O Son Do Camiño 2026 suma a DJ Snake y desvela un cartel por días

O Son Do Camiño 2026 continúa batiendo récords y acaba de anunciar una incorporación de impacto: DJ Snake, una de las figuras más influyentes de la electrónica global, se une a un cartel que ya había agotado todos los abonos meses antes del festival. La organización también ha revelado la programación por días, confirmando una edición que aspira a ser la más ambiciosa de su historia. Las entradas de día estarán disponibles el martes 24 de marzo a las 12:00h, un detalle clave para quienes no lograron hacerse con el abono completo.

Desde su primera edición, el festival ha convertido Galicia en un punto de encuentro internacional, atrayendo a miles de asistentes de España, Europa y otros continentes. Su récord es único: ninguna de sus ediciones ha dejado abonos sin vender. Este 2026, la propuesta vuelve a combinar grandes nombres globales, referentes estatales y una apuesta firme por el talento gallego, reforzando su papel como uno de los eventos musicales más importantes del país.

El jueves 18 de junio abrirá con dos cabezas de cartel de enorme tirón: Katy Perry, que traerá su pop de estadio y una puesta en escena espectacular, y Dani Martín, uno de los artistas más queridos del panorama español. La jornada se completa con Carlos Ares, Lerie Martínez, Barry B, The Molotovs, Michenlo y Habló Pablo, además de una potente selección electrónica en el escenario Son Electro Repsol con Aida Blanco, Barbara Lago, DJ Gigola, Héctor Oaks, MCR‑T y Supergloss.

El viernes 19 de junio será uno de los días más esperados gracias al regreso de Linkin Park, que liderarán la jornada con un repertorio que promete unir clásicos como “In the End” o “Numb” con su evolución más reciente. Les acompañarán Biffy Clyro, siempre infalibles en directo, además de Hoobastank, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Beetroots (DJ Set), D. Valentino y Corella. En el Son Electro Repsol actuarán Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova.

El sábado 20 de junio cerrará el festival con un despliegue de electrónica y pop contemporáneo encabezado por DJ Snake, que promete un espectáculo audiovisual de gran formato. También estarán Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, Mvrk, Dorian, Carlangas, Ortiga y Sarria, junto a una selección electrónica con Bego Martin, Li/Lu, Patrick Mason (House Set), B2B Haai, Perel y Toute Sanders.

O Son Do Camiño, una trayectoria que convirtió a Galicia en un referente musical internacional

Desde su nacimiento, O Son Do Camiño ha transformado el Monte do Gozo en un punto de encuentro global. Su capacidad para atraer a artistas de primer nivel —desde estrellas del pop hasta referentes del rock, la electrónica y la música urbana— lo ha situado entre los festivales más destacados de España. A lo largo de sus ediciones, ha impulsado el talento gallego, ha reforzado la proyección cultural de Santiago de Compostela y ha consolidado un modelo que combina grandes producciones con un entorno natural único. Su crecimiento constante, su apuesta por la sostenibilidad y su habilidad para agotar abonos año tras año lo han convertido en un fenómeno cultural que trasciende lo musical. En 2026, el festival celebra una edición que promete marcar un antes y un después en su historia.

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