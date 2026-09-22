Deacon Blue girará por España en septiembre de 2027 para celebrar el 40 aniversario de Raintown, su disco de debut, con paradas en nueve ciudades donde tocarán el álbum entero seguido de una segunda parte con temas de toda su carrera. El anuncio, de la mano del promotor Houston Party, llega tras la gira homóloga por Reino Unido e Irlanda, ya anunciada, que ha tenido que ampliar fechas por la demanda de entradas.

La banda está liderada por Ricky Ross y Lorraine McIntosh, pareja tanto dentro como fuera del escenario, con Dougie Vipond a la batería. Los tres forman el núcleo de Deacon Blue desde sus orígenes en Glasgow.

Las nueve fechas de la gira en España

Estas son las fechas confirmadas hasta ahora:

15 de septiembre — A Coruña (sala pendiente de anunciarse)

— A Coruña (sala pendiente de anunciarse) 17 de septiembre — Pamplona, Auditorio Baluarte

— Pamplona, Auditorio Baluarte 18 de septiembre — Santander, Escenario Santander

— Santander, Escenario Santander 20 de septiembre — Murcia, Sala Mamba!

— Murcia, Sala Mamba! 21 de septiembre — Málaga, La Trinchera

— Málaga, La Trinchera 22 de septiembre — Sevilla, Sala Custom

— Sevilla, Sala Custom 24 de septiembre — València, Roig Arena

— València, Roig Arena 25 de septiembre — Madrid, Lab / Wagon

— Madrid, Lab / Wagon 26 de septiembre — Barcelona, Paral·lel 62 (Guitar BCN)

Cómo conseguir entradas

Las entradas salen a la venta general el viernes 25 de septiembre a las 10 horas. Antes, el jueves 24 a la misma hora, se abrirá una preventa exclusiva para los conciertos de Valencia y Madrid. Esa preventa estará activa hasta que arranque la venta general. Para participar hay que registrarse con antelación en la web del promotor. En Reino Unido la demanda ya obligó a añadir fechas extra en Londres y Glasgow nada más salir las entradas a la venta, así que conviene no confiarse con las ciudades españolas.

Ricky Ross: «Cuarenta años después, seguís ahí»

Sobre la gira, el cantante y líder de la banda, Ricky Ross, ha declarado: «Ninguno de nosotros imaginaba que habría público deseoso de escucharlo en directo cuarenta años después». «Cada noche, “Raintown” ocupará la primera parte del concierto. La segunda incluirá temas de todos nuestros discos», añade. «Estamos deseando visitar una ciudad cercana a vosotros en 2027», cierra Ross.

Deacon Blue: de “Raintown” a “The Great Western Road”

Deacon Blue se formaron en Glasgow en 1985, y debutaron en directo teloneando a The Waterboys. Tomaron su nombre de una canción de Steely Dan. En la segunda mitad de esa década se convirtieron en una de las bandas escocesas más conocidas. Todo explotó con Raintown en 1987. Allí estaba “Dignity”, su himno internacional más identificable, junto a piezas como “When Will You”, “Chocolate Girl” o “Loaded”. El disco vendió más de un millón de copias. Alcanzó el número 14 en el Reino Unido y se mantuvo en listas durante año y medio. Fue disco de platino, como los dos que le siguieron.

Su segundo álbum, When The World Knows Your Name, llegó al número uno británico en 1989. Colocó además cinco sencillos en el Top 30 del Reino Unido y en el Top 10 irlandés. Con el inicio de los noventa no bajaron el ritmo. Fellow Hoodlums alcanzó el número dos en 1991. Whatever You Say, Say Nothing llegó al número cuatro en 1993. Supuso un giro hacia un rock más alternativo, alejándose del soul y el jazz que definían sus melodías hasta entonces. Un recopilatorio de éxitos, Our Town, coronó su ascenso en el número uno de 1994. Justo entonces, y en pleno éxito, la banda decidió separarse.

El regreso llegó en 1999 con Walking Back Home, seguido dos años después por Homesick. Tras apariciones intermitentes en festivales, llegó 2012. Ese año trajo una gira por su 25 aniversario y un sexto álbum, The Hipsters, producido por Paul Savage, habitual de King Creosote, Malcolm Middleton y Mogwai. El mismo productor firmó A New House en 2014. El disco devolvió a la banda al Top 20 británico. Believers (2016) sumó una carga política mayor que discos anteriores. Le siguió el directo Live At The Glasgow Barrowlands, grabado en la sala donde dieron su último concierto antes de separarse en 1994. En 2018 llegó la gira “To Be Here Someday”, por sus treinta años de carrera. Su último trabajo, The Great Western Road, alcanzó el número tres en el Reino Unido en 2025. Es la prueba de que su salud creativa sigue intacta cuatro décadas después de Raintown.

No es la primera vez que Deacon Blue pisan suelo español. Ya lo hicieron durante su gira del 30 aniversario, con parada en Barcelona, y cuentan con una base de seguidores fiel en el país pese a no haber girado aquí con demasiada frecuencia.

▶ Gira “Raintown” 40 aniversario — Deacon Blue | Septiembre de 2027 | España

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