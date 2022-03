Canción: Father John Misty – «Goodbye Mr. Blue»

Father John Misty ya tiene una nueva canción perteneciente a su próximo álbum Chloë and The Next 20th Century, esta vez bajo el título Goodbye Mr. Blue.

Tras Q4 y Funny Girl, llega esta balada acústica lenta y emocional que nos sigue dando pistas de todo lo que encontraremos en este Chloë and The Next 20th Century, quinto álbum de estudio de Tillman bajo el apodo de Father John Misty y que llegará el 8 de abril a través de Sub Pop y Bella Union.

El nuevo disco ha sido producido por Jonathan Wilson, con quien Tillman ha trabajado desde su LP debut Fear Fun de 2012, también contando con la mezcla por parte de Dave Cerminara y los arreglos de Drew Erickson.

Father John Misty – Goodbye Mr. Blue

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!