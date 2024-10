Aerosmith: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«Sueña, sueña, sueña hasta que tu sueño se haga realidad»

«Todo el mundo tiene en la vida cuotas que pagar. Tienes que perder para saber como ganar»

«La razón de que un perro tenga tantos amigos es que mueve su cola en lugar de su lengua»

«Vive y aprende de los tontos y de los sabios»

«¿Qué tan alto puedes volar con las alas rotas? La vida es un viaje no un destino»

«Conocí a un hombre ciego que me enseñó a ver»

«Todos cometemos errores, pero nunca es tarde para empezar de nuevo»

AEROSMITH

EL NACIMIENTO DE HERRERO ALADO

Las grandes bandas se construyen porque hacen posible que diferentes coyunturas se fusionen en un todo único y distinto. Es así como cada ‘X’ momento aparece una conjunción estelar que ofrece una brillo galáctico que destaca sobre el resto puntos blancos en el vasto universo.

Aerosmith, como Led Zeppelin, ACDC, Metallica, Guns N’ Roses, y otros tantos grandes carteles del rock y del metal, son entidades que han sabido crear su diferencia frente al resto de cientos de bandas que se quedaron a medias o por debajo; esa es la gran diferemcia entre unos y otros, el saber hacer lo que han hecho, estar en el momento justo del despegue y mantenerse erectos con el paso del tiempo. Aerosmith ha sabido conjuntar estas tres realidades y aportar dentro de ellas su propio estilo y personalidad.

Vivimos tiempos donde la musica corre muy deprisa, no como antes que las bandas apareciamn y evolucionaban mas despacio. La demanda del gran monstruo de la industria permitía en cierta manera que las bandas tuvieran su voz y tiempo para construirse o perderse a si mismas., tal como se refleja en ese fragmento de la película The Wall donde el protagonista Pink se convierte en un producto recionvertido ante ante su tragedia y las exigencias del sistema.

Tanto la magnifica voz de Steven Tyler, como las majestuososas y vibrantes guitarras de Joe Perry y Brad Whitford, el bajo de Tom Hamilton y los palos de Joey Kramer, así como sus ex miembros Jimmy Crespo, Ray Tabano y Rick Dufay, han sabido crear una banda que ha pasado a la historia como una de las mejores s que ha parido la gran bestia del rock and roll.

Lamentablemente a día de hoy, esa magistral voz que definía a la banda ya no podrá seguir al frente de la misma a causa de los graves problemas de salud de Tyler y su garganta. Es por ello y por otras razones, como el reconocimiento de su gran legado discográfico e histórico, por lo que esta sección dedica su Top 5 a estos sáuricos componentes.

PENETRANDO EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA

Joey Kramer, cofundador y batería de Aerosmith, reconocido como la mente responsable de la denominación de la banda, cuenta en sus memorias (Hit Hard: A Story of Hitting Rock Bottom at the Top), el nombre le vino a la cabeza tras escuchar el álbum de Harry Nilsson, Aerial Ballet, nombre que estaba relacionado con un homenaje al acto circense aéreo que hacían los abuelos de Nilsson saltando a través de un biplano.

A partir de ahí empezó el juego añadiendo otros términos compatibles. Al final y sorpresivamente alguien soltó la palabra «smith» y como sonaba bien se agregó a la palabra «aero» formando el vocablo «Aerosmith». «Smith» en inglés significa «herrero», persona que forja, fabrica y repara las piezas de metal. El resultado final estaba cantado: el «herrero alado», de ahí que el logo de la banda sean dos alas desplegadas.

Sabido esto, intentar seleccionar los 5 mejores álbumes de Aerosmith depende, una vez más, de los gustos personales y de sí se valoran más sus grandes éxitos o los discos en su conjunto. Personalmente, como suelo hacer en esta sección, elijo el Top según la coherencia de cada álbum, de sus pistas y de su estilo sónico. Vamos pues al lío…

5. ROCKS (1976)

El hombre lo sabia pero lo ha arruinado. Ahora todo está al revés y el infierno es el único sonido (…) Todos gritan mientras corren hacia el mar. Las tierras (…) se están hundiendo y los pájaros toman el cielo. Los profetas están borrachos y apestosos. Sé la razón del por qué. Los ojos están llenos de deseo y la mente inquieta. Todo prende en llamas y la mierda se amontona hasta las rodillas»

NOBODY’S FAULT

Cuando la banda grabó el disco, el productor Jack Douglas dijo a Steven Tyler de usar el titulo de la canción Back in the Saddle como una forma de anunciar que la banda regresaba a través de un nuevo álbum de hard rock. Pero Tyler tenía otra opiniòn. El siempre consideraba que la frase no era un un regreso, sino definia como tener más sexo en una noche, y por eso escribió una canción que narrase las aventuras sexuales de un vaquero. Sin duda todo un crack sexual.

Rocks fue descrito por Allmusic como «uno de las álbumes de Aerosmith más duro y puro». Rolling Stone lo colocó en el puesto número 176 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Tel disco tuvo éxito comercial y por ello obtuvo 3 singles en el Billboard Hot 100. Dos de ellos, Back in the Saddley Last Child, se posicionaron en el Top 40, llegando a convertirse en disco de platino. Pistas predilectas: Back in the Saddle (seleccionada como una de las 500 mejores canciones de Rock & Roll por la revista Rolling Stone) y Nobody’s Fault, esta última uno de los tracks favoritos de Slash (guitarrista de Guns N’ Roses) y de James Hetfield, líder de Metallica.

PERMANENT VACATION (1987)

«Si hay una razón para estas cadenas

Es como si sufriéramos para aliviar el dolor

Ahora tengo este sentimiento dentro de mí

Mi corazón está en la cárcel y no puedo liberárme»

HEART’S DONE TIME

Este álbum marcó el cambio de la banda hacia un sonido más pop-metal, estilo que mantendría hasta la publicación de Get a Grip. Sin embargo,en ciertos sectores muy críticos Permanent Vacation estuvo malmirado pero considero que es un álbum genial pues demuestra que la banda puede incluso hacer un disco de rock muy penetrante y comercial.

Cavbe decir tnambién que con este disco fue la primera vez que contrataron músicos externos para componer las canciones siendo el resultado magnífico. El álbum llegó a vender más de 5 millones de copias en los EE.UU., y en el Reino Unido fue el primer disco en obtener por la Industria Fonográfica Británica la certificación de Plata (60.000 unidades vendidas) y la de Oro (100.000 unidades vendidas).

La revista digital estadounidense Loudwire lo clasificó como el sexto mejor álbum de Aerosmith, remarcando que «es de los mejores retornos musicales de todos los tiempos». Gracias a ello se posicionó en el puesto número 4 de su lista sobre los 10 mejores álbumes de hard rock de 1987. Por su parte, la revista Loudersound lo definió como «uno de los 20 mejores álbumes de 1987 y una sublime colección de pop-metal».

PUMP (1989)

«Yo era el malvado líder de la manada (…) Lo tenía todo, y luego lo arruiné alimentando a ese maldito mono en mi espalda (…) ¿Dónde trazas la línea? ¿Cuándo todos tus amigos se están muriendo?»

MONKEY IN MY BACK

El álbum fue ampliamente elogiado por los examinadores de la época. Como novedad incorpora teclados y vientos, siendo así que para muchos críticos especializados es el mejor álbum de Aerosmith. Contiene canciones de ràpida aceleración y letras pegadizas que hablan de cómo follar en un ascensor, de actos de brujería, de relaciones incestuosas, asesinatos, de problemas con las drogas y el alcohol y de la lujuria de los jóvenes. Todo ello explosiona como una bomba; de ahí el título.

Contiene el sencillo Love in an Elevator, que llegó al puesto número 5 en el Billboard Hot 100. La canción trata sobre un hombre que fantasea con llevar a sus chicas semidesnudas a un ascensor.

El álbum obtuvo en los EEUU unas ventas superiores a los 7 millones de copias. En el Reino Unido fue certificado disco de Plata por la Industria Fonográfica Británica de 1989. Es el único álbum de la banda con 3 singles en el Top 10 de Billboard Hot 100 . En el Mainstream Rock Tracks ascendió hasta el número 1.

2. TOYS IN THE ATTIC (1975)

«Dejando atrás las cosas que son reales. Dejando de lado las cosas que amas. Todas las cosas que aprendiste de los miedos. No queda nada para los años (…) tan solo juguetes en el ático»

TOYS IN THE ATTIC

Toys in the Attic podría definirse como el disco donde Aerosmith desplegó sus famosas alas hacia lo alto del firmamento escénico. Gracias a su éxito comercial, logró una venta de 8 millones de copias en los Estados Unidos lo que le valió ocupar el puesto número 228 en la lista de Rolling Stone sobre las 500 mejores álbumes de todos los tiempos. La National Association of Recording Merchandisers y el Rock and Roll Hall of Fame colocaron el álbum en el puesto número 54 de su lista sobre los 200 álbumes definitivos que todo amante de la música debería tener. La pieza de apertura y que da titulo al álbum, es ya parte inamovible del Rock and Roll Hall of Fame.

GET A TRIP (1993)

«Hubo un tiempo, cuando tenía el corazón roto, que la suerte no era muy amiga mía. Pero las tornas han cambiado, porque mis caminos y yo nos hemos separado de ese tipo de amor que era asesino»

CRYIN

Y llegamos a la cima de los Tops. A mi modo de ver, el álbum más calibrado, el mejor. La portada ya de por sí es un claro indicio del título y de su imagen: consigue el control. Es un disco que denota una sincronizacion temática completa y muy implicada, una atmósfera que se percibe en la totalidad de sus pistas. Reúne grandes éxitos y temas secundarios que mantienen el espiritiu rock de la banda. Todo el disco es un auténtico despligue de intenso hard rock depura inspiración.

Cryin, uno de los grandes temas del álbum fue lanzado como su segundo sencillo. Se convirtió en el segundo éxito Top 40 de la banda, alcanzando la posición número 12 en el Billboard Hot 100 y encabezando su lista Mainstream Album Rock. El video musical presenta a la actriz Alicia Silverstone, quien interpreta a una exnovia rebelde. Debido a la frustración que le provoca su ex, se hace un piercing en el ombligo (y practica puenting con la cuerda atada a él).

El álbum cuenta, además, con muchos participantes diferentes lo que lo convierte en un aporte maestro banda. Nombres como Desmond Child, Jim Vallance, Mark Hudson, Richie Supa, Taylor Rhodes, Jack Blades y Tommy Shaw, se dan cita en este álbum con todas sus habilidades. El disco batió ventas archivando más de 20 millones de copias en todo el mundo. Dos de las canciones de este disco conquistaron el premio Grammy a la mejor interpretación rock de 1993 y 1994.

MENCIONES ESPECIALES

NINE LIVES (1997)

«Estoy en una calle de un solo sentido. Con una aventura de una noche y una mente unidireccional. En tierra de nadie. El castigo a veces no parece ajustarse al crimen. Hay un agujero en mi alma. Pero una cosa he aprendido. Por cada carta de amor escrita hay otra quemada. Así que dime ¿cómo va a ser esta vez?»

HOLE IN MY SOUL

Un buen álbum que alcanzó el puesto número 1 en las listas de Billboard de EEUU. Uno de los sencillos, Pink, ganó el premio Grammy a la mejor interpretación rock de un grupo o dúo vocal. Nine Lives contiene un libreto con 12 ilustraciones donde cada imagen contiene una versión más pequeña de la imagen anterior dentro de sí misma. La imagen final está incluida en la primera, creando un bucle infinito. Todo el concepto y desarrollo fue diseñado por Stefan Sagmeister.

La portada está inspirada en una pintura de un libro de AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Muestra a Lord Krishna (con cabeza de gato y pechos femeninos) bailando sobre la cabeza de Kāliyā, un demonio serpiente. La comunidad hindú protestó, sintiendo que la obra de arte era ofensiva. La banda desconocía la fuente de la obra de arte, y la compañía discográfica se disculpó, lo que llevó a las siguientes impresiones a eliminar el arte de la portada y el folleto. La nueva portada presenta un gato atado a la rueda de un lanzador de cuchillos de circo. Fin de la historia.

GET YOUR WINGS (1974)

«El destino llama a la puerta pero las puertas empiezan a cerrarse (…) No puedes soportar el dolor cuando todo es lo mismo, cuando estás deprimido y sucio de caminar por la calle (…) sin que nadie pueda encontrarte»

SAME OLD SONG AND DANCE

Para muchos seguidores es uno de los mejores álbumes de Aerosmith. Las críticas contemporáneas también fueron mayorítariamente positivas ensalzando la voz de Steven Tyler, la cual era capaz de chillar, gruñir y melodiar mientras escupia la letra. AllMusic declaró que Get Your Wings desarrolló el sonido funk de la banda y donde Tyler reveló sus obsesiones con el sexo y la lascivia.

Al mismo tiempo, Get Your Wings muestra a un Aerosmith en la intersección de construir ese sonido rock que más tarde se expandiría en los 80 pero sin dejar las melodías duras de sus primeros tiempos. Sin duda, estamos ante uno de esos discos que podría estar el en Top 5 de la banda ya que su sonido y estilo son estelares. Pero no pueden estar todos y por eso lo incluyo aparte como mención especial. En general, puede decirse que Get Your Wings es álbum imprescindible para cualquier fan de Aerosmith o del rock and roll de los 70, especialmente porque es excepcional y ha soportado con creces el transcurso del tiempo.

Sin embargo, sólo llegó al puesto 74 en las listas de éxitos, lo que en su momento fue una gran decepción para la banda, que había creído que había grabado algo especial. Con el tiempo, ha vendido más de 3 millones de copias y ha demostrado ser el punto de partida de su mejor racha de álbumes de calidad.

VIDEOS IMPRESCINDIBLES DE AEROSMITH

Un video musical promociona una reacción en la audiencia que ayuda a las personas a recordar y a comprender el mensaje que trata de transmitir. El clip musical muestra y construye la imagen del artista mientras entretiene a la audiencia. La apariencia, la marca, los medios, la imagen y el lenguaje corporal… lo son todo en la industria musical y los conciertos es donde la banda o artista plasma su estilo y fuerza mientras entra en contacto directo con el público.

Los videos de los conciertos son, sin duda, los más atractivos, si realmente tienen una buena calidad de imagen y sonido. En ellos los miembros de la banda desatan su plena explosión escénica, como es el caso de Steve Tyler y su banda. Sus directos son impresionantes. La entrega y dinámica de Tyler en escena me recuerda a Mick Jagger, y los videoclips contienen humor e ironía. No cabe duda de que realmente son unos tipos que saben hacer muy bien su trabajo.

BAJANDO EL TELÓN

Aerosmith es, en conclusión, una de las bandas con mayor número de ventas de todos los tiempos​ Tienen el récord de ser el grupo estadounidense con mayor número de discos de oro y platino. La banda ha conseguido 21 entradas al Top 40 del Billboard Hot 100, ​ 9 números 1 en el Mainstream Rock Tracks, 4 premios Grammy, y 10 MTV Video Music Awards. Han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock y en 2005 fueron clasificados en la posición 57 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos (Rolling Stone Magazine).

Sin embargo, a diferencia de otras formaciones de rock, las letras de muchas de las canciones de Aerosmith son, a excepción de algunas, bastantes primarias y dispersas. Sexo, drogas, alcohol, excesos y amor, son los temas centrales de sus discos. El 95% de sus temas hablan sobre sexo. Por mi parte, he procurado extraer en las cabeceras del Top 5 partes de su lírica donde el contenido trata de ir más allá de esa frívola y lasciva instintividad. A pesar de ello, hay fragmentos y letras que reflejan pensamientos y emociones muy intensas.

Tristemente en mayo de 2023 Aerosmith tuvo que anunciar que la banda se despedía de los escenarios a causa de los problemas de laringe de Steven Tyler. A pesar de las múltiples intervenciones, tratamientos y esfuerzos para recuperar la voz, la formación finalmente hizo oficial su retirada definitiva de los escenarios.

No cabe duda de que la potente maquinaria de Aerosmith ya no volverá a ser la misma sin Tyler pero aun así se rumorea que la banda podría regresar porque no está dispuesta a bajar el telón definitivamente. Son fieles al mítico eslogan de que el rock and roll nunca muere.

Pero lamentablemente el tiempo no se detiene ante las personas y las fuerzas dejan de ser las que fueron antaño. La música si es eterna. Su legado perdura contra viento y marea y supera todas las adbversidades. Quizás Aerosmith ya no vuelva pero sus discos están ahí, para que suenen eternamente.

Por lo tanto, aunque Perry augure un posible regreso de la banda sin Tyler, el desgarro, los alaridos y los múltiples registros vocales de esa mítica laringe, ya no serán los mismos. Parece ser que la insolencia y la «dulce emoción» del herrero alado ha cerrado sus alas para siempre.