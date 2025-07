Sobre Khruangbin

Khruangbin, el trío de Houston, Texas, formado por Laura Lee Ochoa (bajo, voz), Mark Speer (guitarra, voz) y Donald “DJ” Johnson Jr. (batería, teclados), ha redefinido el panorama musical con su mezcla única de funk tailandés, psicodelia, soul, dub y rock surf. Fundada en 2010, la banda tomó su nombre de la palabra tailandesa para “avión” (เครื่องบิน), reflejando las influencias globales que dan forma a su sonido, desde el pop iraní hasta la música afgana y el rock asiático de los 60. Su debut, The Universe Smiles Upon You (2015), grabado en un granero en Burton, Texas, capturó la atención con su estética instrumental y bajos hipnóticos, respaldado por el sencillo A Calf Born in Winter. Su segundo álbum, Con Todo el Mundo (2018), inspirado en el abuelo mexicano-estadounidense de Laura Lee, incorporó influencias del Medio Oriente y España, ganando elogios de Pitchfork y NME. Mordechai (2020) introdujo más voces, mientras que colaboraciones como Texas Sun y Texas Moon (2020, 2022) con Leon Bridges y Ali (2022) con Vieux Farka Touré ampliaron su alcance. Su cuarto álbum, A La Sala (2024), es un retorno a su sonido introspectivo, con sencillos como A Love International. Nominados al Grammy 2024 como Mejor Artista Nuevo, Khruangbin es célebre por sus actuaciones en vivo y su estilo visual, con Laura Lee y Speer luciendo pelucas negras en el escenario.

Discografía de Khruangbin

The Universe Smiles upon You (2015)

Con Todo El Mundo (2018)

Mordechai (2020)

Texas Sun (2020, EP with Leon Bridges)

Texas Moon (2022, EP with Leon Bridges)

Ali (2022, with Vieux Farka Touré)

A La Sala (2024

Descubre sus canciones imprescindibles

Embárcate en un viaje sonoro con Khruangbin, donde el funk tailandés se encuentra con el soul y la psicodelia en un tapiz hipnótico. Desde la envolvente People Everywhere (Still Alive) hasta la vibrante Time (You and I) y la reciente Pon Pón, esta playlist reúne sus temas más icónicos, perfectos para perderse en su atmósfera global y relajada. ¡Déjate llevar por su magia instrumental!

Videoclip Destacado

El videoclip de Time (You and I), dirigido por Felix Heyes y Josh R.R. King y estrenado en 2020 como parte de Mordechai, captura perfectamente el espíritu ecléctico de Khruangbin. Su estilo retro y su ritmo contagioso lo convierten en una experiencia imprescindible. ¡Míralo ahora!

