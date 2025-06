The Dream Syndicate: sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«El sueño es un período de inconsciencia que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas para un pleno rendimiento. Durante el sueño la mente puede revisar y consolidar recuerdos y favorecER una perspectiva renovada frente a los conflictos cotidianos. Además, los sueños reflejaN nuestros deseos, temores, preocupaciones y aspiraciones más profundas» (MEDICAL NEWS TODAY) «El concepto de sindicato permite QUE UNA organización de gente PUEDA desarrollaR Y defender sus intereses profesionales vinculados a las tareas que llevan a cabo» (WIKIPEDIA)

Partiendo de esta doble definición, The Dream Syndicate puede entenderse como un juego de palabras que abre las puertas a interpretaciones relacionadas con un grupo de miembros que comparten ilusiones, ideas, sueños, influencias o visiones colectivas con un mismo criterio y propósito: expresar libremente sus inquietudes y mensajes a través de sonidos y melodías bajo distintas emociones y sentidos. Dentro de esta descripción The Dream Syndicate se muestra como un ejemplo de ese proceso simbólico a través del cual se fragua una forma atípica de entender la música. Ya lo expresó Bruce Springsteen cuando afirmó que «aprendemos más con un disco que con todo lo que nos enseñaron en la escuela» y es que la música de The Dream Syndicate es una compendio que nos habla de la existencia y sus entornos.

Conscientes de ese dictamen, The Dream Syndicate emergieron como una banda norteamericana (Los Ángeles, California) que abrazó buenas dosis de rock alternativo y neopsicodelia con el fin de constituir su peculiar ‘sindicato onírico’ entre ‘vino y rosas’. Ese día lograron romper su cascarón y pasar a la historia con uno de los mejores álbumes de la escena alternativa de los 80: su álbum debut, The Days of Wine and Roses (1982), considerado un clásico del género.

Musicalmente se caracterizan por desarrollar un rock intenso y atmosférico bajo las influencias del punk, garage rock y la psicodelia, logrando una mixtura que recuerda a The Velvet Underground y a Crazy Horse, pero tambien con reminiscencias paralelas a Quicksilver Messenger Service, Love, The Byrds… Gracias a ese estilo fueron considerados pioneros en el movimiento de rock alternativo y neopsicodélico en los años 80, fenómeno que dio lugar al ecléctico pensamiento denominado Paisley Underground y a formaciones emblemáticas como The Rain Parade, Green on Red, The Long Ryders, The Bangles o The Three O’Clock). En España el fenómeno se conoció como el Nuevo Rock Americano.

Sus miembros fundadores fueron Steve Wynn (voz principal y guitarra), Kendra Smith (bajo y coros) y Dennis Duck (batería), pero a lo largo del tiempo la banda ha dado entrada y salida a distintos miembros, entre ellos a Paul B. Cutler, Karl Precoda, Chris Cacavas, Mark Walton, Jason Victor, etc. Al margen de estos cambios, la banda se disolvió en 1988 pero tras varios años de silencio, se reunificaron en 2012 con una formación estable que incluía a Steve Wynn, Jason Víctor, Mark Walton y Dennis Duck. Desde entonces han lanzado varios álbumes y han estado activos en potentes giras, manteniendo así su legado y sonido característico.

Como formación cabe destacar su maridaje sónico turbulento, desarrollado en base a melodías hercúleas, despiadadas y magnéticas, rizadas a base de guitarras ácidas, estridentes y retorcidas. Sus letras reflejan esos miedos existenciales que vibran como consecuencia de sobrevivir en un mundo que excreta giros y vértigos constantes.

«Todos empezamos como fanáticos de la música, amándola como fans, por curiosidad, VIENDO sus posibilidades… Existe una emoción enorme cuando subes al escenario y das tu mejor concierto, O CUANDO entras EN El estudio y grabas algo que realmente conecta. Es la mayor descarga de dopamina, la mayor emoción. Creo que siempre buscamos eso. Si eres un músico que creció amando la música, esa emoción sigue siendo la mejor» (THE DREAM SYNDICATE)

«Ahora los grupos no se preocupan de encajar en ningún sitio, hacen lo que quieren. Por ejemplo, hay bandas que hacen música muy personal, extraña y sin concesiones. Como debe ser. Al final siempre va a haber alguien al otro lado que valorará estas diferencias» (STEVE WYNN)

«La mayoría de la gente está paralizada o absorta por todo lo que sucede. Creo que ser escritor, músico, novelista o cineasta es una verdadera batalla. No afrontar la situación actual del mundo es vivir en negación. Nuestros discos reflejan múltiples sentimientos actuales: la ansiedad, la parálisis, la esperanza y la confusión» (STEVE WYNN)

Elegir los 5 mejores discos de una banda musical es personal pero al mismo tiempo puede ser una guia útil para los neófitos. También es un reconocimiento de la evolución artística de la banda en cuestión, de su legado, y un trampolín para quienes quieren conocer lo mejor su discografía, identificar los álbumes que han sido más valorados por críticos y fans así como resaltar los momentos clave en la historia musical y cultural en los que la banda dejó su huella. Pero hay más elementos que determinan esta selección dorada: la excelencia en la composición, los arreglos y la producción, su aporte e influencia en otros artistas y géneros, la aceptación de críticos y público general, sin olvidar su contexto histórico y social. Comencenos…

5. MEDICINE SHOW (1984)

Estamos frente a una obra maestra de punk noir, un viaje fascinante y agudo que transcurre a través de las guaridas más sombrías del alma. Son doce historias que hablan de forajidos, de armas, de balas sin nombre, de viajes épicos, de violencia, persecuciones, paranoias y maldad humana… Todo ello se cruza en distintas metáforas hasta alcanzar una catarsis emocional insolente y sediciosa. Las armaduras emocionales, las manías, la psicosis atmosférica y las letras, se desmoronan y se reconstruyen en torno a esas historias teñidas por crímenes paranoicos y turbios, pensamientos incendiarios y venganza descosida…

«Un hombre que trabaja duro todo el día, puede hacer lo que quiera por la noche» (John Coltrane Stereo Blues)

«Tengo una historia de primera plana enterrada en mi jardín. Tengo la mente dolorida (…) Sé que es difícil vivir como un hombre razonable, cuando dejas de encontrar razones para todo, pero esta noche obtendré algunas respuestas en el espectáculo de medicina» (Medicine Show)

«Es un desperdicio no aprender de los errores. Las cicatrices mostradas pueden ser solo apariencias (Tell Me When It’s Over)

4. THESE TIMES (2019)

«Tienes miedo del desastre (…) ¿Eres un tiburón o un conejo en la oscuridad con miedo de agarrarlo?» (RECOVERY MODE)

«Siento que puede haber algo de temblor, antes de que las ruedas se suelten (…) Hay mucho en juego si corres con la multitud» (SPEEDWAY)

«Que alguien pare ese ruido. Se hace difícil pensar. Me llega de todas partes, en olas de blanco y rosa. Es difícil sacar un diamante de un huracán (…) La vida está sobrevalorada (…) y las cosas se van a poner mal. Así que estoy parado al margen, observando la escena (…) paralizado por el tiempo (…) mientras el mundo entero está mirando…» (THE WHOLE WORLD’S WATCHING)

3. THE DAYS OF WINE AND ROSES (1982)

«No deberías creer en las cosas de los periódicos. No pueden hacerse realidad. No creas en las cosas que ves en la televisión, porque nunca te pasarán a ti» (HALLOWEEN)

«Estoy aquí, preguntándome dónde encajo. Todos dicen que no importa (…) pero solo intento recordar los días de vino y rosas» (THE DAYS OF WINE AND ROSES)

«Te diría que hemos pasado por esto (…) Intentaría averiguar dónde nos perdimos, pero se convierte en una tarea difícil. Desde aquella vez que te lo dije, algo se metió en mi mente, y ahora no lo puedo dejo ir» (THAT’S WHAT YOU ALWAYS SAY)

2. OUT OF THE GREY (1986)

«Me río de lo que nos hemos convertido. Y sonrío por cómo han ido las cosas. Tratando de levantar al hombre de sus rodillas. Tratando de encontrar el bosque por los árboles» (FOREST FOR THE TREES)

«Perdí mi alma y perdí mi mente. Dame un lago y un barco de pesca. Dame cuatro vientos fuertes y (…) llévame de vuelta a otro tiempo» (SLIDE AWAY)

«Todavía recuerdo cuando la llama era nueva. Nos manteníamos calientes del calor sin nada más que hacer (…) Últimamente las llamas han caído. Intentaron derribarme con ellas. Pero me sacaste vivo de las brasas moribundas» (DYING EMBERS)

«Las cortinas están corridas y son negras. Cortinas para aquellos que quieren mirar atrás ¿Por qué te preguntas…? Escupe el veneno y sigue (…) bailando a ciegas (…) pero te diré una cosa, si le das voz a un hombre puedes hacerle cantar, si le das una cuerda puedes hacerle balancear» (WHAT CAN I SAY? NO REGRETS)

«La lluvia cae a través de la niebla, sobre la tristeza que me rodea. El sol nunca pudo penetrar esa dicha circundante. Ahora… Deja que llueva. Deja que tu amor llovizne sobre mí (…) Mi vida era como una flor del desierto ardiendo al sol, hasta que encontré la manera de amar. Es más difícil decirlo que hacerlo» (LET IT RAIN)

1. HOW DID I FIND MYSELF HERE? (2017)

«Abre bien los ojos y trágate la marea ¿Cómo llegué aquí? (…) Me pregunto quién nos hechizó a ti y a mí ¿Cómo llegué aquí? Tropecé con mi juego ganado, así que puse mi dedo en la llama» (FILTER ME THROUGH YOU)

«En este lugar donde estoy colgado ahora. Corruptible, destructible. Capaz de romperme, de ser roto (…) Atado por la realidad (…) y no estoy listo para tocar el suelo (…) No estoy atado a reglas, no estoy corrompido por el código. Ni me molesta la civilidad ni las normas. Ni nada que me mantuviera despierto noche tras noche. Soy más viejo de lo que era cuando hice las reglas que me sujetaban, ahora no creo que vuelva a viajar por ese camino» (GLIDE)

«Acorralado y solo. Derrotado y confundido. Masacrado y tropezado. Con un ojo en la señal de salida. Con más de lo que podía usar (…) Estaba atrapado en un alfiler. Con solo un camino por recorrer (…) Más allá de los límites (…) y sacarme cualquier cosa de mi cabeza» (OUT OF MY HEAD)

«Mano agarrada rígidamente al volante. Whisky debajo del asiento, cuidadosamente oculto. El odómetro ha dado 3 vueltas. Pero solo tengo que cruzar la línea del condado (…) Tuve un sueño durante 30 años pero (…) lo único que me asusta, más que ser atrapado, es parar y pensar en las mentiras que compré (…) Estoy tratando de entenderlo (…) No voy a dar marcha atrás (…) Un rompecabezas resuelto y otro volado por los aires (…) No puedo entenderlo» (80 WEST)

MENCIONES ESPECIALES

THE UNIVERSE INSIDE (2020)

Es un album especial. Explora temas relacionados con la introspección, la exploración del universo interior y las conexiones humanas. Es decir, profundiza las cuestiones existenciales, la búsqueda de significados y las emociones complejas que acompañan la experiencia humana. Las letras abordan desde sentimientos de abstracción y reflexión personal hasta observaciones sobre la sociedad y el cosmos, creando una sensación de conexión entre lo interno y lo externo. Musicalmente, el disco presenta una mezcla de melodías envolventes, guitarras atmosféricas y arreglos que invitan a la contemplación. En resumen, The Universe Inside es un viaje musical que invita a los oyentes a explorar su propio interior y a reflexionar sobre su lugar en el vasto universo, todo envuelto en la caracterización sonora de The Dream Syndicate.

«Todo lo que queda de antes, es el tirón final y el espasmo, como si hubiera sucedido hace mucho tiempo. A lo lejos, al otro lado del abismo, crees que sabes dónde está (…) pero todo lo que queda es el anhelo» (THE LONGING)

«Puedo oír esas campanas sonando de nuevo. Reviso si estoy despierto (…) Pensar que una vez habría acogido con deleite este caos que parpadea en la noche. Ahora soy una audiencia pasiva en el mejor de los casos (…) Palabras y pensamientos (…) esparcidos como juguetes rotos, extraviados. Melodías y remedios y amables consejos (…) Un destello de luz ilumina y me da escalofríos. Tal vez solo soy un sustituto de algunos males mayores. Tal vez alguien está tirando de mis hilos. Alcanzo por encima de mi cabeza y no siento nada. Arañé, agité, arranqué y desgarré el paisaje. Que solo yo y nadie más puede ver. Estoy engañado por algo más allá de mi trascendencia, en una playa vacía, silenciosa y estéril que se oscurece» (LA)

DOCUMENTAL ESPECIAL

Durante la era de la música pop hiperformulada de principios de los 80, The Dream Syndicate surgió como una sensación con su sonido áspero, impulsado por la guitarra y basado en gran medida en la retroalimentación. How Did I Find Myself Here? (¿Cómo llegamos aquí?) narra la trayectoria de la banda desde sus inicios, pasando por conflictos con antiguos amigos, disputas con grandes discográficas y su disolución, hasta su reencuentro en 2012. Aparecen incluidos los miembros Karl Precoda, Paul Cutler, Jason Victor, Dennis Duck y Mark Walton. Además, la invitada especial Vicki Peterson de las Bangles.

Es más, explora la historia y la trayectoria del grupo, centrándose en su evolución musical, sus influencias y su impacto en la escena alternativa y neo-psicodélico liderada por Steve Wynn. El título refleja una reflexión personal y artística sus desafíos, logros y la manera en que han llegado a donde están hoy. A través de entrevistas con los miembros y material de archivo, el documental ofrece una mirada profunda a su proceso creativo y a las experiencias que han moldeado su carrera.

Además, muestra imágenes y grabaciones inéditas que ilustran momentos clave en su trayectoria. Un aspecto importante del filme es cómo la banda ha logrado mantenerse relevante y seguir creando música auténtica, incluso después de varias décadas, con nuevos álbumes y giras. También reflexiona sobre el significado del éxito, la identidad artística y cómo el grupo ha enfrentado su pasado y su presente.

En resumen, How Did I Find Myself Here? es tanto una historia de la banda como una meditación sobre la perseverancia en la música y el arte, ofreciendo una mirada íntima a su historia y al impacto que han tenido en sus seguidores y en la escena musical en general. A continuación, la lista de las fabulosas canciones que se incluyen:

1. Medicine Show (Live at The Roxy, Los Angeles, 1983)

2. Still Holding On To You (Live at Club Lingerie, Los Angeles, 1983)

3. Halloween (Live in Tokyo, Japan, 1984)

4. Forest For the Trees (Live at Roskilde Festival, Denmark, 1986)

5. Now I Ride Alone (Live in Vitoria Gasteiz, Spain, 1988)

6. See That My Grave is Kept Clean (Live in Vitoria Gasteiz, Spain, 1988)

7. That’s What You Always Say (Live from KEXP, Seattle, 2014)

8. How Did I Find Myself Here (Live from KEXP, Seattle, 2017)

9. Glide (Live from WXPN, Philadelphia, 2019)

10. Bullet Holes (Live from WXPN, Philadelphia, 2019)

11. John Coltrane Stereo Blues (Live at The Lexington, London, 2023)

ALGUNOS VIDEOS DE THE DREAM SYNDICATE

CERRANDO EL CICLO DEL SUEÑO

The Dream Syndicate aportó su estilo característico combina el rock de guitarra con influencias del punk y el jangle pop creando un sonido distintivo y atmosférico. Fueron uno de los primeros en explorar un sonido más oscuro, introspectivo y atmosférico dentro del rock alternativo, influyendo en muchas bandas posteriores. Su álbum The Days of Wine and Roses (1982) es considerado un clásico reconocido por su intensidad emocional y su sonido innovador.

Aunque tuvieron períodos de inactividad, su regreso y continuidad han inspirado a nuevas generaciones de músicos que valoran la honestidad y la experimentación en el rock. Han sido una influencia importante para bandas de indie, shoegaze y post-punk, gracias a su enfoque atmosférico y su capacidad para combinar melodía y crudeza. En resumen, The Dream Syndicate dejó una huella duradera en el rock alternativo, ayudando a definir un sonido y una actitud que siguen resonando en la música contemporánea.