Blondie, así como un clásico del punk, la new wave y el rock. Ingresó en numerosos ránquines internacionales y fue seleccionado para entrar el sagrado reino de Más Grandes Álbumes de Todos los Tiempos​. Hasta el momento, se han vendido más de 20 millones de discos.

Hay que considerar que el impacto de sus éxitos fue tan potente que eclipsó el reconocimiento de otras canciones de la banda y que se han visto aminoradas a causa de una sobreexposición escandalosa de esos grandes éxitos hasta llegar al hastío. Por ejemplo, Hanging on the Telephone es un temazo que me fascina y queda ensombrecido por los dos grandes éxitos del album: Heart of Glass y One Way or Another, tema que me recuerda la rítmica de Pretenders.

CONCLUYENDO… Logo original de Blondie

Para terminar, citaré las palabras de la periodista musical Alondra Guadarrama quien define con extrema brillantez el paso de Blondie por la historia y concretamente el legado que dejó esa maravillosa rubia de ojos rasgados y atractivo inconmensurable llamada Debbie Harry.

«Blondie fue la única banda neoyorquina que en los 70 consiguió meterse de lleno en el mainstream de la época llegando a despuntar por encima del resto (…) Actualmente Blondie sigue siendo la banda más reconocida de la ola del punk y new wave neoyorquinos, pasando de ser una formación underground a pisar el pódium de las superestrellas. Todo ello gracias a un poderoso legado musical con la seductora y brillante Debbie Harry al frente. Blondie ha inspirado a artistas de todas las generaciones que le han sucedido.

Blondie discrepó totalmente del sonido punk que dominaba la escena neoyorquina de aquellos tiempos a favor de aportar una paleta sónica más extensa incluso más allá de la que reflejaban sus grandes éxitos. A pesar de no recrear un sonido agresivo y veloz asociado al punk, Blondie es considerada como una banda punk que nunca temió tomar riesgos y experimentar durante toda su carrera a pesar de recibir, en muchas ocasiones, la injusticia de no ser valorada por sus avances y diferencias.

Debbie Harry siempre fue consciente de los estereotipos y esquemas establecidos en los 70, y decidió utilizarlos a su favor, abriendo el camino para ella y para incontables mujeres en la música del futuro. Fue así como Debbie Harry creó Blondie, su personaje de escenario. Supo jugar con la doble idea de ser una mujer muy femenina al frente de una banda de rock masculina en un juego altamente machista.

Además de sus numerosos hits en su admirable carrera de más de 50 años, Blondie es el único grupo musical que ha conseguido números uno en tres décadas consecutivas; cuenta con dos nominaciones a los GRAMMYS y pertenece al Rock & Roll Hall of Fame desde 2006. Su legado es incuestionable, inspirando desde estrellas de rock como Shirley Manson y Karen O hasta ídolos de pop como Madonna o Lady Gaga.

A su vez, Debbie Harry, junto a mujeres como Patti Smith, Joan Jett o Siouxsie Sioux, fue una de las primeras mujeres en el rock que rompió todas las reglas y creó su propio camino, convirtiéndose también en un icono de la cultura pop. En palabras de la propia Shirley Manson, «Harry fue la chica que inventó el arquetipo por el cual se han medido todas las demás estrellas que han seguido sus pasos» Gracias a esa actitud rebelde es como Blondie, teniendo a Debbie Harry como una maravillosa líder ejecutiva e inspirativa, es como Blondie logró demoler todos los prototipos existentes de la época y consolidarse como una de las bandas más importantes de la música moderna».