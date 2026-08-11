El reloj que se paró demasiado pronto

Cuando un artista indie-pop recurre a influencias de otros grandes clásicos, la línea entre el homenaje nostálgico y la pérdida de identidad es muy delgada, tanto que amenaza con romperse. Para muchos oyentes, la nueva entrega de Role Model puede resultar tan pulida que haga que el disco pierda la chispa cruda que debería tener, sonando como algo que ya se ha escuchado mil veces en la radio de los años 70 y 80.

El problema de Chuck Timely & The Hourglass (2026) es que aparece muy pronto y apenas cambia durante sus doce canciones. Role Model ha querido construir su tercer álbum alrededor de una estética retro, basado en guitarras limpias, pianos protagonistas y una producción cuidadosamente trabajada. Es una propuesta que busca recuperar determinados sonidos del pop y el rock americano de otras décadas, pero la operación termina resultando demasiado previsible. No sorprende y todo resulta demasiado previsible.

Tucker Pillsbury, su verdadero nombre, tenía una idea con varias posibilidades. La principal era la de crear a Chuck Timely, un personaje que le permitía separar al músico de sus propias experiencias y convertirlas en las vivencias de un tipo que contempla cómo pasa el tiempo mientras su entorno parece avanzar hacia otro lado. Sin duda, este enfoque permite hablar de soltería, de relaciones, de madurez, de miedo al futuro y de esa incómoda sensación de quedarse atrás. El problema es que la música no está a la altura del concepto.

Las canciones avanzan con una comodidad casi permanente. Apenas existen cambios capaces de alterar el pulso general y las melodías recurren con demasiada frecuencia a fórmulas reconocibles. El resultado es un álbum agradable en la superficie, pero plano después de la escucha. Hay buena producción, excelentes músicos y un gran oficio. Lo que falta es personalidad.

«Chuck Timely» se pone el traje

Publicado el 7 de agosto de 2026 por Interscope Records, Chuck Timely & The Hourglass supone el tercer álbum de estudio tras Rx (2022) y Kansas Anymore (2024). El nuevo trabajo llega después de la edición deluxe de este último, que amplió su repercusión gracias a Sally, When The Wine Runs Out. el sencillo High Hopes 3000 se convirtió en el primer tema de Role Model en entrar en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 95.

La nueva etapa se articula alrededor de Chuck Timely, un personaje creado para canalizar una parte de las preocupaciones personales de Pillsbury. El músico ha explicado que le resultaba divertido poder esconderse detrás de una identidad diferente después de pasar tanto tiempo escribiendo desde su propia perspectiva. El recurso tiene personalidad visual pero musicalmente no siempre consigue que el álbum salga de los caminos conocidos.

Pillsbury ha relacionado ese concepto con una sensación de estancamiento personal. Mientras sus amigos avanzaban hacia matrimonios, familias y nuevas etapas, él sentía que permanecía en el mismo lugar. Esa percepción del tiempo se convierte en el hilo que une buena parte del repertorio.

Una de las cosas más llamativas del álbum es cómo convierte una experiencia potencialmente incómoda —estar solo mientras el entorno cambia— en una estética perfectamente controlada. Chuck Timely permite observar la soltería desde cierta distancia, incluso con humor, pero esa distancia también neutraliza parte de su carga emocional. La vulnerabilidad está presente en el concepto, aunque pocas veces consigue convertirse en una herida musical. El personaje protege al artista, pero también protege demasiado al oyente

Mucho acabado, poca fricción

La instrumentación se apoya en músicos y arreglos que aportan un carácter orgánico al sonido. Uno de los ejemplos mejor documentados es High Hopes 3000, cuyos créditos incluyen a Mason Stoops en guitarras acústica, eléctrica y de 12 cuerdas, Taylor Mackall en piano y órgano, Kane Ritchotte en guitarra, Gabe Noel al bajo y Remy Morritt en batería y percusión, además de otros músicos y voces. La producción de la canción corresponde a Stoops, Mackall y Ritchotte.

El dato es importante porque demuestra que detrás del álbum existe trabajo instrumental real y una producción detallista. El problema está en lo que ocurre después de reunir todos esos elementos. Todo está demasiado bien colocado. Las guitarras tienen el brillo adecuado. El piano ocupa su espacio. Las voces están perfectamente integradas. La batería mantiene el pulso. Los arreglos aportan color. Pero rara vez aparece un momento capaz de romper esa superficie tan pulida.

El sonido busca ser cálido y clásico, aunque en determinados momentos confunde calidez con corrección. La producción tiene oficio, pero apenas deja espacio para el accidente, la aspereza o la sorpresa. Y cuando todo está tan controlado durante tanto tiempo, el oyente empieza a percibir el control como monotonía.

Una voz que no termina de salir del personaje

Pillsbury posee una voz adecuada para este repertorio. No necesita potencia ni exhibicionismo. Su registro funciona mejor desde la cercanía y cierta naturalidad conversacional, algo que ya formaba parte de su personalidad artística. En este álbum, sin embargo, la interpretación permanece demasiado contenida. La voz se integra perfectamente en las producciones, pero pocas veces adquiere una dimensión capaz de cambiar el estado de ánimo de una canción. No hay demasiadas rupturas, ni verdaderos extremos emocionales, ni momentos en los que el cantante parezca perder el control.

Joy, la séptima pista del esférico, ofrece una de las interpretaciones más relajadas del repertorio. La canción permite que Pillsbury se mueva con mayor libertad y que la instrumentación adquiera algo más de presencia. Fue el segundo sencillo del álbum y contó con producción de Mason Stoops y Kane Ritchotte, con Taylor Mackall como productor adicional.

Aun así, el problema general permanece. La voz cumple su función, pero pocas veces consigue convertirse en el elemento que rescata una canción de su propia corrección. En un disco tan preocupado por la identidad de su protagonista, habría sido interesante escuchar más al músico y menos al personaje.

Cuando un personaje puede describirse con mayor precisión que las canciones que protagoniza, quizá el proyecto ha invertido demasiada energía en construir quién las canta y demasiado poca en conseguir que esas canciones sean imposibles de confundir con las de cualquier otro artista

Una boda, una botella y alguien que mira desde fuera

La portada juega con una contradicción bastante más interesante que la que después encontramos en buena parte del álbum. Sobre un fondo rosa chillón, el nombre de Role Model y el gigantesco Chuck Timely aparecen escritos en amarillo con una tipografía de apariencia retro. Debajo, la fotografía cambia radicalmente de registro: blanco y negro, composición casi cinematográfica y una escena que parece sacada de una celebración matrimonial congelada en el tiempo.

Role Model ocupa el lado izquierdo de la imagen. Viste de oscuro, lleva gafas de sol y bebe directamente de una botella mientras permanece sentado. Al otro lado aparecen una mujer vestida de novia y un hombre con pajarita que sostiene una bandeja. La distancia entre ambos grupos resulta significativa. Chuck está presente, pero no parece formar parte de la celebración.

La imagen introduce así una de las tensiones fundamentales del personaje: contemplar cómo la vida de los demás avanza mientras él permanece en otro lugar. La boda representa una de esas estaciones vitales que empiezan a aparecer alrededor cuando amigos y conocidos se casan, mientras Chuck observa desde fuera. Pero la fotografía no convierte la situación en un drama solemne. Hay humor, pose y una cierta sensación de absurdo en ese individuo que responde a la escena bebiendo y mirando al frente como si todo aquello le resultara ligeramente ajeno.

El contraste cromático también funciona. El rosa y el amarillo convierten el título en un reclamo pop inmediato, mientras el blanco y negro de la fotografía introduce una dimensión más antigua y cinematográfica. Es probablemente uno de los elementos visuales que mejor define el proyecto: un personaje contemporáneo jugando a vivir dentro de una película de otra época.

El pasado ocupa demasiado espacio

La principal referencia musical del álbum está en sonidos americanos de diferentes décadas. En la canción High Hopes 3000, Pillsbury explicó que quería mezclar elementos de canciones de Hall & Oates y The Doobie Brothers con otras influencias, describiendo el resultado como una especie de cruce entre un cowboy y un ambiente de yacht rock.

La declaración ayuda a entender qué persigue. También explica parte del problema. Las referencias son demasiado reconocibles y la producción las presenta con tanta claridad que, en determinados momentos, cuesta escuchar qué aporta Role Model a esa mezcla. No se trata de acusarle de copiar a nadie. El asunto es más sencillo: el álbum se apoya tanto en sonidos familiares que la personalidad propia queda relegada. La operación habría sido mucho más interesante si esas influencias hubieran servido para deformar el pasado y convertirlo en algo nuevo. En cambio, demasiadas canciones parecen satisfechas con reproducir la sensación de una época. El resultado puede ser agradable. También puede resultar agotador.

Seis canciones y una temperatura demasiado estable

El álbum abre con Chuck’s Mantra, que introduce directamente el universo del personaje. Después aparece High Hopes 3000, uno de los cortes con mayor capacidad melódica del conjunto y el tema que mejor presenta la nueva dirección sonora. Su producción corre a cargo de Mason Stoops, Taylor Mackall y Kane Ritchotte. La siguiente pista, Song Is All You Get, mantiene la combinación de guitarras, melodía pop y producción limpia. Pero el problema aparece pronto. La sensación de continuidad es tan fuerte que las canciones empiezan a confundirse dentro de una misma atmósfera.

Con Love I You llega uno de los elementos más llamativos del álbum. Dakota Johnson participa con una intervención hablada que introduce un diálogo íntimo y juguetón. Pillsbury contó que inicialmente no quería mezclar su vida personal y su trabajo, pero Johnson terminó entrando en el estudio y grabando su parte después de que Mason Stoops propusiera la idea. Chasing Midnight vuelve a la búsqueda sentimental y mantiene ese tono de melancolía contenida. Después, Good Thing continúa por el mismo terreno, con una producción que vuelve a priorizar la comodidad sobre la tensión.

El álbum recupera sonidos reconocibles de otras épocas, pero apenas establece una conversación crítica con esas referencias. No intenta enfrentarse a ellas, deformarlas o llevarlas hacia otro lugar; las utiliza como un lenguaje ya aprendido. Esto plantea una cuestión interesante sobre la nostalgia en el pop actual. ¿Hasta qué punto recuperar un sonido antiguo puede considerarse una evolución si la principal aportación consiste en reproducir fielmente su superficie? En este caso, el pasado funciona más como refugio que como materia de transformación

Seis cortes con el mismo fragor y alguna diferencia

Joy introduce algo más de movimiento. Las guitarras tienen mayor presencia y la interpretación parece menos preocupada por mantener una imagen determinada. Es uno de los momentos en que el disco consigue respirar con mayor libertad. Después llegan Service Receipt, Honeydew y Stain. Las tres mantienen la línea narrativa del álbum, pero también evidencian su principal debilidad: el repertorio necesita demasiadas canciones para expresar variaciones relativamente pequeñas de una misma sensación.

The Wedding lleva el concepto hacia uno de sus puntos naturales. Las bodas, el paso del tiempo y la percepción de quedarse atrás forman parte de las preocupaciones que Pillsbury ha asociado al proyecto. Finalmente aparece Harmony. El cierre debería dejar una impresión diferente después del recorrido anterior, pero no termina de conseguirlo. El disco llega al final sin haber encontrado ese cambio de intensidad que permita reinterpretar todo lo escuchado. Y ahí está una de sus mayores carencias: cuando termina, la sensación dominante no es haber asistido a una evolución, sino haber permanecido demasiado tiempo en el mismo lugar.

El concepto pedía más riesgo

La creación de Chuck Timely ofrece una ventaja evidente: permite a Pillsbury jugar con una identidad que no tiene que coincidir completamente con la suya. El propio artista ha explicado que esa distancia le resultaba liberadora porque podía esconderse detrás del personaje después de haber escrito desde una perspectiva mucho más personal.

Sin embargo, el personaje termina siendo más interesante que la música. Chuck tiene una estética. Tiene una historia. Tiene una relación particular con el tiempo. Tiene incluso una campaña visual perfectamente diseñada. Pero cuando desaparecen el traje y el decorado, quedan canciones que no siempre tienen suficiente fuerza para sostener todo ese universo. Ahí está la contradicción fundamental del álbum. No necesitaba más producción. Necesitaba más riesgo. Una guitarra menos perfecta. Una voz más expuesta. Un cambio brusco de dinámica. Una canción capaz de romper el recorrido. Una melodía que no sonara inmediatamente familiar. Algo que obligara a volver atrás.

El reloj sigue con su tic tac, pero la música no avanza

No estamos ante un disco mal tocado ni ante una producción descuidada. Sería absurdo negar el trabajo que existe detrás. Los créditos conocidos muestran una implicación considerable de músicos y productores, y los singles presentan una dirección sonora coherente. El problema es precisamente que esa coherencia termina convirtiéndose en una jaula.

Chuck Timely & The Hourglass sabe exactamente qué quiere parecer. Lo que no termina de encontrar es qué quiere decir musicalmente que no hayamos escuchado antes. El concepto del tiempo podía haber conducido a un álbum nervioso, contradictorio, incluso incómodo. En cambio, la mayor parte del repertorio se mantiene en una zona templada donde las canciones nunca terminan de perder los papeles. Y después de doce cortes, eso pesa.

La valoración final no tiene que ver con la calidad de los músicos ni con la capacidad de Pillsbury como compositor. Tiene que ver con la falta de riesgo y con una personalidad que queda demasiado escondida detrás de sus referencias. El disco está bien hecho.Y eso no basta. Chuck Timely & The Hourglass mira hacia los setenta y los ochenta, recoge sonidos reconocibles, los pule hasta dejarlos impecables y los coloca dentro de un concepto atractivo. Pero apenas consigue convertir ese material en algo verdaderamente suyo. El reloj de arena está en el título. La música, en cambio, parece haberse quedado quieta y la consevuencia es un disco excesivamente blando.

Temas más destacables: High Hopes 3000, Joy, Stain y Wedding.

Escucha aquí Chuck Timely & The Hourglass de Role Model