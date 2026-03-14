“Michael: Songs From the Motion Picture” recupera la esencia de Michael Jackson en un álbum que celebra su legado

El universo de Michael Jackson vuelve a cobrar vida con Michael: Songs From the Motion Picture, el álbum oficial que acompañará al inminente biopic Michael, cuyo estreno en cines está previsto para el 24 de abril. El disco, ya disponible en preventa, reúne 13 canciones que aparecen en la película y que recorren la trayectoria del artista desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consagración como icono global con Off the Wall y Thriller. Es una colección que funciona como columna vertebral emocional del filme, un viaje musical que permite redescubrir al artista a través de sus momentos más emblemáticos.

El álbum incluye clásicos incontestables como “Billie Jean”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough”, “Human Nature”, “Beat It” o “Wanna Be Startin’ Somethin’”, además de joyas de su etapa infantil como “I’ll Be There” o “Never Can Say Goodbye”. También incorpora grabaciones en directo de “Ben” y un medley explosivo de “I Want You Back/ABC/The Love You Save”, recordando la energía desbordante de sus primeros años. La selección no solo acompaña la narrativa de la película: la amplifica, mostrando cómo cada etapa musical refleja un momento vital del artista.

La película, protagonizada por Jaafar Jackson —sobrino del propio Michael— en su debut cinematográfico, promete una mirada íntima y espectacular a la vida del Rey del Pop. Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por el tres veces nominado al Oscar John Logan, la cinta recorre desde el descubrimiento del talento precoz de Michael hasta su ascenso como uno de los entertainers más influyentes de la historia. El reparto se completa con nombres como Nia Long, Miles Teller, Colman Domingo, Laura Harrier y Juliano Valdi, reforzando la ambición de un proyecto que aspira a convertirse en la representación definitiva de su legado.

Con ediciones especiales en doble vinilo de varios colores, Michael: Songs From the Motion Picture se perfila como un lanzamiento imprescindible tanto para fans veteranos como para nuevas generaciones que descubrirán al artista a través del cine. Es un recordatorio de que, más allá de la figura mediática, la música de Michael Jackson sigue siendo un lenguaje universal capaz de emocionar, sorprender y unir a millones de personas en todo el mundo.

Michael Jackson: Genialidad temprana y una carrera que cambió la música para siempre

Desde sus inicios como niño prodigio en The Jackson 5, Michael Jackson redefinió lo que significaba ser una estrella global. Con discos como Off the Wall, Thriller —el álbum más vendido de la historia— y Bad, transformó el pop en un arte total donde la música, el baile y la imagen formaban un todo indivisible. Su capacidad para innovar en producción, coreografía y narrativa audiovisual lo convirtió en un pionero absoluto, responsable de videoclips que marcaron un antes y un después como “Thriller”, “Beat It” o “Smooth Criminal”. A lo largo de su carrera, acumuló premios, récords y una influencia que sigue presente en artistas de todos los géneros. Aunque su vida estuvo rodeada de grandes polémicas controversias y una gran persecución mediática, su impacto artístico permanece intacto: Michael Jackson cambió la cultura popular para siempre y su música continúa siendo un puente entre generaciones.

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