Xiu Xiu acaban de anunciar Eraserhead Xiu Xiu, un nuevo álbum, película y experiencia en directo inspirados en el debut cinematográfico de David Lynch. Saldrá el 10 de julio de 2026 vía Polyvinyl Records y viene acompañado del primer single, una versión de «In Heaven» —la canción de la película compuesta por Peter Ivers con letra del propio Lynch— que ya puedes escuchar más abajo. Cuando murió Lynch, todo el mundo esperaba que la banda reviviera su aclamado proyecto Plays the Music of Twin Peaks. Hicieron exactamente lo contrario: fueron más adentro, a la oscuridad más primaria del cineasta. Y eso, reconozcámoslo, dice mucho de quiénes son Xiu Xiu.

Llegar a lo más profundo: por qué Eraserhead y no Twin Peaks

Tras la muerte de Lynch a finales de 2024, muchos intentaron animar a Xiu Xiu para que resucitasen su gira de Plays the Music of Twin Peaks, el proyecto con el que recorrieron el mundo entre 2016 y 2018 con la bendición explícita del cineasta y de Angelo Badalamenti. La respuesta de la banda fue, en esencia, un rechazo elegante: en lugar de repetirse, decidieron profundizar. Nada de Twin Peaks sino Eraserhead —el debut de Lynch, rodado en 1977, una película de pesadilla industrial sobre paternidad, sexualidad y horror doméstico— como nuevo territorio a colonizar.

La elección tiene su lógica. Eraserhead es Lynch sin red de seguridad: sin la paleta nostálgica del drama televisivo, sin las melodías de Badalamenti que suavizan el golpe. Solo ruido, silencio, y un diseño sonoro —a cargo del propio Lynch junto a Alan Splet— que se parece más al territorio que Xiu Xiu habita desde siempre que cualquier otra cosa que el cineasta haya firmado. Jamie Stewart y Angela Seo grabaron el disco en Berlín, en su estudio Krankenschwester, usando grabaciones de campo, instrumentos caseros construidos específicamente para el proyecto, órgano, sintetizadores modulares, voces, linternas, interferencias eléctricas y elementos de musique concrète. El resultado oscila entre la dread más minimalista y las cacafonías más grotescas, como prometen cortes como «Tetra» o «Sleep Synth». Y cierra, con una delicadeza casi cruel, con esa «In Heaven» que es lo más cerca que Eraserhead ha estado nunca de la ternura.

El proyecto no es solo un disco: es también una película y una experiencia en directo con actuaciones confirmadas en Hobart, Los Ángeles, Vancouver y San Francisco entre junio y octubre de 2026. Como ellos mismos se preguntan en su comunicado: ¿instalación artística efímera, tributo monumental a un triunfo cinematográfico, epitafio a un ídolo, obra nueva? La respuesta, naturalmente, es sí a todo. Aquí te dejamos la cobertura de su reciente disco de versiones para entender el momento creativo en que llega este proyecto.

Así queda el tracklist de Eraserhead Xiu Xiu

Viento Sleep Synth Tetra Steampipe Smashy Smashy Ether In Heaven

Cuando el cine le escribe las canciones a alguien

Lo que hacen Xiu Xiu con Eraserhead no es exactamente componer una banda sonora ni hacer un ejercicio de versiones. Es algo diferente y más interesante: usar una película como brújula emocional y estética para crear algo que solo puede existir como música. Y en eso tienen ilustre compañía.

El ejemplo más explícito de los últimos años es A Beginner’s Mind (2021), el disco colaborativo de Sufjan Stevens y Angelo De Augustine. Los dos se encerraron durante un mes en una cabaña en las montañas Catskill, en Nueva York, viendo una película cada noche y escribiendo una canción cada mañana. Las catorce canciones del álbum nacen de películas tan dispares como Wings of Desire de Wim Wenders, The Silence of the Lambs, Point Break o Night of the Living Dead. La conexión no siempre es literal (son canciones folk delicadas, no reconstrucciones sonoras), pero el cine funciona como detonante narrativo y emocional. El resultado, aclamado por la crítica, demuestra que los films pueden operar como un generador de imágenes mentales que la música recoge y transforma.

En un registro completamente distinto, Jonny Greenwood lleva más de quince años demostrando que la frontera entre compositor de cine y músico de rock es arbitraria. Su trabajo junto a Paul Thomas Anderson —desde la partitura brutal de There Will Be Blood (2007), donde canalizó a Penderecki para crear uno de los scores más perturbadores del cine contemporáneo, hasta The Power of the Dog (2021)— ha ido filtrando de vuelta a la música que hace con Radiohead y en solitario una densidad orquestal y una disposición al disonante que antes no estaba ahí. El cine lo cambió a él, y él cambió la música.

Y luego está el caso de Nick Cave y Warren Ellis, que han convertido la escritura de bandas sonoras en una extensión natural de su propio lenguaje. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007) produjo uno de los discos de cámara más elegíacos de su carrera, un álbum que funciona perfectamente sin la película: solo cuerdas, piano y una melancolía que pesa toneladas. El cine, en su caso, no inspira canciones: les da permiso para explorar territorios emocionales que el formato canción convencional a veces no permite.

Xiu Xiu operan en la intersección de todos estos casos. No hacen canciones sobre la película, como Stevens. No componen para la imagen, como Greenwood o Cave. Habitan el universo emocional del film y construyen desde dentro, como si fueran metraje auxiliario que Lynch nunca rodó. Esa distinción importa.

Ruido, belleza y veinticuatro años de incomodidad productiva

Xiu Xiu nacieron en 2002 en San José, California, cuando Jamie Stewart disolvió su grupo anterior, Ten in the Swear Jar, y se rodeó de una formación fluida con la que grabó Knife Play (2002) y A Promise (2003): dos discos que mezclaban percusión no occidental, electrónica programada, harmonium y confesiones personales de una intensidad inhabitual incluso para la escena indie de la época. Fabulous Muscles (2004) añadió una dimensión pop inesperada y sigue siendo el punto de entrada favorito de muchos fans. La banda cambió de formación constantemente —el único miembro inamovible ha sido siempre Stewart—, pero la voz y el criterio han permanecido reconocibles a lo largo de más de quince álbumes.

La incorporación de Angela Seo como miembro estable desde 2009 consolidó el dúo que hoy es el corazón creativo del grupo. Juntos han explorado el noise más abrasivo (Angel Guts: Red Classroom, 2014), la canción de cámara (Ignore Grief, 2023) y el giro psicodélico más inesperado de su carrera (13″ Frank Beltrame Italian Stiletto with Bison Horn Grips, 2024). En 2025, además, retiraron su música de Spotify en protesta por la inversión de Daniel Ek en drones militares con IA, un gesto coherente con una banda que nunca ha separado la ética de la estética. Eraserhead Xiu Xiu llega, por tanto, como el paso natural de una trayectoria que siempre ha buscado el arte que incomoda donde otros buscan el arte que consuela. Lynch les enseñó que ambas cosas pueden ser la misma. Y ellos, finalmente, le devuelven la lección.

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