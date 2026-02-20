Pulp regresan con fuerza política y emoción cruda en “Begging For Change”

Pulp vuelven a demostrar que su vigencia no depende de la nostalgia, sino de una capacidad única para leer el presente con ironía, lucidez y una sensibilidad que sigue siendo profundamente humana. Su nuevo single, “Begging For Change”, incluido en el álbum benéfico Help(2) de War Child, es una prueba más de que Jarvis Cocker y compañía continúan afinando ese radar social que siempre les ha distinguido. Grabado en los míticos Abbey Road Studios y producido por James Ford, el tema recupera la crudeza y el pulso urgente que ya marcaban su celebrado disco de 2025, More .

La canción arranca con un mantra casi robótico —“We are being strip-mined by the powers that be”— que Cocker interpreta con una frialdad calculada, antes de que una guitarra distorsionada abra paso a un estallido rítmico que recuerda por qué Pulp fueron, y siguen siendo, una de las bandas más incisivas del britpop. El coro estelar que acompaña el estribillo no es un detalle menor: Damon Albarn, Grian Chatten, Kae Tempest y Carl Barât aportan voces que amplifican el carácter colectivo del mensaje, reforzando la idea de que el cambio —personal y social— no es un acto individual, sino un clamor compartido .

Cocker ha explicado que el tema no entró en More porque “alguien no conseguía cuadrar la letra”, pero encontró su propósito cuando War Child pidió nuevas contribuciones para Help(2). Y ese propósito se nota. “Begging For Change” no es solo una canción: es un recordatorio de que la música puede ser herramienta, altavoz y refugio. Como ya hicieron en 1996, cuando donaron su premio Mercury a la misma organización, Pulp vuelven a situarse en el lado correcto de la historia, sin grandilocuencias, pero con una honestidad que desarma.

El lanzamiento coincide con un momento dulce para la banda: nominación a Grupo del Año en los BRITs 2026, conciertos destacados en Manchester, End of the Road y Mad Cool, y la insinuación de que podrían escribir más material nuevo. No hay promesas, pero sí una puerta abierta. Y con Pulp, eso siempre es emocionante.

Pulp: tres décadas de ironía, clase y reinvención

Formados en Sheffield a finales de los 70 por un jovencísimo Jarvis Cocker, Pulp tardaron más de una década en encontrar su sonido y su lugar. Sus primeros discos —It (1983), Freaks (1987) y Separations (1992)— mostraban una banda en búsqueda constante, oscilando entre el art-pop, la electrónica primitiva y un indie todavía sin forma definitiva. Fue con His ’n’ Hers (1994) cuando Pulp comenzaron a perfilar esa mezcla inconfundible de narrativa social, glamour decadente y melodías irresistibles que los llevaría al estrellato.

El estallido llegó con Different Class (1995), un álbum que no solo definió el britpop, sino que lo trascendió. Canciones como “Common People” o “Disco 2000” se convirtieron en himnos generacionales, pero lo que realmente distinguió a Pulp fue su capacidad para retratar la vida cotidiana con una mezcla de ironía, ternura y mala leche que nadie más manejaba con tanta precisión. Mientras otras bandas del movimiento se centraban en la épica o la actitud, Pulp hablaban de deseo, clase social, incomodidad y contradicciones humanas con una honestidad que sigue siendo sorprendente.

Tras el éxito masivo, la banda se adentró en terrenos más oscuros con This Is Hardcore (1998), un disco que exploraba la resaca emocional de la fama y el desencanto adulto. Luego llegó We Love Life (2001), producido por Scott Walker, que marcó un cierre luminoso antes de su largo parón. El regreso en 2023 y la posterior publicación de More (2025) demostraron que Pulp no habían perdido ni filo ni relevancia: seguían siendo observadores privilegiados de un mundo que, aunque ha cambiado, continúa necesitando su mirada afilada.

Hoy, con “Begging For Change”, Pulp reafirman su legado sin caer en la repetición. Su historia es la de una banda que nunca ha tenido miedo de evolucionar, de incomodar o de mirar de frente aquello que otros prefieren ignorar. Y quizá por eso, casi cincuenta años después de su formación, siguen siendo imprescindibles.

