Prince lleva diez años muerto y su vault sigue siendo el archivo más activo del pop. Los herederos del legado del músico de Minneapolis acaba de anunciar Timeless, una compilación de diez grabaciones inéditas que abarca desde 1977 hasta 2016, prevista para el 28 de agosto a través de Legacy Recordings. No es un rescate de emergencia ni un producto de merchandising: cada tema ha sido seleccionado cuidadosamente, y el resultado traza una línea continua a través de cuatro décadas de un artista que nunca dejó de grabar.

De 1977 a 2016: lo que contiene Timeless

El segundo adelanto del disco es «Stone», grabada en la primavera de 1995 y escrito por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even. Es funk compacto y preciso, con el falsetto de Prince trabajando sobre un estribillo que engancha desde la primera escucha. Una demostración de por qué el sonido de Paisley Park en los noventa era difícil de imitar y más difícil todavía de igualar.

El primer adelanto fue «With This Tear», publicada el 21 de abril coincidiendo con la fecha exacta del décimo aniversario de su muerte. Grabada en 1991, ya la cubrimos en CrazyMinds cuando salió. Ambas canciones forman parte de un proyecto que no pretende completar una discografía sino demostrar que el legado del artista de Minneapolis sigue siendo territorio vivo, no museístico.

El anuncio llega en el contexto de la Prince Celebration Week, impulsada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y que se extiende del 1 al 7 de junio. El skyline de la ciudad se iluminará de morado el sábado 6, mientras Paisley Park y el centro de la ciudad acogen sesiones de escucha, presentaciones de archivo y otros actos. Timeless se publicará en plataformas digitales y en varios formatos físicos: vinilo en mármol morado, vinilo negro y CD.

Las diez canciones de Timeless

«I Am You» (1977) «Tick Tick Bang» (1981) «Heaven» (1985) «I Wonder» (1989) «With This Tear» (1991) «Stone» (1995) «Calabama» (2003) «The Guilty Ones» (2007) «Bestest Friend» (2012) «How Come You Don’t Call Me Anymore? (Live)» (2016)

El hombre que construyó su propio universo

Prince Rogers Nelson (Minneapolis, 1958) debutó con For You en 1978 y pasó los primeros años de su carrera definiendo un lenguaje propio que mezclaba funk, soul, rock y pop sin pedir permiso a ninguno de los dos lados de la raya racial que dividía la radio norteamericana de los ochenta. Purple Rain (1984) lo convirtió en fenómeno global; Sign «☮» the Times (1987) demostró que podía ser todavía mejor. A lo largo de cuatro décadas publicó más de treinta álbumes de estudio, grabó infinitamente más de lo que llegó a publicar y construyó Paisley Park como estudio, sello y mundo paralelo desde el que operaba en sus propios términos. Murió el 21 de abril de 2016 a los 57 años por una sobredosis accidental de fentanilo.

Lo que hace singular a Timeless dentro de los lanzamientos póstumos no es que exista, sino lo que contiene: una grabación de 1977, cuando Prince tenía diecinueve años, junto a lo que sería una de sus últimas actuaciones en directo. No hay relleno. El arco de cuatro décadas que traza la tracklist es también el argumento de que la vault de Paisley Park no es un cajón de descartes, sino el catálogo paralelo de un artista que nunca dejó de trabajar.

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