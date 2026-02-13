Jorge Drexler abre una nueva etapa con “Toco madera”, un regreso vibrante a sus raíces rítmicas

El uruguayo Jorge Drexler vuelve a escena con una energía renovada gracias a «Toco madera», el primer adelanto de su próximo álbum Taracá, que llegará como su decimoquinto trabajo de estudio. El single, disponible ya en todas las plataformas, marca el inicio de una etapa en la que el músico retoma el pulso del candombe desde una perspectiva contemporánea y profundamente personal. Según la información compartida por Sony Music, el tema fue escrito junto a Carlos Casacuberta —a partir de una idea de Tadu Vázquez— y producido por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el propio Vázquez.

“Toco madera” se construye alrededor del tambor y de la clave rítmica del candombe, un gesto que no solo reivindica un sonido identitario, sino que también juega con el doble sentido de la expresión: el ritual universal para espantar la mala suerte y la acción literal de golpear la madera del tambor. Ese juego lingüístico, tan característico en la obra de Drexler, se convierte aquí en el eje de una canción que combina minimalismo, fuerza colectiva y una pulsación casi hipnótica. El videoclip, dirigido por Mario Arenas, refuerza esta idea con una estética conceptual que pone el foco en la fisicidad del ritmo.

El propio álbum Taracá promete seguir explorando el candombe desde múltiples ángulos, integrándolo en una serie de canciones que, según adelanta el comunicado, tenderán puentes entre tradición y experimentación. No es un movimiento inesperado: en los últimos años, Drexler ha mostrado un interés creciente por volver a los sonidos de su infancia en Montevideo, algo que ya se intuía en trabajos recientes y que ahora parece cristalizar con claridad. La expectación es alta, especialmente después del éxito de Tinta y tiempo (2022), un disco que recibió elogios por su calidez, su sofisticación rítmica y su capacidad para reinventarse sin perder identidad.

Con “Toco madera”, Drexler no solo presenta un adelanto, sino una declaración de intenciones: un regreso a la raíz para seguir avanzando.

Jorge Drexler: Tres décadas de exploración sonora y poesía en movimiento

Jorge Drexler ha protagonizado una de las carreras más singulares y respetadas de la música iberoamericana. Desde sus inicios en Uruguay a principios de los 90, Drexler ha construido un universo propio donde conviven la canción de autor, la experimentación rítmica, la electrónica sutil y una sensibilidad poética que lo ha convertido en una figura imprescindible. Su discografía comenzó a tomar forma con La luz que sabe robar (1992) y Radar (1994), pero fue tras su llegada a España cuando su obra empezó a expandirse con discos como Vaivén (1996), Frontera (1999) o Sea (2001), este último considerado por muchos críticos como un punto de inflexión por su apertura a nuevas texturas y su aproximación más atmosférica al folk latino.

El reconocimiento internacional llegó con Eco (2004) y, especialmente, con la canción “Al otro lado del río”, incluida en la película Diarios de motocicleta y galardonada con el Oscar a Mejor Canción Original, convirtiéndolo en el primer artista uruguayo en recibirlo. A partir de ahí, Drexler consolidó una etapa de madurez creativa con trabajos como 12 segundos de oscuridad (2006), Amar la trama (2010) o Bailar en la cueva (2014), celebrado por su apertura hacia ritmos más bailables y colaboraciones que ampliaban su paleta sonora. En 2017 llegó Salvavidas de hielo, un ejercicio de minimalismo construido casi íntegramente con guitarras, y en 2022 publicó Tinta y tiempo, un álbum luminoso que exploraba el amor, la memoria y la fragilidad humana con una producción exquisita.

A lo largo de su carrera, Drexler ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder su esencia. Su música se mueve entre la introspección y la celebración, entre la palabra precisa y el ritmo que impulsa. Ahora, con Taracá en el horizonte y “Toco madera” marcando el camino, el artista parece dispuesto a abrir un nuevo capítulo que mira hacia sus raíces afro-uruguayas para seguir construyendo futuro.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.