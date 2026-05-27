Fatboy Slim, Guitarricadelafuente y Amaia en la edición más imaginativa de los doce años de Vilanova

La Masia d’en Cabanyes tiene algo que los festivales no pueden comprar: atmósfera. El jardín romántico de Vilanova i la Geltrú lleva doce ediciones siendo el escenario del VIDA Festival, y cada año la pregunta no es si el cartel estará a la altura del lugar (lo está, sistemáticamente) sino qué sorpresa nueva traerá la dirección artística. La respuesta en 2026 es Fatboy Slim cerrando el sábado entre los árboles, Guitarricadelafuente como gran protagonista del viernes, Amaia en su primera visita a Vilanova presentando su nuevo trabajo, Aldous Harding, Saint Etienne, Nu Genea, Charlotte Cardin, Osees y más de 60 artistas repartidos en tres días, del 2 al 4 de julio de 2026. El lema de esta 12ª edición es Imagine. Con este cartel, no hace falta demasiada imaginación para saber que va a ser una edición memorable.

Doce años siendo el festival con mejor gusto de España

El VIDA Festival nació en 2011 con una propuesta diferenciada desde el primer momento: un festival de tamaño contenido, con un recinto único (la Masia d’en Cabanyes y la playa de La Daurada) y una línea artística construida sobre el criterio, la diversidad y el respeto al público y al entorno. A lo largo de doce ediciones, el VIDA ha programado a Lana Del Rey, Father John Misty, Rosalía, Franz Ferdinand, St. Vincent, Alt-J, Black Pumas, Belle & Sebastian, Caribou, Kelela, Mitski o Floating Points, construyendo un historial que lo convierte en referencia del circuito europeo de festivales boutique.

Tres noches, tres universos: lo que dice el cartel de 2026

El jueves 2 arranca con Ralphie Choo como cabeza de cartel junto a Charlotte Cardin en su debut español, Saint Etienne con nuevo disco, la energía abrasiva de Osees y la apuesta más firme por el talento catalán emergente: Al·lèrgiques al Pol·len, Fades, Azuleja, Maig y La Tania.

El viernes 3 es el día más potente del festival. Guitarricadelafuente llega en el mejor momento de su carrera. Nu Genea presentan nuevo disco con su mezcla de funk mediterráneo y electrónica. Sidonie debutan en el VIDA con su primer disco en catalán. Y Shame, Lewis OfMan, La Ludwig Band, Depresión Sonora y Lia Kali conforman una segunda línea que en cualquier otro festival sería el cartel completo.

El sábado 4 cierra con la combinación más inesperada y más perfecta: Fatboy Slim poniendo fin a la noche entre los árboles centenarios de la Masia, después de Amaia —en su primer concierto en Vilanova—, Aldous Harding con su directo hipnótico y visual, Yerai Cortés, Maria Arnal estrenando su primer trabajo en solitario y Cupido. Balu Brigada, Tyler Ballgame, La Paloma, Ferran Palau y Ángeles Toledano completan el sábado.

Tres días, más de 60 artistas: el cartel completo por días

Jueves 2 de julio

Alavedra

Al·lèrgiques al Pol·len

Amore

Azuleja

Barry B

Carmen Lancho

Charlotte Cardin

Dan Peralbo i el Comboi

Fades

La Tania

Maig

María Jaume

Myd (Vida Club)

Osees

Ralphie Choo

Saint Etienne

Triquell

Viernes 3 de julio

Depresión Sonora

Edna Bravo

Frente Cumbeiro

Greta

Guitarricadelafuente

Juan Wauters

Kiliki

La Ludwig Band

La Lom

Lewis OfMan

Lia Kali

Mujeres

Nu Genea

Preen

Remei de Ca la Fresca

Roserona

Shame

Sidonie

Sunday (1994)

Yung Prado (Vida Club)

Sábado 4 de julio

Aldous Harding

Amaia

Ángeles Toledano

Balu Brigada

Cassius (Vida Club)

Cupido

Fatboy Slim

Ferran Palau

Gazella

Indus

La Paloma

Las Petunias

Lecocq

Maria Arnal

Me and the Bees

Modern Woman

Svsto

Tristán!

Tyler Ballgame

Yerai Cortés

Entradas, camping y cómo llegar a Vilanova i la Geltrú

Las entradas y abonos están disponibles en vidafestival.com y en Ticketmaster. El festival ofrece abono general, abono Wild Side (incluye acceso a la Masia d’en Cabanyes con degustaciones) y abono kids para menores de 3 a 15 años. Vilanova i la Geltrú está a 50 km de Barcelona en tren: Rodalies línea R2 Sud desde Barcelona-Sants, aproximadamente 50 minutos. En coche: autopista C-32 desde Barcelona, salida 20.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.