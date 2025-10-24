Sobre Lady Gaga

Lady Gaga, nacida como Stefani Joanne Angelina Germanotta en Nueva York en 1986, es una de las artistas más influyentes y versátiles del siglo XXI. Su carrera despegó en 2008 con el álbum The Fame, que la catapultó al estrellato gracias a éxitos como Just Dance y Poker Face. Desde entonces, ha explorado géneros como el pop, rock, electrónica, jazz y country, reinventándose en cada etapa con una estética provocadora y una voz poderosa de contralto.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado ocho álbumes de estudio, cuatro bandas sonoras y múltiples EPs, acumulando más de 30 sencillos que han dominado las listas globales. Ha colaborado con artistas como Tony Bennett, Beyoncé, Ariana Grande y Bradley Cooper, y ha sido galardonada con premios Grammy, Brit Awards, MTV Video Music Awards y un Oscar por Shallow, tema principal de A Star Is Born.

Además de su faceta musical, Lady Gaga ha brillado como actriz en películas como House of Gucci y A Star Is Born, y ha sido reconocida por su activismo social a través de la Born This Way Foundation. Su impacto cultural y artístico la ha convertido en un ícono global que trasciende la música.

Discografía de Lady Gaga

The Fame (2008) (publicado de nuevo en 2009 como The Fame Monster)

Born This Way (2011)

Artpop (2013)

Cheek to Cheek (con Tony Bennett) (2014)

Joanne (2016)

A Star Is Born Soundtrack (2018)

Chromatica (2020)

Dawn of Chromatica (2021)

Harlequin (2024)

Mayhem (2025)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Lady Gaga, esta playlist es el punto de partida perfecto. Desde los himnos pop que marcaron una generación como Bad Romance, Born This Way y Poker Face, hasta baladas emotivas como Shallow y Always Remember Us This Way, esta selección reúne lo mejor de su repertorio. Ideal para fans de toda la vida y para quienes quieran descubrir por qué Lady Gaga es una artista única.

Videoclip Destacado

Entre los videoclips más icónicos de Lady Gaga, Bad Romance se lleva todos los focos. Con una estética futurista, coreografías impactantes y una narrativa visual que mezcla vulnerabilidad y poder, este video redefinió los estándares del pop visual. Ganador de múltiples premios, incluido el Grammy al Mejor Vídeo Musical Corto, es una obra que sigue fascinando a nuevas generaciones.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

