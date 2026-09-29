Father John Misty publica el single “The X-panded Universe” y anuncia a la vez su primera gira en solitario como cabeza de cartel desde 2013. Son dos gestos que tiran en direcciones distintas. Uno es un tema con arreglista y coproductor. El otro, un regreso a los teatros en formato solista. De un disco que dé sentido a todo esto, por ahora, ninguna noticia oficial.

El tema, escrito y compuesto por Josh Tillman, salió el 29 de septiembre a través de Sub Pop. Lo firma como arreglista Drew Erickson, que también lo coproduce con el propio Tillman. Erickson ya trabajó con el artista en Mahashmashana (2024) y en “The Old Law”. Esta última es la canción que los seguidores conocían como “God’s Trash” desde que Tillman la estrenó en directo en otoño de 2024. Junto a “The Payoff” (mayo), suman tres singles sueltos en lo que va de año.

El goteo tiene un banco de pruebas conocido. Este verano Tillman entró en el Newport Folk Festival como sustituto de última hora de Tedeschi Trucks Band. Tocó un set casi acústico con canciones todavía inéditas, y David Rawlings lo acompañó en parte del concierto.

La gira de diciembre arranca el 9 en el Boulder Theatre. Después pasa por Fort Collins (10), Santa Fe (12), Tucson (13), Napa (15) y Grass Valley (16). Cierra con dos noches, el 18 y 19 de diciembre, en el Sunset Cultural Center de Carmel-by-the-Sea, a beneficio de la Big Sur Park School. Damien Jurado abre todas las fechas de diciembre.

Antes, el 6 de octubre, Tillman toca en solitario en el Fonda Theatre de Los Ángeles (entradas agotadas). La venta de las fechas de diciembre empieza el 2 de octubre a las 10:00 (hora local). Se compran en Ticketmaster y en la web oficial del artista.

Por ahora no hay noticias oficiales de un sucesor de Mahashmashana, y no toca rellenar ese hueco con hipótesis. Sí se puede afirmar el patrón. Salen canciones sin álbum que las agrupe, el repertorio se prueba en directo antes de editarse y ahora llega una gira en formato solista, por ahora, solo con fechas en Estados Unidos.

Father John Misty: Del batería al ironista

Antes de ser Father John Misty, Tillman firmó discos de folk introspectivo como J. Tillman. Desde 2008 tocó la batería en Fleet Foxes, con quienes grabó Helplessness Blues (2011). Dejó la banda en enero de 2012 y ese mismo año estrenó en Sub Pop Fear Fun, primer disco bajo un alias irónico y teatral que ya no abandonaría. Desde entonces ha publicado seis álbumes de estudio. El último, Mahashmashana (2024), lo produjo junto a Erickson y a Jonathan Wilson. Casi dos años después de aquel disco, lo que llega es un single sin álbum y una gira en formato solista.

▶ “The X-panded Universe” — Father John Misty | 29 de septiembre de 2026 | Sub Pop

¿Prefieres al Tillman de los arreglos grandes o al que sube solo al escenario?

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