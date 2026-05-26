Geese acaban de confirmar que la semana del Primavera Sound 2026 va a ser doble para sus fans barceloneses. La banda de Brooklyn no solo aparece en el cartel del festival (jueves 4 de junio, Parc del Fòrum) sino que añade una fecha sorpresa dentro del Primavera a la Ciutat: el miércoles 3 de junio actuarán en Paral·lel 62, uno de los espacios más íntimos del circuito de salas que convierte Barcelona entera en un festival durante esa semana. Una sala, una banda en plena ebullición y la noche anterior al gran escenario.

La sala antes que el Fórum

Hay algo que el Primavera a la Ciutat hace mejor que cualquier otro festival del mundo: meter a una banda que en 24 horas va a llenar un escenario enorme en una sala donde te puedes apoyar en el escenario si llegas pronto. Geese son, en este momento, uno de los grupos más interesantes del indie anglosajón: llevan dos años construyendo una reputación en directo que ya ha convertido sus conciertos en eventos. Su tercer disco, Getting Killed (2025), es el tipo de álbum que convence a los que ya creían en ellos y engancha a los que llegaban tarde. El rock de Cameron Winter y los suyos tiene esa cualidad escurridiza de sonar a algo conocido pero sin que nunca acabes de ubicarlo del todo, y en directo eso se multiplica.

El concierto en Paral·lel 62 no es solo una segunda oportunidad para verles: es, probablemente, la mejor oportunidad. El formato de sala permite escuchar cómo funciona ese sonido en un espacio donde cada decisión musical llega sin filtros. Y en el contexto del Primavera a la Ciutat, que este año suma 90 shows repartidos entre siete salas emblemáticas de la ciudad, el de Geese se perfila como uno de los momentos del circuito. No es casualidad que la organización les haya reservado Paral·lel 62, uno de los recintos con mejor sonido de la semana.

Cómo no quedarte fuera esta vez

El acceso a los conciertos del Primavera a la Ciutat 2026 funciona mediante reserva previa. Si tienes abono del festival, puedes reservar a través de la app AccessTicket con un depósito de 15 euros por concierto, que se devuelve automáticamente si asistes. Los cupos para abonados ya se abrieron en abril (VIP el 14, general el 16), pero queda una alternativa: un cupo reducido de entradas para público sin abono que se vende a través de la app Fever. Si aún no has reservado, merece la pena comprobarlo ahí.

El concierto de Geese en Paral·lel 62 es el miércoles 3 de junio dentro del Primavera Sound Barcelona 2026. Al día siguiente, el jueves 4, tocan también en el Parc del Fòrum dentro del cartel principal del festival. Dos noches, dos formatos, la misma banda. Puedes consultar toda la información sobre reservas en la web oficial del Primavera Sound.

De Brooklyn al indie que no para de crecer

Geese se formaron en Brooklyn a finales de la década de 2010, cuando sus miembros todavía eran adolescentes. Su debut, Projector (2021), llegó con el ruido justo para que la prensa especializada se fijara: un rock de guitarras ásperas y arrítmico que sonaba viejo y nuevo a la vez, con Cameron Winter como voz y cerebro de una propuesta que esquivaba las etiquetas. 3D Country (2023) amplió el mapa sonoro con elementos de country y psicodelia, confirmando que no eran un grupo de debut prometedor sino una banda con criterio propio y voluntad de llevarlo hasta sus consecuencias. La marcha del guitarrista Foster Hudson podía haber sido un freno; en cambio, Getting Killed (2025) llegó más afilado y más seguro que nunca.

Con ese disco bajo el brazo, el Primavera 2026 es su primera cita seria en España: no como grupo revelación que hay que descubrir, sino como banda que ya lleva años demostrando que la etiqueta de «los mejores de su generación» no era exagerada. El concierto en Paral·lel 62 (íntimo, sin red) será la prueba de que ese estatus se sostiene de cerca.

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