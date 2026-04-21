Blossoms regresan con «Joke About Divorce», un single que convierte las discusiones en un pop luminoso

Blossoms vuelven a escena con Joke About Divorce, un single que marca el inicio de una nueva etapa para la banda de Stockport y que llega con ese brillo pop tan suyo, juguetón pero afilado. Tras un 2024 dominado por la edición ampliada de Gary —su cuarto Número Uno en Reino Unido—, el grupo reaparece con una canción que transforma un momento incómodo en una pieza de indie pop vibrante y teatral, acompañada por un videoclip bañado en tonos rosas dirigido por el propio Tom Ogden.

El tema, producido por Shawn Lee y editado a través de ODD SK Recordings y Distiller Music, juega con la idea de cómo el humor puede desactivar cualquier discusión… o empeorarla. “Supongo que esta discusión no era el lugar para una broma sobre el divorcio / Mis intenciones eran solo algo juguetón para hacerte reír, por supuesto”, canta Ogden, resumiendo el espíritu de una canción que nació de un chiste mal medido. Como él mismo explica: “Durante cada discusión, por grande o pequeña que sea, siempre hay un momento en el que el humor podría desarmaros por completo y calmarlo todo. En esta ocasión pensé que bromear sobre el divorcio haría exactamente eso… pero me equivoqué por completo”.

El lanzamiento llega tras una intensa gira europea y con nuevas fechas festivaleras a la vista, incluyendo Neighbourhood Weekender en Warrington y Tramlines en Sheffield. Un regreso que confirma que la banda sigue afinando su identidad sin repetirse, algo que ya defendían en 2024: “No quiero desvanecerme en el abismo como tantas otras bandas. Este álbum nos ayuda a destacar un poco más”, decía Ogden entonces.

Blossoms, un crecimiento que combina ambición, melodías y una estética propia

Desde su debut homónimo en 2016, Blossoms se han consolidado como una de las bandas más consistentes del indie pop británico contemporáneo. Con discos como Cool Like You, Foolish Loving Spaces o Gary, han demostrado una habilidad especial para combinar melodías luminosas, arreglos cuidados y un imaginario visual reconocible. Su crecimiento ha sido constante: cuatro álbumes Número Uno en Reino Unido, giras internacionales y un directo cada vez más ambicioso. A lo largo de su trayectoria, han sabido evolucionar sin perder su esencia, moviéndose entre el pop sintético, el indie guitarrero y un toque teatral que se ha convertido en marca de la casa. Con Joke About Divorce, abren una nueva etapa que promete mantenerlos en la primera línea del pop británico mientras siguen ampliando su universo sonoro.

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