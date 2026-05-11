Deep Purple anuncian SPLAT!, su 24º álbum de estudio, con lanzamiento previsto para el 3 de julio de 2026 a través de earMUSIC. El disco llega dos años después de =1 (2024) y consolida la racha de la banda con su productor de cabecera, Bob Ezrin, en una sexta colaboración consecutiva. La formación actual —Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride— grabó el disco en directo en el estudio, tal como siempre han trabajado. Junto al anuncio del álbum, el grupo publica un ambicioso calendario de gira mundial con 86 fechas en 28 países, incluyendo seis paradas en España entre julio y octubre.

El concepto de SPLAT! parte de una idea de Ian Gillan: la transformación de la humanidad más allá de la existencia física, sin catastrofismo apocalíptico. Musicalmente, el propio Gillan sitúa el disco en la estela de los primeros años setenta de la banda. El álbum estará disponible en varios formatos —doble vinilo negro, vinilo amarillo transparente, vinilo morado, CD y un box set limitado— que incluye tres vinilos de 10 pulgadas con grabaciones en directo del tour de 2024 y un single de 7″ con el tema inédito «Guinnesis», exclusivo del box set.

SPLAT!: detalles del nuevo álbum de Deep Purple

El propio Gillan describe el sonido del disco en declaraciones del comunicado oficial: «Ahora estamos de lleno con material compatible con «Highway Star», «Smoke on the Water», «Lazy»: la dinámica, el equilibrio y la diversión de la música que hicimos entre el 69 y el 73». Añade: «Donde estamos ahora con esta encarnación de Deep Purple se parece mucho a una versión muy actual de Deep Purple tal como era en los setenta». La producción de Bob Ezrin —que también firmó Now What?! (2013), inFinite (2017), Whoosh! (2020) y =1 (2024)— responde a esa intención: potencia rítmica, Hammond de Don Airey en primer plano y guitarras de Simon McBride con el peso propio del hard rock clásico de la banda.

Es el segundo álbum de Deep Purple con McBride, que llegó en 2022 para sustituir a Steve Morse. En su anterior sencillo «Lazy Sod», ya se apreciaba la integración del guitarrista irlandés en la maquinaria de la banda; SPLAT! plantea ahora si esa integración termina de cuajar en formato álbum. Aún no se ha publicado ningún adelanto sonoro del disco, aunque el comunicado oficial avanza que nueva música llegará en las semanas previas al lanzamiento.

El título del álbum, la portada y el peso conceptual propuesto por Gillan apuntan a un registro con más ambición temática que en entregas recientes. Los títulos del tracklist —»The Lunatic», «The Beating Of Wings», «Guilt Trippin'»— refuerzan esa lectura.

SPLAT!: Tracklist completo del nuevo álbum de Deep Purple

Arrogant Boy Diablo The Rider The Lunatic The Only Horse In Town Sacred Land The Beating Of Wings Guilt Trippin’ Scriblin’ Gib’rish Jessica’s Bra Third Call My New Movie Splat!

Deep Purple en gira: fechas de 2026 en Europa y España

La Mad in Europe Tour arranca en junio y recorre el continente antes de que el álbum llegue a las tiendas. En España hay seis citas confirmadas, repartidas entre julio y octubre. La gira norteamericana (agosto-septiembre) contará con Kansas como teloneros en varias fechas.

Europa (junio-julio)

11 jun – Espoo, Finlandia – Espoo Metro Arena

– Espoo, Finlandia – Espoo Metro Arena 12 jun – Tampere, Finlandia – Nokia Arena

– Tampere, Finlandia – Nokia Arena 14 jun – Kristiansand, Noruega – Odderoya Amfi

– Kristiansand, Noruega – Odderoya Amfi 18 jun – Clisson, Francia – Hellfest (agotado)

– Clisson, Francia – Hellfest (agotado) 20 jun – Meppen, Alemania – Emsland Open Air

– Meppen, Alemania – Emsland Open Air 24 jun – Mönchengladbach, Alemania – SparkassenPark

– Mönchengladbach, Alemania – SparkassenPark 27 jun – Coburg, Alemania – HUK Coburg Open Air, Schlossplatz

– Coburg, Alemania – HUK Coburg Open Air, Schlossplatz 28 jun – Ulm, Alemania – Klosterhof Wiblingen

– Ulm, Alemania – Klosterhof Wiblingen 13 jul – Montreux, Suiza – Montreux Jazz Festival

– Montreux, Suiza – Montreux Jazz Festival 16 jul – Pisa, Italia – Pisa Summer Knights, Piazza Dei Cavalieri

– Pisa, Italia – Pisa Summer Knights, Piazza Dei Cavalieri 17 jul – Este, Italia – Este Music Festival

– Este, Italia – Este Music Festival 19 jul – Múnich, Alemania – Tollwood Festival

España

2 jul – Vigo – Conciertos de Castrelos, Auditorio Castrelos

– – Conciertos de Castrelos, Auditorio Castrelos 4 jul – Gredos, Ávila – Músicos en la Naturaleza

– – Músicos en la Naturaleza 5 jul – Pamplona – Navarra Arena

– – Navarra Arena 7 jul – Valencia – Jardines de Viveros

– – Jardines de Viveros 9 jul – Marbella – Starlite

– – Starlite 10 jul – Cádiz – Tío Pepe

– – Tío Pepe 19 oct – Barcelona – Sant Jordi Club

– – Sant Jordi Club 20 oct – Madrid – Movistar Arena

Deep Purple, más de cinco décadas de hard rock sin pausa

Deep Purple se formaron en Hertford (Reino Unido) en 1968 y, junto a Led Zeppelin y Black Sabbath, definieron los contornos del hard rock y el heavy metal en los primeros años setenta. La alineación MKII —Gillan, Glover, Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore— firmó los discos que los establecieron como referencia global: Machine Head (1972) y el directo Made in Japan (1972) siguen siendo sus títulos más citados. Su historia incluye disoluciones, reformas y cambios de formación que podrían haber erosionado a cualquier otro grupo. En cambio, la banda llegó al Rock and Roll Hall of Fame en 2016 y no ha dejado de publicar material original desde su regreso con Bob Ezrin en 2013.

La etapa más reciente incluye Now What?! (2013), inFinite (2017), Whoosh! (2020) y =1 (2024), todos producidos por Ezrin y con número uno en varios mercados europeos. Simon McBride, guitarrista irlandés que sustituyó a Steve Morse en 2022, completó su primera contribución en =1; SPLAT! es su primera grabación completa con la banda desde el principio. Las entradas para las fechas españolas ya están disponibles a través de los canales oficiales de cada recinto, con disponibilidad variable según la plaza. También puede consultarse la web oficial de Deep Purple para información actualizada de la gira.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.