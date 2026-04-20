The Velvet Underground: Arte, ruido y subsuelo eléctrico

No hubo ceremonia de entrada, ni alfombra roja, ni siquiera la sensación de que aquello fuera a cambiar algo. The Velvet Underground apareció como lo hacen algunas grietas en los edificios antiguos: sin aviso, sin lógica aparente, y con la capacidad de reconfigurar todo lo que sostiene la estructura.

Durante un tiempo fueron casi invisibles, una anomalía dentro del mapa del rock de los años sesenta. Demasiado ásperos para el pop, demasiado conscientes para la psicodelia, demasiado urbanos para la fantasía hippie. Y, sin embargo, desde ese margen incómodo, empezaron a construir un lenguaje propio: uno que no buscaba agradar, sino revelar. Lo curioso es que su influencia no creció en tiempo real, sino a cámara lenta. Mientras su audiencia era pequeña, su eco se expandía en direcciones imprevisibles. Cada canción parecía contener no solo música, sino una actitud: la idea de que el ruido también puede ser forma, y que la belleza no siempre necesita permiso.

En ese cruce entre arte y electricidad, calle y laboratorio, la historia de la banda se entrelaza con la de Andy Warhol y la Factory, ese espacio donde la creación no era producto final sino proceso continuo. Allí, la música dejó de ser solo sonido para convertirse en objeto, gesto y experimento. Este no es un repaso nostálgico. Es un intento de ordenar un legado que nunca estuvo del todo ordenado. Porque hablar de The Velvet Underground no es mirar hacia atrás, sino seguir escuchando lo que todavía reverbera bajo la superficie. Vamos a mantener ese hilo tenso, como cable eléctrico medio pelado entre los cimientos de Manhattan y la sala oscura de ensayo.

«Solo intentábamos hacer la música que queríamos escuchar. La disciplina y el caos pueden convivir en la misma canción» –the velvet underground

Rasgando el terciopelo subterráneo

Más que una formación estable, The Velvet Underground es un sistema en tensión constante. Su identidad no se entiende desde la armonía, sino desde la fricción entre personalidades, estilos y funciones muy distintas dentro del grupo. En el núcleo creativo aparecen Lou Reed y John Cale, responsables de la mayor parte del lenguaje compositivo inicial: uno más narrativo y urbano, el otro más experimental y estructural. Pero ese núcleo no funciona como equilibrio, sino como un choque permanente de direcciones.

A esa ecuación se incorpora Nico, no como miembro integrado en la lógica interna del grupo, sino como una presencia externa introducida dentro del sistema. Su papel no es el de una pieza más del engranaje compositivo, sino el de una voz que altera la percepción del conjunto desde otro plano. Su frialdad vocal y su distancia emocional reconfiguran el álbum desde fuera de su dinámica habitual.

La estructura se completa con la base rítmica, fundamental para que ese caos no se disuelva. Maureen Tucker aporta una percusión mínima, casi ritual, que convierte la repetición en pulso físico. Sterling Morrison, por su parte, actúa como eje de estabilidad: una guitarra rítmica que sostiene el edificio mientras todo lo demás se desplaza. En etapas posteriores, con la salida de Cale, la estructura se reordena alrededor de nuevas configuraciones en las que aparece Doug Yule, marcando el paso hacia un sonido más contenido y orientado a la forma canción.

El resultado no es una banda cohesionada en el sentido clásico, sino una estructura viva donde cada miembro empuja en una dirección distinta. Y es precisamente esa falta de consenso la que define su sonido: repetitivo pero inestable, austero pero cargado de electricidad interna. Con el tiempo, los cambios de formación no rompen el sistema, sino que lo reconfiguran. Cada etapa del grupo es, en realidad, una nueva disposición del mismo conflicto creativo.

«The Factory»: laboratorio y umbral

La historia de The Velvet Underground no se entiende sin un lugar concreto: la The Factory de Andy Warhol. Más que un estudio, fue un ecosistema donde cine, pintura, performance y música coexistían sin jerarquías. Allí no se grababa en sentido clásico; se habitaba el arte como una sustancia inestable. En ese entorno, la banda dejó de ser solo un grupo musical para integrarse en un engranaje creativo más amplio, casi un experimento social.

Warhol no dirigía: orbitaba. Actuaba como amplificador conceptual, empujando lo extraño hacia una lógica visual propia. De esa fricción surgió una de las alianzas más influyentes entre música y arte contemporáneo. La banana de la portada no era solo una imagen, sino una declaración: lo cotidiano convertido en símbolo ambiguo.

En la Factory, la música mutó. El ruido dejó de ser accidente y pasó a lenguaje; la repetición, a hipnosis; la incomodidad, a estética. Lo urbano —calles, habitaciones, cuerpos— se filtró como materia prima. La Factory no explicaba a la banda: la exponía. Los situaba en una visibilidad rara, más cruda y conceptual. Ahí empezó su mito, no en la fama, sino en la tensión entre arte y realidad.

Si la Factory fue el laboratorio, la portada del disco The Velvet Underground & Nico representó la vitrina: una banana amarilla sobre fondo blanco firmada por Andy Warhol. Superficie mínima, significado abierto, un simbolo que no ilustra la música sino que la anticipa. Funciona como umbral. Quien entra por esa imagen no accede solo a un disco, sino a una idea: la que el pop puede ser arte y también interrogación. Desde ahí, las canciones dejan de serlo y se vuelven parte de algo más difuso, donde los bordes entre arte y música se disuelven.

La «banana»: el objeto cotidiano como imagen

La banana no representa pues tan solo una imagen pop. Es una provocación silenciosa. Un objeto cotidiano elevado a símbolo artístico sin explicar demasiado elpor qué. Y, como ocurre con la música de The Velvet Underground, su significado no está cerrado: se activa en la mirada del espectador, no en una explicación.

En ese punto aparece una lectura inevitable, aunque nunca declarada de forma explícita: la sugerencia de lo corporal, lo íntimo, incluso lo sexual. La forma del objeto, el gesto implícito de desvelar lo que está oculto bajo la piel, y el contexto cultural de finales de los sesenta abren la puerta a esa interpretación. No como afirmación directa, sino como insinuación flotante, propia de un arte que prefiere sugerir antes que nombrar.

Andy Warhol no fija ese significado, pero tampoco lo evita. La ambigüedad forma parte del dispositivo. La banana funciona precisamente porque puede ser varias cosas a la vez: un objeto banal, un icono pop, un gesto irónico sobre el consumo… y también, para quien lo lea así, una referencia velada al cuerpo y al deseo.

Pero reducirla a lo erótico sería simplificarla. Su potencia está en otra parte: en su capacidad de ser inestable. Warhol elige la banana no por su sentido único, sino por su falta de él. Es un objeto reconocible al instante, fácil de consumir visualmente, pero imposible de cerrar en una sola interpretación. Y ahí se encuentra el punto de contacto con The Velvet Underground: tanto la imagen como la música comparten esa misma lógica. No explican, no ordenan, no resuelven. Abren espacios. Y obligan al espectador —o al oyente— a decidir qué está viendo realmente.

«Por muy oscuro que parezca su universo, en los Velvet siempre queda la sensación de que el amor sigue siendo una respuesta posible, aunque sea en un mundo atravesado por las drogas, el sexo y la violencia» –Pop Matters

Hablar de The Velvet Underground es intentar ordenar un sistema que, desde su origen, se resistió a cualquier forma de orden. Su discografía es breve en número, pero expansiva en consecuencias. Cada álbum funciona como un experimento autónomo sobre un mismo material inestable, siempre en mutación. Lo que atraviesa esas grabaciones no es una evolución lineal, sino una exploración de estados: ruido que se vuelve estructura, calle que se convierte en narrativa, deseo filtrado por la repetición, y una idea de belleza que no busca aprobación ni equilibrio. Nada en su música parece diseñado para encajar; todo parece diseñado para insistir.

En ese sentido, hablar de un TOP 5 no implica jerarquizar en términos clásicos, sino mapear intensidades. Cada disco ocupa un punto distinto dentro de un mismo territorio: a veces abrasivo, a veces íntimo, a veces sorprendentemente accesible, pero siempre atravesado por una misma tensión subterránea. Entre la experimentación sonora y la observación casi literaria de lo cotidiano, la banda fue construyendo un lenguaje que no necesitaba explicarse para existir. Y es precisamente esa negativa a la claridad lo que hace que su obra siga siendo revisitada, reinterpretada y discutida. Ordenarlos, entonces, no es cerrarlos. Es simplemente trazar una arquitectura provisional del mito. Rasguemos el velo…

5. White Light/White Heat (1968)

White Light/White Heat es el momento en que The Velvet Underground deja de insinuar el caos y empieza a habitarlo de lleno. Si el debut todavía jugaba con contrastes y cierto equilibrio entre dulzura y ruido, aquí el grupo elimina casi cualquier concesión: el sonido se vuelve denso, saturado, comprimido hasta el punto de parecer a punto de romperse en cada surco. La producción es áspera, casi descuidada a propósito, registrada rápido para imitar la violencia de su directo, con todos los instrumentos chocando en el mismo espacio. No hay aire, solo una masa de guitarras distorsionadas, órgano sucio y batería primaria empujando hacia delante.

La influencia de John Cale es decisiva. Su visión empuja el disco hacia la repetición obsesiva, los drones y una idea de la música más cercana a una experiencia física que a la melodía entendida en clave pop. Su bajo y su viola no rellenan: taladran, se clavan en el mismo punto hasta generar algo cercano alanti-beauty del que él mismo habló. Frente a él, Lou Reed lleva la guitarra a un territorio de ruido blanco y free jazz de mala vida, usando la distorsión para convertir los solos en ataques directos más que en lucimiento técnico. Entre los dos tensan las canciones hasta la cuerda floja: parece que todo vaya a desmoronarse en cualquier momento, y sin embargo se sostiene.

Las letras abandonan cualquier filtro: anfetaminas, sexo sucio, violencia, cuerpos llevados al límite en habitaciones cerradas donde la moral entra solo como chiste. No hay distancia irónica ni relato redentor, solo escenas de velocidad y exceso contadas con frialdad casi periodística. Esa crudeza convierte el álbum en algo incómodo, incluso hostil, pero también en una declaración radical: el rock puede ser ruido organizado; estructura y derrumbe coexistiendo en el mismo plano.

Y luego está Sister Ray, ese bloque final que no funciona como cierre sino como apertura. Diecisiete minutos grabados prácticamente como una jam envenenada, sin bajo, con la guitarra de Reed y el órgano de Cale vomitando distorsión sobre un ritmo monótono que no afloja nunca. Más que una canción, es una escena prolongada de sexo, drogas y desastre narrada sin censura, mientras la banda insiste en el mismo acorde hasta que se convierte en trance. No concluye el disco: lo deja vibrando, como un cable suelto que sigue chisporroteando mucho después de apagar la luz

4. VU (1985)

VU es uno de esos artefactos raros que parecen llegar tarde, pero en el momento exacto. No fue concebido como álbum en su momento, sino como una recopilación posterior de grabaciones de finales de los sesenta que habían quedado fuera de la discografía oficial de The Velvet Underground. Y, sin embargo, funciona con una coherencia inesperada, como si fuera una versión alternativa —y perfectamente válida— de la banda. Más que material descartado, lo que hay aquí es material desplazado: canciones que no encajaron en su contexto original, pero que tampoco suenan a sobra. Al contrario, Foggy Notion, Stephanie Says o I Can’t Stand It revelan a un grupo más melódico, más directo, incluso más accesible, sin renunciar a ese pulso inquieto que atraviesa toda su obra.

Hay algo casi luminoso en este conjunto. No en un sentido naïf, sino como una apertura distinta: guitarras más claras, estructuras más definidas, una energía que por momentos roza lo juguetón. Pero bajo esa superficie sigue latiendo la misma tensión interna, esa sensación de que la canción podría desviarse en cualquier momento. El disco queda suspendido fuera de su tiempo: no pertenece del todo a la etapa más experimental ni a la más accesible del grupo, y quizá por eso encaja tan bien en su narrativa. Es un álbum fantasma que, lejos de parecer incompleto, termina ampliando el mapa de la banda con una naturalidad desconcertante..

3. Loaded (1970)

Loaded es el punto en que The Velvet Underground decide mirar de frente al formatopop sin disolverse en él. El propio título ya sugiere una intención clara: loaded with hits, cargado de potenciales singles. Pero lo interesante no es el gesto comercial, sino cómo lo ejecutan. Aquí la accesibilidad entra en escena, sí, pero no consigue domesticar del todo el ADN de la banda.

Las canciones se abren: estructuras más claras, estribillos reconocibles, guitarras que ya no buscan tanto la fricción constante de White Light/White Heat. Sin embargo, esa claridad nunca es limpia del todo. Hay una grieta que atraviesa el disco de principio a fin, una sensación de que bajo la superficie melódica sigue latiendo algo más turbio, más ambiguo.

Sweet Jane y Rock & Roll funcionan como puertas de entrada casi perfectas: inmediatas, memorables, incluso luminosas. Pero ese brillo tiene algo de barniz. No oculta del todo el cinismo ni la mirada urbana que define a la banda; más bien los desplaza, los hace coexistir con una forma más amable sin resolver la tensión entre ambos planos.

El contexto también pesa: es el primer disco sin John Cale y el último que cuenta con Lou Reed antes de su salida de la banda. Esa transición se siente. El sonido es más accesible, pero también más frágil en su equilibrio, como si el grupo estuviera probando hasta dónde puede acercarse al mainstream sin perder su identidad.

Loaded no es una rendición al pop. Es más bien un experimento: qué ocurre cuando una banda incómoda decide escribir canciones que, en apariencia, cualquiera podría tararear. La respuesta está en esa pequeña incomodidad que nunca desaparece del todo, como una sombra pegada al estribillo.

2. The Velvet Underground (1969)

The Velvet Underground representa el reverso silencioso de todo lo que la banda había hecho antes. Tras el ruido, la saturación y el exceso, este tercer álbum opta por la contención. No es un giro complaciente, sino casi radical: reducir la intensidad para explorar otra forma de profundidad. Sin John Cale, el sonido se vuelve más desnudo, más frágil en apariencia. Las canciones parecen construidas con menos capas, pero también con más espacio alrededor.

Ese vacío no es ausencia: es parte del lenguaje. Todo respira de otra manera. Aquí la banda no empuja, observa. Candy Says, Pale Blue Eyes o Jesus se mueven en un territorio íntimo, casi confesional, donde la emoción no necesita elevar la voz. Hay una delicadeza inusual, pero también una tensión más sutil, menos evidente que en discos anteriores, como si el conflicto ya no estuviera en el ruido, sino en lo que se dice… y en lo que se calla.

La crudeza sigue presente, solo que desplazada. Ya no está en la distorsión, sino en la vulnerabilidad: en la forma en que las canciones parecen a punto de romperse, no por exceso, sino por exposición. Es un disco que no busca impacto inmediato, sino permanencia silenciosa. Dentro de la trayectoria del grupo funciona casi como un paréntesis, pero uno esencial. Demuestra que la identidad de la banda no dependía del volumen ni de la provocación, sino de una mirada única sobre lo humano. Aquí esa mirada se vuelve más clara… y también más incómoda, precisamente porque ya no se esconde detrás del ruido.

1. The Velvet Underground & Nico (1967)

The Velvet Underground & Nico no es solo el debut de The Velvet Underground; es una grieta abierta en la idea misma de lo que podía ser un disco de rock en los años sesenta. Bajo la órbita de Andy Warhol, el álbum no busca coherencia en el sentido clásico, sino contraste: belleza y ruido, calma y perturbación, luz y subsuelo conviviendo sin resolverse. Desde el primer momento, el disco plantea un territorio propio. La voz distante de Nico introduce una frialdad casi escultórica, mientras que las composiciones de Lou Reed se sumergen en temas que el pop apenas rozaba entonces: adicción, sexualidad, marginalidad urbana. No hay juicio ni moraleja, solo exposición directa.

Musicalmente, el álbum es un campo de tensiones. Las piezas más delicadas —Sunday Morning, Femme Fatale— conviven con exploraciones mucho más abrasivas como Heroin, European Son o Venus in Furs. Esta última toma su título de la novela corta de Leopold von Sacher-Masoch de 1870, Venus in Furs, y se inspira en ella: un personaje masculino que desea ser esclavizado por su amante adornada con pieles, estableciendo un juego de poder sadomasoquista. A su lado, I’m Waiting for the Man, Run Run Run o All Tomorrow’s Parties completan un mapa donde la banda convierte la ciudad, las drogas y la noche en materia prima del rock psicodélico.

En todo este cruce de temas, el grupo encuentra un lenguaje propio donde la repetición genera trance, el ruido adquiere forma y la melodía nunca termina de ser cómoda. Lo revolucionario no está solo en lo que suena, sino en cómo se presenta. La portada diseñada por Warhol convierte el disco en objeto artístico antes incluso de ser escuchado, reforzando la idea de que música e imagen forman parte de una misma experiencia. Con el tiempo, su influencia se ha vuelto casi inabarcable. Pero más allá del mito, lo que permanece es esa sensación inicial: la de estar escuchando algo que no intenta gustar, sino existir bajo sus propias reglas. Un debut que no abre solo una carrera, sino un territorio entero.

la historia oficial de la banda ordena el mito, pero son sus grietas las que lo hacen respirar. Lo que queda fuera del canon no es residuo: es otra forma de su núcleo honesto

No todo lo que rodea a The Velvet Underground encaja dentro de una discografía cerrada o fácilmente clasificable. Existe un conjunto de grabaciones que no compiten directamente con los álbumes principales, pero que los orbitan: los completan desde el margen, los matizan o incluso los contradicen en voz baja.

Son piezas que no pertenecen del todo al centro del relato, pero tampoco pueden descartarse como simples restos. Funcionan como un archivo paralelo, un territorio donde la banda se expande sin la presión de construir obras definitivas. Allí aparece otra versión posible del mismo universo sonoro: menos rígida, más fragmentaria, a veces más reveladora precisamente por su carácter incompleto.

En este espacio se entienden mejor las grietas, los desvíos y las decisiones que no llegaron a cristalizar en los discos canónicos. No son obras pensadas para redefinir la historia, pero sí para ensancharla desde sus bordes, mostrando que el proceso creativo fue más amplio y menos lineal de lo que su discografía oficial sugiere. En una banda donde cada gesto ha sido posteriormente reinterpretado como mito, estos materiales cumplen una función distinta: no consolidan la leyenda, la descomponen ligeramente. Y en esa disolución parcial aparece otra forma de verdad. Porque en el caso de The Velvet Underground, incluso lo que queda fuera del centro sigue teniendo peso.

Another View (1986)

Another View funciona como el reverso complementario de VU, aunque con un carácter más disperso y menos inmediato. De nuevo, no estamos ante un álbum concebido como tal, sino ante material recuperado de finales de los sesenta que quedó fuera de su lugar original. Pero aquí la sensación es distinta: menos cohesión, más fragmento.

Aun así, sería un error leerlo como simple archivo. En canciones como Stephanie Says, Lisa Says o Ocean aparece una versión de The Velvet Underground más reflexiva, casi crepuscular por momentos, donde la melodía gana espacio sin eliminar la ambigüedad emocional que define a la banda. Si VU mostraba una cara más directa y luminosa, Another View se mueve en un terreno más inestable, como si las piezas no terminaran de asentarse del todo. Y ahí está precisamente su interés: en esa cualidad de material en tránsito, de canciones que podrían haber pertenecido a otro disco, a otra secuencia, a otra historia posible.

Más que completar el catálogo, este álbum lo abre. Permite ver las costuras, entender mejor los caminos que la banda no tomó o no pudo tomar en su momento. Es un documento menos redondo, pero también más revelador en su condición de esbozo ampliado. No tiene la fuerza de un disco central en su discografía, pero sí algo igual de valioso: la sensación de estar mirando a la banda desde un ángulo ligeramente desplazado, donde lo inacabado también forma parte del lenguaje.

Squeeze (1973)

Squeeze es una anomalía dentro de la historia de The Velvet Underground. Grabado cuando la banda ya estaba, en la práctica, disuelta, el disco queda en manos de Doug Yule, último miembro en pie de una formación que había perdido a sus figuras clave. Ni Lou Reed ni John Cale participan aquí, y esa ausencia se siente desde el primer momento. Más que una continuación, Squeeze suena como una deriva. Las canciones se mueven en un terreno más cercano al pop suave de la época, con estructuras limpias y una producción sin aristas. Hay oficio, incluso cierta elegancia en algunos pasajes, pero falta esa tensión interna, ese filo que convertía a la banda en algo imprevisible.

No es un disco agresivo ni incómodo; al contrario, resulta accesible, casi amable. Y ahí está parte del problema: esa amabilidad desactiva gran parte del ADN que definía al grupo. La sensación no es la de evolución, sino la de desconexión, como si el nombre hubiera quedado flotando mientras la identidad se diluía. Aun así, más que descartarlo sin más, puede entenderse como una curiosidad histórica, el epílogo extraño de una historia que en realidad ya había terminado. No amplía el legado, pero sí lo enmarca desde otro ángulo: el de lo que ocurre cuando una banda pierde su centro y sigue avanzando por inercia.

El mito no nace solo del sonido, sino del espacio donde lo audible y lo visible dejan de coincidir. Ver a The Velvet Underground es entender que la música también ocurre fuera del oído

La historia de The Velvet Underground no se entiende solo escuchando sus discos. También se ve, se documenta y se fragmenta en grabaciones, actuaciones y materiales que funcionan como ecos visuales de su universo sonoro. El directo de 1969: The Velvet Underground Live es quizá la forma más cruda de aproximarse a ellos: menos filtro, menos construcción, más inmediatez. No hay el pulido del estudio, pero sí una energía que permite ver a la banda en tiempo real, sin red, en un estado casi bruto de ejecución. En paralelo, aparecen registros vinculados al entorno de Andy Warhol y la Factory, donde la frontera entre concierto, performance y documento se difumina. No se trata solo de interpretar canciones, sino de habitar un espacio donde el arte está ocurriendo mientras es registrado.

También sobreviven imágenes promocionales, filmaciones y fragmentos dispersos que refuerzan una idea clave: no era una banda pensada para la espectacularidad clásica, sino para una estética más cercana a lo urbano, lo cotidiano y lo incómodo elevado a forma artística En conjunto, este material audiovisual no ilustra la música: la prolonga. Permite ver lo que los discos sugieren, pero no terminan de explicar. Y en ese desfase entre lo audible y lo visible, el mito no se reduce: se amplifica.

«No existe la mala música. Solo música que aún no entiendes» –Lou Reed

The Velvet Underground A Todd Haynes Documentary no funciona como un documental musical al uso. No hay una narración lineal cómoda ni ese recorrido típico de ascenso, caída y redención. Haynes hace otra cosa: construye una experiencia que intenta parecerse a lo que fue The Velvet Underground desde dentro. La clave está en el enfoque. Más que centrarse solo en la banda, el documental se abre hacia el contexto: el cine experimental, la escena artística neoyorquina, la influencia de figuras como Andy Warhol o Jonas Mekas. Todo ese ecosistema no aparece como fondo, sino como parte esencial del sonido y la actitud del grupo.

Formalmente, Haynes juega con la imagen igual que la banda jugaba con el sonido. Pantallas divididas, material de archivo que dialoga consigo mismo, ritmo no siempre cómodo. Hay momentos en los que no estás aprendiendo sobre el grupo, sino entrando en su lógica: repetición, superposición, choque de elementos. También hay una lectura interesante del eje Lou Reed / John Cale. No tanto como conflicto dramático, sino como tensión creativa: dos formas distintas de entender la música que, al cruzarse, generan algo irrepetible.

No es un documental que te lo dé todo masticado. Exige atención, incluso cierta paciencia. Pero a cambio ofrece algo poco habitual: no solo explica a la banda, sino que la traduce al lenguaje del cine. Sales con menos certezas ordenadas… y con una sensación mucho más cercana a lo que probablemente fue estar allí..

Epílogo: el sonido que nunca se apaga

No hay una forma definitiva de ordenar a The Velvet Underground. Cualquier lista es una aproximación, cualquier jerarquía una excusa. Sus discos no funcionan como escalones, sino como habitaciones conectadas por pasillos que no siempre llevan al mismo sitio. Quizá por eso su impacto no se mide en cifras ni en popularidad inmediata, sino en persistencia. En cómo ciertas ideas se filtran después: la crudeza como estética, lo cotidiano como material artístico, el ruido como forma de verdad.

Desde la órbita de Andy Warhol hasta las sesiones más desnudas, desde la Factory hasta los escenarios improvisados, la banda no dejó un catálogo cerrado, sino un campo abierto. Un lugar donde otros siguieron entrando mucho después de que ellos ya no estuvieran ahí. Escucharlos hoy no es retroceder en el tiempo. Es comprobar que hay sonidos que no envejecen porque nunca estuvieron del todo en su época. Permanecen en un borde extraño, entre documento y presente continuo. Y quizá esa sea la única clasificación posible: no mejor o peor, sino lo que sigue vibrando. Lo que aún, de alguna forma, no ha terminado de sonar.