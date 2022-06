Sobre Paul McCartney

Paul McCartney es incontestablemente uno de los más grandes compositores de la historia de la música pop y, de los cuatro Beatles, el que consiguió mayor éxito en solitario. Apenas anunciada la separación del cuarteto, en abril de 1970 McCartney publicó su debut solista. Al poco tiempo formó junto a su esposa Linda el grupo Wings, de enorme éxito durante toda la década. La buena racha se extendería a sus discos de hasta mediados de los ochenta. A partir de los noventa McCartney dejó de dominar las listas de ventas, pero en compensación se embarcó en multitudinarias giras por todo el mundo, emprendió proyectos de diversa índole (desde un oratorio a música electrónica) y grabó varios de sus mejores trabajos como solista. Egypt Station, su decimoséptimo álbum, apareció en 2018.

Discografía de Paul McCartney

En solitario

McCartney (1970)

Ram (1971) (with Linda McCartney)

McCartney II (1980)

Tug of War (1982)

Pipes of Peace (1983)

Press to Play (1986)

Flowers in the Dirt (1989)

Off the Ground (1993)

Flaming Pie (1997)

Run Devil Run (1999)

Driving Rain (2001)

Chaos and Creation in the Backyard (2005)

Memory Almost Full (2007)

New (2013)

Egypt Station (2018)

McCartney III (2020)

Música Clásica

Paul McCartney’s Liverpool Oratorio (1991) (with Carl Davis)

Standing Stone (1997)

Working Classical (1999)

Ecce Cor Meum (2006)

Ocean’s Kingdom (2011) (dance score with Peter Martins)

Con Wings

Wild Life (1971)

Red Rose Speedway (1973)

Band on the Run (1973)

Venus and Mars (1975)

Wings at the Speed of Sound (1976)

London Town (1978)

Back to the Egg (1979)

Otros

The Family Way (1967) (banda sonora)

Thrillington (1977) (Ram instrumental)

Give My Regards to Broad Street (1984) (banda sonora)

Снова в СССР (1988) (disco de versiones)

Liverpool Sound Collage (2000) (con Super Furry Animals & The Beatles archival sound)

Twin Freaks (2005) (remix album con DJ Freelance Hellraiser)

Kisses on the Bottom (2012) (disco de versiones)

McCartney III Imagined (2021) (disco de versiones)

The Fireman (McCartney and Youth)

Strawberries Oceans Ships Forest (1993)

Rushes (1998)

Electric Arguments (2008)

