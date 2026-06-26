Cuarenta y seis años tardaron en existir como colección oficial. Joy Division, la banda que en cuatro años y dos discos redefinió lo que podía ser el rock, acaban de anunciar Eternal (Live), su primera recopilación de actuaciones en directo avalada formalmente por los músicos y sus herederos. Una caja monumental de 14 CDs y 2 DVDs con 192 grabaciones de 16 conciertos que documenta, desde las cassettes de fans hasta los soundboards de mesa de mezclas, la otra cara del grupo mancuniano: la que vivía y rugía sobre un escenario.

Un archivo que llevaba décadas aguardando en las sombras

Hay una ironía histórica evidente en el anuncio de Eternal (Live): pocas bandas han sido tan intensamente grabadas en bootlegs como Joy Division. Grabaciones en cassette que circulaban de mano en mano, cintas copiadas en sótanos de Mánchester, emisiones de radio FM conservadas en cassettes de 90 minutos… Durante décadas, los fans construyeron su propio archivo paralelo de la banda. Un patrimonio sonoro enorme, nacido de la devoción y de lo difícil que resultaba ver en directo a un grupo que sólo existió cuatro años.

Y sin embargo, nunca había existido una colección oficial. Hasta ahora.

Eternal (Live) se publica el 25 de septiembre de 2026 a través de Warner Records / Rhino y llega en un año de doble conmemoración: el 50 aniversario de la formación de la banda y su inminente ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame junto a New Order. El momento no podría ser más apropiado.

Eternal (Live): 14 CDs, 2 DVDs y 192 grabaciones entre 1979 y 1980

La caja supera con creces cualquier expectativa razonable. Catorce CDs recogen el audio de 16 actuaciones en vivo, obtenidas de una combinación de cassettes de audiencia, grabaciones de mesa de mezclas y registros de radio y televisión, todas ellas sometidas a masterización en los estudios Abbey Road de Londres.

El material incluye dos conciertos completamente inéditos: el que tuvo lugar en el Hope & Anchor de Londres (1 de marzo de 1979) y el del Acklam Hall londinense (17 de mayo de 1979), así como tres grabaciones nunca escuchadas anteriormente: las de The Factory de Mánchester (13 de julio de 1979), el Lyceum londinense y el Moonlight Club (2 de abril de 1980).

Los dos DVDs suman más de dos horas y media de material audiovisual: el concierto del Plan K de Bruselas (16 de octubre de 1979), inédito hasta ahora en cualquier formato, dos actuaciones y un soundcheck del Apollo Theatre de Mánchester (27 y 28 de octubre de 1979, que sólo existían parcialmente en una VHS de 1982) y una nueva edición de Joy Division – A Malcolm Whitehead Film.

La caja física mide 12″ × 12″ con tapa elevable y está diseñada por Warren Jackson, Peter Saville, Howard Wakefield y Brett Wickens, con fotografía de portada de Wolfgang Tillmans. La acompaña un libreto de 16 páginas con notas de Simon Armitage y fotografías de Anton Corbijn, Kevin Cummins y otros.

Birmingham, 2 de mayo de 1980: la última vez

El documento más escalofriante de la caja puede que sea el último. El CD14 recoge el concierto que Joy Division dieron en el High Hall de Birmingham el 2 de mayo de 1980. Fue la última actuación en vivo de la banda. Dieciséis días después, el 18 de mayo de 1980, Ian Curtis se suicidó a los 23 años.

Esa noche en Birmingham, el grupo tocó «Ceremony» en directo por primera y única vez en toda su historia. El último show incluye once canciones: «Ceremony», «Shadowplay», «A Means to an End», «Passover», «New Dawn Fades», «Twenty Four Hours», «Transmission», «Disorder», «Isolation», «Decades» y «Digital». La canción, que luego se convertiría en uno de los primeros singles de New Order, sólo existió ante un público una noche: en aquel concierto de despedida que nadie sabía que iba a serlo.

El adelanto ya disponible: «Transmission» en vivo en los Les Bains Douches de París

Como primera muestra de la caja, Joy Division han publicado la grabación de «Transmission» en directo en los Les Bains Douches de París, capturada el 18 de diciembre de 1979 en lo que fue una emisión de la radio France Inter. El CD6 de Eternal (Live) recoge el concierto parisino completo con 16 canciones. Puedes escucharla aquí:

El año de Joy Division: Hall of Fame, 50 aniversario y una exposición en Nueva York

2026 está siendo el año de Joy Division. Además del lanzamiento de Eternal (Live), la banda mancuniana celebra el 50 aniversario de su formación y compartirá inducción al Rock and Roll Hall of Fame junto a New Order el 14 de noviembre en Los Ángeles, siendo incluidos como un único acto conjunto.

Peter Hook ha dedicado públicamente el reconocimiento a Ian Curtis, afirmando estar «maravillosamente complacido» y añadiendo: «Llevo años esperando esto, así que voy a aprovecharlo al máximo. Me gustaría decir que esto es para Ian Curtis y para todos los fans de ambas bandas. Sin vosotros, no seríamos nada». Hook confirmó que asistirá a la ceremonia. La situación con el resto de miembros actuales de New Order sigue siendo tensa: el bajista lleva más de quince años sin mantener una conversación con Bernard Sumner.

Además, hoy mismo, 25 de junio de 2026, se ha inaugurado en la Voltz Clarke Gallery de Nueva York la exposición «Ian Curtis: Insight», una muestra de manuscritos, cartas, fotografías y artefactos personales del cantante procedentes del archivo John Rylands de la Universidad de Mánchester. La exposición puede visitarse hasta el 22 de julio.

Joy Division: el sonido que lo cambió todo

Formados en Mánchester en 1976, Joy Division —Ian Curtis (voz), Bernard Sumner (guitarra), Peter Hook (bajo) y Stephen Morris (batería)— publicaron sólo dos álbumes de estudio antes de su disolución. Unknown Pleasures (1979) y Closer (1980) fueron producidos con precisión casi sobrenatural por Martin Hannett, pero en directo eran otra cosa: crudos, fuertes y agresivos, con una intensidad que la pulcritud de estudio nunca terminó de capturar del todo.

Su legado alcanza prácticamente a cualquier corriente posterior de la música independiente. La portada de Unknown Pleasures, diseñada por el propio Peter Saville, se convirtió en uno de los símbolos visuales más reconocibles de la cultura alternativa. Y «Love Will Tear Us Apart» sigue siendo uno de los singles más versionados de todos los tiempos: la propia PJ Harvey incluyó una versión en la banda sonora de Bad Sisters (temporada 2), como contamos recientemente en CrazyMinds. La metamorfosis de Joy Division en New Order, que exploramos en nuestro reportaje sobre la psicología de ruptura de las grandes bandas, es uno de los ejemplos más fascinantes de reinvención desde las cenizas. Puedes conocer mejor toda esta historia en los perfiles de Joy Division y New Order aquí en CrazyMinds.

▶ Eternal (Live) — Joy Division | 25 de septiembre de 2026 | Warner Records / Rhino

¿Cuál es tu grabación en directo de Joy Division favorita de las que has escuchado hasta ahora? ¿Crees que una caja como Eternal (Live) puede cambiar la imagen que tenemos de ellos sobre un escenario, tan alejada de la precisión clínica de sus discos de estudio? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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