Deezer ha lanzado esta semana una herramienta gratuita que permite detectar música generada por inteligencia artificial en listas de reproducción de Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube Music y otras 17 plataformas. La herramienta, disponible en deezer.com/explore/ai-music-detector, es compatible con 20 servicios, funciona en 27 idiomas y no requiere tener cuenta en Deezer para usarla. El anuncio llega con un dato que lo cambia todo: el 44% de las canciones que se suben diariamente a la plataforma son generadas por IA.

Casi 75.000 pistas sintéticas al día, más de dos millones al mes. Y sin embargo, la música IA representa apenas entre el 1 y el 3% del total de reproducciones en Deezer. El 85% de esos streams están marcados como fraudulentos y son desmonetizados por la plataforma. El problema no es que la gente escuche música generada por IA en lugar de música humana. El problema es que alguien la sube en masa para extraer royalties del sistema.

Mientras Spotify etiqueta, Deezer elimina

La posición de Deezer en este debate no es nueva ni accidental. Mientras Spotify ha optado por un sistema de verificación y etiquetado y Apple Music trabaja en avisos de transparencia, Deezer elimina activamente la música IA de sus recomendaciones y la excluye de las listas editoriales. En enero de 2026 ya había puesto su tecnología de detección a disposición de plataformas rivales. Esta herramienta pública es el siguiente paso lógico: si nadie más va a hacer el trabajo, que al menos cualquiera pueda ver lo que hay en sus listas.

La diferencia de enfoque tiene implicaciones reales. Etiquetar dice «esto es IA»; eliminar de las recomendaciones dice «esto no merece tu atención». Son dos lecturas del mismo problema con consecuencias distintas para los artistas que compiten por visibilidad en esos algoritmos. Una encuesta de Deezer e Ipsos en ocho países refuerza la posición de la plataforma: el 80% de los consultados cree que la música 100% generada por IA debería etiquetarse con claridad, y el 73% querría que las plataformas avisaran cuando recomiendan ese tipo de contenido. Deezer ha elegido la posición más incómoda para las plataformas que dependen del volumen de catálogo como argumento de venta, lo que explica por qué ningún rival de peso ha seguido su ejemplo hasta ahora. Su CEO, Alexis Lanternier, lo formuló sin rodeos en el comunicado de lanzamiento: ninguna otra compañía había hecho lo que ellos llevan haciendo año y medio.

El detector de Deezer y lo que viene después

El funcionamiento de la herramienta es sencillo: el usuario accede al detector, selecciona su plataforma de streaming, autoriza el acceso a sus listas y recibe un análisis del contenido. Si hay pistas generadas por IA, la herramienta las identifica e incluso permite compartir los resultados. No hace falta ser usuario de Deezer.

Lo que viene después es menos concreto pero más relevante. La compañía ha indicado que está evaluando pasos adicionales: actualizar las políticas con sus proveedores de contenido o directamente retirar ese contenido de la plataforma. Sería seguir el camino que Bandcamp ya tomó a principios de año al vetar directamente la música generada por IA. Deezer y Bandcamp son plataformas muy distintas en tamaño y modelo de negocio, pero comparten algo: ambas tienen un argumento comercial para defender a los artistas humanos que el resto del sector todavía no ha encontrado (o no ha querido encontrar).

Deezer: la plataforma que llegó tarde y apostó fuerte

Deezer nació en París en 2007, apenas un año antes que Spotify, y durante una década compitió como pudo con recursos mucho más limitados. Donde sus rivales expandían mercados, Deezer intentaba diferenciarse: fue pionera en la música en alta fidelidad con su servicio HiFi (que después se llamaría FLAC), apostó por el sonido 360 Reality Audio con Sony y mantuvo una presencia fuerte en mercados como Brasil y Francia donde Spotify no era automáticamente el líder. Salió a bolsa en París en 2022 en una operación que no terminó de convencer a los inversores y lleva varios años con pérdidas.

En ese contexto, la postura agresiva contra la música IA no es solo una declaración de principios: es una estrategia de posicionamiento. Deezer no puede ganar la guerra del catálogo ni la del presupuesto de marketing. Pero puede ser la plataforma que más claramente se pone del lado de los artistas en el debate que define esta década de la industria musical. Si esa apuesta convierte a la transparencia en un valor percibido por los oyentes, habrá encontrado algo que Spotify y Apple Music todavía no tienen.

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