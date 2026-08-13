Sobre Paramore

Paramore se formó en 2004 en Franklin, Tennessee, en torno a la vocalista Hayley Williams. Tras su debut All We Know Is Falling (2005), la banda dio el salto al mainstream con Riot! (2007), disco de platino en Estados Unidos que incluía himnos como “Misery Business” y “Crushcrushcrush”. Brand New Eyes (2009) confirmó su ascenso, y Paramore (2013), su álbum homónimo, les valió su primer Grammy con “Ain’t It Fun”. Con After Laughter (2017), la banda giró hacia el synth-pop y, tras acortar la gira del disco, se tomó su primera pausa desde su formación.

El trío, formado desde 2017 por Williams, el guitarrista Taylor York y el batería Zac Farro, regresó en 2023 con This Is Why, su sexto álbum. Desde 2025, Paramore se encuentra de nuevo en pausa, aunque sin planes de separación confirmados. Mientras tanto, Williams ha centrado su actividad en su carrera en solitario y en Power Snatch, su proyecto junto al productor Daniel James.

Discografía de Paramore

All We Know Is Falling (2005)

Riot! (2007)

Brand New Eyes (2009)

Paramore (2013)

After Laughter (2017)

This Is Why (2023)

Descubre sus canciones imprescindibles

De la furia adolescente de “Misery Business” a la introspección adulta de “This Is Why”, esta selección oficial de Spotify reúne dos décadas de himnos de Paramore:

Videoclip Destacado

“This Is Why”, el sencillo con el que Paramore anunció su regreso en 2022 tras la pausa de After Laughter, marcó el tono del álbum del mismo nombre: dirigido por Brendan Yates (Turnstile) y grabado en Malibú, el vídeo muestra a la banda reencontrándose con su propio sonido. Dale al play:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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