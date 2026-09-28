Oasis han cerrado la venta de las 42 fechas de “Live ’27” con las localidades agotadas en las tres franjas de venta, la última cerrada el domingo 27 de septiembre a las ocho de la tarde. A diferencia del colapso que marcó la salida a la venta de “Live ’25” en 2024 (colas eternas, errores 503, servidores caídos), esta vez el proceso ha transcurrido sin sobresaltos visibles.

El sistema, diseñado para evitar precisamente ese caos, obligaba a registrarse de antemano: solo quienes recibieron un código único e intransferible pudieron acceder a una de las nueve franjas de venta repartidas entre el 25 y el 27 de septiembre. No hubo venta general ni preventas paralelas. Cada código quedaba vinculado a una ciudad y un horario concretos, sin garantía de conseguir entrada aunque el registro hubiera sido exitoso.

Con la venta cerrada, la organización repite un aviso que ya suena a rutina: cualquier entrada vendida en redes sociales será falsa, y las que ya circulan en páginas de reventa podrían ser canceladas. La única vía de reventa autorizada, cuando se acerquen las fechas, será a través de Ticketmaster y Twickets, siempre al precio original de compra, sin margen para el revendedor. Es la misma fórmula que la banda ya aplicó en 2025, cuando la dinámica de precios y la reventa masiva empañaron buena parte de la conversación en torno a la gira anterior.

El calendario reúne 42 conciertos entre mayo y septiembre de 2027 por Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda, con Barcelona (10 y 11 de julio) como única parada española, agotada como el resto. Live Nation ha confirmado además que no se añadirán más fechas a esta gira, así que quien se haya quedado sin código tendrá que conformarse con la reventa oficial o esperar a que aparezcan las últimas localidades sueltas de producción, si las hay.

Oasis: la fiebre que ni el tiempo ni Ticketmaster consiguen enfriar

Oasis se formaron en Mánchester en 1991 y, con Noel Gallagher como compositor principal y Liam Gallagher a la voz, definieron el britpop con Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995), este último confirmado este verano como el álbum de estudio más vendido de la historia del Reino Unido, por delante de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles. La banda se rompió en 2009 tras un enfrentamiento entre los hermanos y pasó quince años separada, hasta que la reunión de 2025 la devolvió a los estadios y a los cines, con el documental Oasis: Don’t Look Back in Anger recibiendo una ovación de ocho minutos en el Festival de Venecia. Ese impacto es el que ahora ha agotado, en tres días, una gira de 42 fechas.

¿Te llegó el código a tiempo para “Live ’27”, o te has quedado con las ganas?

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